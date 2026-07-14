1-2. Különlegesség a Cannes-i „A férfi korának” győztese Észak-Amerikában

Az 1-2 Special butikforgalmazó megvásárolta Emmanuel Marre francia korabeli drámáját Korának Embere Észak-Amerika esetében – jelentette be kedden a vállalat.

Ritka pillantást vet a Vichy-rezsimre és a francia együttműködésre a nácikkal. Marre filmjét saját dédapjának története ihlette. 1940-ben játszódik, és Henri Marre-t követi (alakja Egy esés anatómiája Swann Arlaud színész), miközben megpróbálja meghálálni magát az új rezsimmel.

Korának Embere nagy sikert aratott a cannes-i világpremierjén, ahol elnyerte a legjobb forgatókönyv díját. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterJordan Mintzer kritikus a filmet „a háborús fasizmus ijesztően friss pillantásának” nevezte. Kiemelte Marre modernkori megközelítését az anyaggal kapcsolatban, amely „látszólag egy korabeli darab, de inkább kortársnak tűnik, mint egy szutykos indie film, amelyben mindenki háromrészes öltönyben és vintage frizurában jár, de nagyon úgy viselkedik, mint most. engedelmesség és erkölcsi dekadencia.”

Korának Embere Marre második vonása következik Zero Fucks Givenamely 2021-ben a Cannes-i Kritikusok Hetén mutatkozott be, és elnyerte a Gan Alapítvány díját.

1-2 Különleges kiadás Korának Embere jövőre a mozikban.

„Nagyon örülök, hogy a filmet az 1-2 Special forgalmazza” – nyilatkozta Marre. „Igazi megtiszteltetés számunkra, hogy részese lehetek a gondosan összeállított felállásuknak Korának Embere. Alig várom, hogy a film eljuthasson az Egyesült Államok közönségéhez, és hogy lássam, hogyan reagálnak rá, erre a mélyen európai történetre, amely mégis oly sok tekintetben visszhangzik kortárs világunkkal.”

A funkció hozzáadja a Special 1-2 növekvő számú indie szerzői címét. Tavaly év eleji indulása óta a New York-i székhelyű csapat a fesztiválok kritikus szerepére összpontosított, és olyan vonásokat szerzett meg, mint Sandra Wollner Un Certain Regard-díjasa. Minden alkalommal; Mark Jenkinék Nevadai rózsa George MacKay-vel és Callum Turnerrel; Christian Petzold Tükrök 3. sz; és Harris Dickinson rendezői debütálása, Csibész.

Korának Embere a francia Kidam és a belgiumi Michigan Films produkciója, a Les Films Pelléas, a Les Films de Pierre, az Unité, France 2, a Condor, a The Ink Connection, az RTBF, a Be tv, az Orange és a Proximus pedig koprodukciójában.

Az ügyletről a film készítői nevében a Charades Hélène Espeisse tárgyalt 1-2 Specialral.