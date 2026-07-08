Wes Anderson csapdába esett az Akadémia Múzeum liftjében a „Bottle Rocket” évfordulós esemény után

Miután részt vett egy ünnepségen a 30. évfordulóját Bottle Rock hétfőn Wes Anderson egy liftben találta magát az Academy of Motion Pictures Múzeumban.

A rendező nagyjából 30 percig rekedt a liftben Luke Wilson producer, James L. Brooks mellett, mire a Los Angeles-i Tűzoltóság a segítségükre sietett.

A Save Your Cinema azt állította, hogy a lift „titkos átjáró/lift, amelyen keresztül a hírességek be- és kiléphetnek” az Akadémia Múzeumában, bár A Hollywood Reporter nem tudta megerősíteni, hogy Anderson egy alternatív bejáratot választott-e, amelyet nem tettek elérhetővé a nyilvánosság számára.

Carolyn Dunn, a 20th Century Fox produkciós specialistája azonban az Instagramon megosztott egy videót, amelyen Anderson és Brooks kiszáll a liftből. A klipben hallható, hogy Anderson megkérdezi a LAFD-től, hogy mi történt, mire az egyik tisztviselő azt válaszolta: „Valószínűleg túl nagy volt a súlya.”

„Rendben, köszönöm szépen” – válaszolta Anderson.

THR megkereste az Akadémia Múzeumát és a LAFD-t véleményért, de a megjelenés időpontjáig nem kapott visszajelzést.

Palack rakéta Az Oscar-díjas filmrendezőként debütált. 1996-ban adták ki, Luke és Owen Wilson főszereplésével, utóbbi színész is jelen volt a hétfő esti eseményen; Ned Dowdand Shea Fowler is szerepelt a főszerepben. Cynthia Hargrave és Polly Platt producerként dolgoztak, míg Anderson és Owen írta a forgatókönyvet.

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