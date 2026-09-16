Zach Cregger „Resident Evil” című filmje: Első reakciók a premierről

Resident Evil visszatért! Újra. A Sony a népszerű videojátékokra épülő, régóta futó akcióhorrorfilm-franchise második újraindítását a 2026-os Fantasztikus Feszten mutatták be kedd este, és a filmre adott korai reakciók már megérkeztek a közösségi oldalakhoz.

A Sony megengedte a fesztiválozóknak, hogy a vetítés után rövid gondolatokat tegyenek közzé a filmről, a teljes kritikával együtt Resident Evil szeptember 16-án délelőtt 9 óráig (PT) embargó alatt áll. A film világszerte szeptember 18-án kerül a mozikba.

Rendezte Fegyverek és Barbár Zach Creggar filmrendező, Resident Evil visszavisz minket Racoon Citybe, és egy újabb vírusjárványba, amely szörnyekké változtatja az embereket. A film főszereplője Austin Abrams egy orvosi futár, akit elkap a járvány, és meg kell próbálnia túlélni. A szereplők között Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser is szerepel.

Resident Evil az évek során különféle képernyőadaptációkat készített. A Milla Jovovic vezette eredeti filmsorozat 2002-ben debütált, majd 14 év alatt hat film követte – Resident Evil (2002), Resident Evil: Apokalipszis (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) és Resident Evil: Az utolsó fejezet (2016).

A Sony és a Constantin Films először 2021-ben indította újra a filmes franchise-t Resident Evil: Üdvözöljük Raccoon Cityben. Johannes Roberts filmjének teljesen új szereplői voltak Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell és Tom Hopper vezetésével. A film azonban kereskedelmi és kritikus buktató volt. A franchise 2022-ben újabb lendületet kapott, amikor a Netflix lemondta a tervezettet Resident Evil TV sorozat.

Olvassa el alább a közösségi média reakcióit Resident Evil.

Zach Cregger a #ResidentEvil-lel ismét bebizonyítja, hogy az évtized egyik legjobb horrorrendezője. Egy történet, amely egyszerre nevettet meg a kaotikus Bryannel, de egyúttal szorongást is okoz, és a képernyőn körbejár. Cregger tökéletesen ötvözi mindkettőt annak érdekében, hogy… pic.twitter.com/MrDDXORrQA — Ryan (@ryaieon) 2026. szeptember 16

A #ResidentEvil abszolút KÁOSZ! Nagy energiájú, intenzív horror szellemes humorral, brutális vérrel, megállás nélküli akciókkal és rengeteg hátborzongató szörnyeteggel. A Cregger hihetetlen operatőri munkával, rengeteg easter egg-el és kiemelkedő hangdizájnnal kelt életre a játék hangulatát, amely eltalálja… pic.twitter.com/ggPdoEq4Nu — Andre Saint-Albin (@AndreSaintAlbin) 2026. szeptember 16

SZENT SZENT!!! A #ResidentEvil már a nyitójelenettől kezdve a gázra lép, és SOHA nem nyomja a féket. Zach Cregger könyörtelen feszültséget, pompásan véres akciókat és néhány komolyan kiforgatott, Thing-szerű lénytervet kínál. Tiszta TÚLÉLÉSI HORROR és könnyen a legjobb Resident… pic.twitter.com/LR6f828fMf — Kellvin_Chavez (@Kellvin_Chavez) 2026. szeptember 16

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Zach Cregger #ResidentEvilje a valaha készült legjobb videojáték! Folyamatosan izgalmas, vidám (néha hibás) és egyszerre feszült ez egy szűk 90 perces izgalmas utazás, amely soha nem hagy alább. Hatalmas rajongóként ennek nem is lehetnék boldogabb. pic.twitter.com/wLBMZHiF4u – Jeremy Crabb (@That_Short_Nerd) 2026. szeptember 16.

A #ResidentEvil egy szívdobbanó pillanat! Imádtam Zach Cregger hangnemét és ütemét. Sok nevetés több szörnyű pillanattal. Nagy rajongója az összes teremtménydizájnnak. Austin Abram filmje, hasonlóan ehhez a filmhez, annyira megnyerő. Remélem a kételkedők adnak neki egy esélyt🩸 pic.twitter.com/HulsggIPN2 – Cris Parker (@3CFilmss), 2026. szeptember 16

Zach Cregger kibaszott szegezett REIDENT GONOSZ. Ijesztő, pokolian durva és nagyon-nagyon vicces. Austin Abrams a legjobb. Undorító lénytervek, nagyszerű díszletek és igazán szórakoztató. Teljesen leszögezte a játékok hangnemét, miközben valami modern és friss #ResidentEvil készült pic.twitter.com/2hsMXfLQOX — Kövess engem a Bluesky-n @DaveScheidt Ez a hely szívás (@DaveScheidt) 2026. szeptember 16.

Zach Cregger #ResidentEvilje nagyon szórakoztató óra volt! Az első félidő rohadt majdnem tökéletes volt, a második félidő húzott egy kicsit, de összességében nagyszerű volt. SOK videojátékos bólintás, humor és szent tehén, az egyik legjobb ijesztgetés, amit valaha láttam. 4/5 ⭐️ pic.twitter.com/kuHyEz7hj5 – Mollie Damon (@MollieDamon) 2026. szeptember 16

Zach Cregger #ResidentEvilje egy pedálról fémre törő film, nagyon erőszakos és véres, de vicces is, Austin Abrams egyfajta laborban készült, hogy olyan hülyéket játsszon, akiknek fogalmuk sincs, mit csináljanak vad és intenzív helyzetekben, remek időtöltés a filmekben. pic.twitter.com/IAvfBmzLMf – Carlos (@MattBlakeStan) 2026. szeptember 16

A #ResidentEvil egy vad utazás, amely soha nem engedi ki a gázt. Zach Cregger a hátborzongató lények, non-stop feszültségek és véres akciódíszletek elragadóan elmebeteg smorgabordját nyújtja, amelyektől a szív kidobja a mellkasát. Egy film, amely megfelel a Resident Evil névnek. pic.twitter.com/pSkOR5JMKF — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) 2026. szeptember 16.