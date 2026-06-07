A CAA Maha Dakhil szerint forradalom zajlik Hollywoodban: „Nincs szükségünk stúdiókra az ötletek zöldelléséhez”

A CAA Maha Dakhil a filmszakmában jelenleg zajló „forradalomról” beszélt, amelyben a tehetséges és lendületes emberek „valójában sorsuk uraivá válnak”.

„A legmagasabb szinteken olyan emberek dolgoznak, akik nem csak filmekben lépnek fel, vagy felbukkannak és felvesznek, hanem valójában sorsuk uraivá válnak” – mondta a CAA ügyvezető igazgatója és mozgóképügynöke (Tom Cruise-t is ügyfelei közé sorolja) a múlt heti New York-i Forbes Iconoclast rendezvényen.

Dakhil a legutóbbi horrorfilmek meglepő sikerére mutatott rá Megszállottság és Hátsószobák ennek a forradalomnak a bizonyítékaként.

„Az elmúlt hetekben egy forradalom kellős közepén ragadja meg a filmes üzletet ezekkel a horrorfilmekkel, amelyek hétről hétre megdöntötték a pénztárak árát, és általában csökkennek a pénztárak” – mondta. „A mostani mozizási szokások azt mutatják, hogy a közönség valóban él, tényleg ott van, nagyon össze van kötve, és ezek nem értelmetlen horrorfilmek.”

És bár egyesek a filmeket „horrorfilmnek” minősíthetik, Dakhil megjegyezte, hogy ezek többet jelentenek a közönség számára.

„Ezek… olyan filmek, amelyek valami újat és kinyilatkoztatást mutatnak be az emberi állapotról” – folytatta. „Az emberek olyan módon futnak feléjük, ami annyi reményt ad nekünk, hogy a művészek szószólóiként és védelmezőiként tettünk, hogy az alkotók mögé állhassunk, ezek, a színészeink, a sportolóink, a zenészeink, ezek bármelyike, a hangok ma már többféle módon megszólíthatják az embereket, és azt látjuk, hogy nincs is szükségünk stúdiókra ahhoz, hogy a tehetségeket és ötleteket felvilágosítsuk.

A beszélgetés az AI-ról is szóba került, és arra is, hogy miért fontos a közönség bizalmát kiépíteni. Cruise például az egyik művész, aki kiépítette ezt a bizalmat, ami a karrier hosszú élettartamához vezetett. „Társadalmi szerződése van a közönséggel; tudod, hogy valóban szállítani fog, és meg fogja keresni a mozijegyeidet” – mondta Dakhil. Megjegyezte, hogy a közönség olyan tartalom ellen fordul, amely úgy tűnik, hogy előállított vagy manipulált. És bár néhányan Hollywoodban „félnek” a Z generációtól, ő nem.

„Szeretem a Z generációt, mert élnek, jelen vannak, és egyenrangúak, és szerintem ez a pokolba ijeszt sok Hollywoodot” – mondta. „De számomra ez rendkívül érdekfeszítő és izgalmas, mert azt kérik, hogy találkozzunk velük a forrásnál. Ők azok a fogyasztók, akik jelenleg az üzletet hajtják.”

És a közönség általában – tette hozzá –, nemcsak a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat kezdi elkerülni, hanem azokat is, amelyek erősen támaszkodnak a CGI-re, valamint az ismétlődőnek tűnő franchise-okra.

„Az embereket valójában jobban izgatják az analóg, valódi élmények” – osztotta meg. „Elfordulnak a CGI-effektusoktól és a lemásolt és utánzott franchise-októl, és azt keresik, hogy mi az igazi, mi az emberi, és amit a művészek, ötleteik és ez a kapcsolat vezérel. Tudom, hogy az AI-ról beszélünk, mint eszköz elkerülhetetlen, de a művészek számára nem lehet helyettesíteni azt, ami a művész, a közönség és a lélek, ami a művész.”

A beszélgetést, amelyet a Forbes tartalomért felelős vezetője, Randall Lane moderált, a Liberty Media Corp. elnöke és vezérigazgatója, Derek Chang és a Condé Nast vezérigazgatója, Roger Lynch is részt vett. Nézd meg itt.