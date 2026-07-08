Nézze meg, ahogy Eddie Vedder magába szívja a dicsőséget, miközben a Pearl Jam „Alive” című dalát játsszák az USA–Belgium világbajnokság hidratálási szünetében.

A Pearl Jam frontemberét, Eddie Veddert filmre vették, ahogy a világbajnokság hidratálási szünetében felcsendült az 'Alive'.

Az eset a 2026-os labdarúgó-világbajnokság utolsó 16-os mérkőzésén történt tegnap (július 6-án) a Seattle Stadionban, ahol az USA 4-1-re kikapott Belgiumtól.

A második félidő hidratálási szünetében a PA stadion felrobbantotta a Pearl Jam 1991-es klasszikusát, az 'Alive'-t, kamerák pedig a szülőváros legendájához, Vedderhez vágtak a lelátón, miközben a közönség csatlakozott a dalhoz.

A klipben Vedder látható, amint felemel egy italt, vezeti a tömeget, majd ledob egy doboz Stella Artois-t, és hagyja, hogy az leöntse az ingét, miközben a körülötte lévők nevettek és ujjongtak.

Az 'Alive' volt a Pearl Jam debütáló kislemeze, amely később a mérföldkőnek számító 1991-es, 'Ten' című debütáló albumukon jelent meg. Vedder és Stone Gossard írta, azóta a banda egyik meghatározó dala és élő műsoraik egyik fő darabja lett.

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Maga a meccs csalódással végződött a társházigazdák számára, Belgium 4-1-re kikapott, és kiütötte az USA-t a tornából. A belga színekben Charles De Ketelaere kétszer is betalált, Hans Vanaken és Romelu Lukaku is a hálóba talált. Malik Tillman szerezte az USA egyetlen gólját.

A mérkőzést beárnyékolta az amerikai támadó, Folarin Balogun körüli vita is, akit kezdetben egymeccses eltiltással kellett letöltenie, miután az előző fordulóban Bosznia-Hercegovina ellen kiállították.

Donald Trump később felhívta Gianni Infantino FIFA-elnököt, és kérte a piros lapos eltiltás felülvizsgálatát, a FIFA ezt követően felfüggesztette az eltiltást, és lehetővé tette Balogunnak, hogy Belgium ellen játszhasson. A döntést az egész futballközösség bírálta, bár a FIFA fenntartotta, hogy igazságszolgáltatási szervei függetlenül működtek.

Belgium pénteken (július 10-én) a Los Angeles-i SoFi Stadionban Spanyolországgal mérkőzik meg a világbajnokság nyolcaddöntőjében, a meccs győztese pedig Franciaországgal vagy Marokkóval mérkőzik meg az elődöntőben.

Ami Veddert illeti, a közelmúltban megosztotta az inspiráló új kislemezt, a „Better Believe”-t, amely a chicagói székhelyű, non-profit Guitars Over Guns-szal együtt készült, és amely zenét használ a fiatalok támogatására azáltal, hogy a diákokat profi zenészekkel és művészekkel párosítja.

Vedder a dalt a Columbia College Chicago számos hangművészeti hallgatójával írta, a jogdíjakat pedig a Guitars Over Guns kapta. A szám a múlt hónapban Chicagóban az Obama Elnöki Központ megnyitó ünnepségén is élőben debütált, ahol Vedder is megjelent a diákok mellett.

Az év elején az is kiderült, hogy Vedder a Yungbluddal zenélhet, miután tavaly egy céges karácsonyi bulin találkoztak. „Eddie nagyon inspiráló számomra, különösen hangilag” – mondta utána Yungblud. – Azt hiszem, a jövőben együtt írhatunk.

A Pearl Jam legújabb albuma, a „Dark Matter” 2024 tavaszán jelent meg Julia Migenes négycsillagos értékelést adva, és „a közelmúlt emlékezetében a legerősebb munkájukként” dicsérték.