Zach Cregger „Resident Evil” című filmje: Első reakciók a premierről

Resident Evil visszatért! Újra. A Sony a népszerű videojátékokra épülő, régóta futó akcióhorrorfilm-franchise második újraindítását a 2026-os Fantasztikus Feszten mutatták be kedd este, és a filmre adott korai reakciók már megérkeztek a közösségi oldalakhoz.
A Sony megengedte a fesztiválozóknak, hogy a vetítés után rövid gondolatokat tegyenek közzé a filmről, a teljes kritikával együtt Resident Evil szeptember 16-án délelőtt 9 óráig (PT) embargó alatt áll. A film világszerte szeptember 18-án kerül a mozikba.
Rendezte Fegyverek és Barbár Zach Creggar filmrendező, Resident Evil visszavisz minket Racoon Citybe, és egy újabb vírusjárványba, amely szörnyekké változtatja az embereket. A film főszereplője Austin Abrams egy orvosi futár, akit elkap a járvány, és meg kell próbálnia túlélni. A szereplők között Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser is szerepel.
Resident Evil az évek során különféle képernyőadaptációkat készített. A Milla Jovovic vezette eredeti filmsorozat 2002-ben debütált, majd 14 év alatt hat film követte – Resident Evil (2002), Resident Evil: Apokalipszis (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) és Resident Evil: Az utolsó fejezet (2016).
A Sony és a Constantin Films először 2021-ben indította újra a filmes franchise-t Resident Evil: Üdvözöljük Raccoon Cityben. Johannes Roberts filmjének teljesen új szereplői voltak Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell és Tom Hopper vezetésével. A film azonban kereskedelmi és kritikus buktató volt. A franchise 2022-ben újabb lendületet kapott, amikor a Netflix lemondta a tervezettet Resident Evil TV sorozat.
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