Werner Herzog átveszi San Sebastian Donostia-díját a politikai töltetű megnyitó ünnepségen

Werner Herzog német rendező, forgatókönyvíró és producer a Pireneusokat és a költészetet érintette, miközben átvette a San Sebastian-i Filmfesztivál legrangosabb kitüntetését péntek este, egy politikai töltetű megnyitóünnepségen.

Herzogot a hőn áhított Donostia-díjjal ismerték el az észak-spanyolországi Kursaal Színházban, európai alkotótársai heves tapssal.

A filmrendező legújabb filmjét vetíti Bucking Fastards San Sebastianban, amelyben Kate és Rooney Mara, Orlando Bloom és Domhnall Gleeson egyaránt főszereplők. Bloom Herzognak adta át a díjat, amitől a német ezt mondta a színpadon: „Micsoda megtiszteltetés, hogy Orlando Bloom kezéből kaphattam. Már fiatalon élő legenda. A mozi kincse.”

„Itt állok ön előtt, nem külföldiként” – folytatta. – Egy korai filmemen keresztül kapcsolódtam hozzátok, a baszk néphez… [1972’s] Aguirre, Isten haragja” – mondta Herzog, elmagyarázva, hogy „sok-sok éve” gyalog utazott a cannes-i filmfesztiválról fel a Pireneusok hegyvonulatára. Több mint 1000 kilométer volt – mondta a rendező. „De be kell vallanom, Biarritzban kötöttem ki – nevetett -, nem San Sebastianban.”

A baszkföldiekkel való érintkezés során szerzett tapasztalata azonban megmaradt számára. Herzog, aki rendezett is Fitzcarraldo (1982), Grizzly Man (2005) és Elfelejtett álmok barlangja (2010) így nyilatkozott: „Megismertem az embereit. Baszkokkal találkoztam a hegyekben, és mindig is érdekelt.” Elmondta, szorosan követi a spanyol nemzeti versmondó versenyt: „Úgy érzem, mintha ide tartoznék. Ez a költészet országa. A költők országa, és ezt itt kapom a költőktől. Köszönöm szépen.”

A megnyitó ceremóniát politikai nyilatkozatok jellemezték, az est házigazdái, Fariba Sheikhan és Mariona Terés így nyilatkoztak a tömegnek: „Csatlakozunk a számtalan hanghoz, amelyek a népirtás befejezését szorgalmazzák, mint amilyen Gázában történik. […] Mi pedig szolidárisak vagyunk a film rendezőivel NAZAYuval Abraham és Rachel Szor, akiket megfenyegetett az izraeli kormány”, folytatták a dörgő tapsot. Tavaly a San Sebastian Filmfesztivál „azonnali tűzszünetet” követelt a térségben, mivel az izraeli Benjamin Netanjahu és kormánya a palesztin népet a fesztivál által „elképzelhetetlen mészárlásnak” vetette alá.

Ábrahám és Szor NAZA24 izraeli katonatiszt vallomását tartalmazza, amelyben felvázolják azokat a rendszereket és protokollokat, amelyeket állítólag Izrael használ civilek megcélzására és meggyilkolására Gázában, Velence egyik legnagyobb áttörési sikere volt, és új rekordot állított fel a leghosszabb ovációban a Lido premierjén. Ábrahám és Szor elnyerték a zsűri különdíját a Velencei Filmfesztivál szombati díjátadóján, de a debütálás óta számos vizsgálatnak kellett alávetni őket, többek között Miki Zohar izraeli kulturális minisztertől is, aki azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja a pár izraeli állampolgárságát.

Az előadók azt is hangsúlyozták, hogy véget kell vetni a „nemzetközi jog egyoldalú megsértésének, a gyarmati fosztogatásnak, a szexuális erőszaknak és az emberi jogokat szisztematikusan megsértő kegyetlen háborúknak”.

A 2026-os San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 18. és 26. között tart, és pénteken Fatih Akin kísérteties filmjével nyílt meg. Ghost Song. A film – amelyet erősen befolyásol a díjnyertes rendező animéhez és mangához fűződő kapcsolata – két diákot követ, akiknek első látásra szerelmi kapcsolata hirtelen megszakad, amikor egyikük meghal. Olvas A Hollywood ReporterAkinnel folytatott beszélgetése a nyitóról itt.