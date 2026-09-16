A támogató szereplők és az előzenekar kiszáll Ed Sheeran turnéjából a Macklemore palesztinai viták miatt

Finneas, Lukas Graham, Beoga és Aaron Rowe úgy döntött, hogy minden támogató és egy előzenekar visszavonta Ed Sheeran turnéját, tiltakozásul amiatt, hogy Macklemore-t kirúgták, mert megosztotta Palesztina támogatását a színpadon.

Miután egy szenvedélyes beszédet mondott, amelyben felszólított, hogy „minden emberrel méltósággal, tisztelettel és egyenlőséggel bánjanak”, miközben Sheeran előtt nyitotta meg a legutóbbi New Jersey-i randevúkat, a rapper szembesült azzal, hogy az Izraeli-Amerikai Tanács távolítsa el a körútrólaki azt állította, hogy platformját egy „egyoldalú politikai menetrend előmozdítására” használta.

Ezután válaszolt a kritikusoknak a „Szabad Palesztina” melletti színpadi könyörgésére, mondván, hogy az egyenlőségre való törekvés „soha nem lehet vitatható”, de mégis eltávolították a turnéról. Macklemore megosztott egy hosszadalmas nyilatkozatot, amelyben azt állította, hogy miután Robert Kraft – a New England Patriots és a Gillette Stadium tulajdonosa – kampányba kezdett Sheeran ellen, hogy elejtse őt, különben a műsorok nem mehettek előre.

Kraft is felszólalt tettei védelmében, mire Sheeran azt állította, hogy „nem bűnrészes” vagy felelős a döntésért, hozzátéve, hogy az elmúlt hetet „próbált hidakat építeni, megoldást találni”, de „nem volt képes rá”.

Most számos más támogató intézkedés is kivonult Macklemore-ral és Palesztina népével való szolidaritás jegyében.

Finneas, Billie Eilish bátyja, zenei munkatársa és a palesztinai nép vokális támogatója még idén turnéra indult Sheerannel Dél-Amerikában, de most lemondott a számláról.

„A művészeket nem szabad elhallgattatni, amikor az elnyomottakért beszélnek” – írta Finneas az Instagramon. „Úgy döntöttem, hogy visszavonulok a közelgő turnéimtól Ed Sheerannal. Kiállok Palesztina és népe mellett.”

Eközben az ír színészek, Aaron Rowe és Beoga, valamint a dán Lukas Graham együttes is állást foglalt. Rowe volt az egyik Macklemore helyettese Sheeran hátralévő amerikai randevúin, míg a Beoga Sheeran turnézenekaraként működött együtt a '÷' 'Galway Girl' és 'Nancy Mulligan' című dalaiban.

„Úgy döntöttünk, hogy Ed Sheeran bandájaként távozunk a hátralévő US Loop turnéról, miután a cionista lobbik elhallgattatták Macklemore-t” – írta Beoga, Írország saját elnyomás-történetére hivatkozva, akárcsak Rowe. „Ír emberek vagyunk, akik értik a gyarmatosítást” – folytatta a zenekar. „Az Irish Artists for Palestine mozgalom alapító tagjaiként az igazságosság elkötelezett aktivistái vagyunk, és továbbra is azok leszünk.”

Rowe egyetértett: „Nem hagyhatom, hogy a milliárdosok hatalmi pozíciójukat felhasználva elhallgattassák azoknak a jogos hangját, akik felszólalnak az izraeli népirtás ellen, és kiemelik a vad gyerekek meggyilkolását.

Lukas Graham megköszönte Sheerannek a lehetőséget, de hozzátette: „A pénz nem jogosítja fel a beszélgetést.

„Senkinek a bankegyenlege nem döntheti el, hogy ki szólalhat meg, vagy melyik szenvedést ismerhetjük el” – tette közzé a banda, látszólag a milliárdos Robert Kraft szerepére utalva Macklemore turnéról való eltávolításában.

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Sheeran még nem reagált a támogatási cselekményekre.

A MetLife Stadion színpadáról beszédében Macklemore azt mondta a közönségnek, hogy szeretné, ha a gázai övezetben és Ciszjordániában élők tudnák, „nem felejtették el őket”, és hozzátette: „Hiszem, hogy minden ember, aki ezen a földön jár, megérdemli ugyanazt a szabadságot.”

„Azt mondom: Szabad Palesztina, szabad Kuba, Kongó, Szudán és Irán, és Amerika összes népe, aki félelemben él az ICE terrorszervezet miatt” – folytatta, mielőtt elindult a Palesztina-barát „Hind's Hall” című számra, miközben Gázáról készült felvételeket mutatott be a képernyőn.

A turnéból való kilépése után a következőt mondta rajongóinak: „Jelen pillanatban azt hiszem, ez számít. Nem vagyok áldozat. Ed Sheeran nem áldozat. Pink nem áldozat. Van karrierünk, pénzünk, lehetőségünk, biztonságunk és közönségünk szerte a világon. Bármilyen következményekkel is nézünk szembe, amit mondunk, haza kell mennünk a családunkhoz.

„Az áldozatok a palesztin emberek. A férfiak, nők és gyerekek, akiket megöltek, éheztek, kitelepítettek, és elképzelhetetlen erőszakon keresztül kényszerültek élni. Több mint 20 000 gyereket öltek meg csak Gázában. Embereket ölnek meg ma, és holnap is meg fognak ölni. Győződjön meg róla, hogy miközben elmondom ezt a történetet, ezt ne veszítsük szem elől.”

Kraft a hírre egy hosszú nyilatkozatban reagált, amelyben megerősítette, hogy részt vesz Macklemore eltávolításában, és megosztotta, hogy a helyszín „nem ad teret a gyűlöletbeszédnek”.

„Macklemore közelmúltbeli cselekedetei, Ed Sheeran New Jersey-i előadásai során a színpadról megosztott anyagok, valamint az antiszemita retorika és képalkotás szélesebb története alapján, amelyről úgy gondoljuk, hogy mélyen sértő és bántó volt a zsidó közösség számára, megállapítottuk, hogy a szeptember 25-i és 26-i koncerteken való részvétele a Gillette Stadionban ezt meghaladná” – mondta.

„Ez a döntés nem az ártatlan palesztinok szenvedésének mérséklését vagy megtagadja bárkitől a jogot, hogy érdekképviseletet képviseljen a nevükben. Fájdalmuk és veszteségük valós. De ez az érdekképviselet nem mehet a zsidó közösség rovására, és nem homályosíthatja el a Hamász, az Egyesült Államok és világszerte (beleértve Kanadát, az Európai Uniót, az Egyesült Királyságot és Japánt is, akik szörnyű szenvedést okoztak) felelősségét. palesztinok és izraeliek egyaránt.”

Hozzátette: „Üdvözölném a lehetőséget, hogy leüljünk Macklemore-ral és megvitassuk a tényeket, mert végső soron a célunk ugyanaz: béke minden ember számára, véget vessünk a szenvedésnek és véget vessünk minden gyűlöletnek.”

A palesztin kampánycsoportok bojkottra szólították fel a rajongókat és a turné lemondását.