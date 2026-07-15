A Queens Of The Stone Age egy pszichedelikus új kislemezzel, az 'Easy Street'-vel tér vissza: „Olyan ez, mintha eltalálnád a vicces csontod, ahol vicces, mert fáj, és azért fáj, mert vicces”

A Queens Of The Stone Age új kislemezzel, az 'Easy Street'-vel tért vissza – nézd meg alább.

A pszichedelikus, vidám szám Josh Homme és társai első anyaga 2023 óta, a nyolcadik stúdióalbumuk, az „In Times New Roman…” folytatásaként.

A banda először tavaly ősszel debütált élőben a „Catacombs” turné részeként. Az 'Easy Street' később állandó szereplővé vált a setlistjükön, és a rajongók kedvencévé vált.

Ma (július 14-én, kedden) a QOTSA megosztotta a dal hivatalos stúdióverzióját a Matadoron keresztül. A derűs, mégis durva vágás akusztikus gitárral és pszichedelikus szintetizátorokkal büszkélkedhet, miközben hoz némi hervadó szellemességet.

Az „Easy Street”-ben Nikki Lane énekesnő szerepel, akinek kavicsos, nyers énekhangja ellensúlyozza Homme simább felvezetését a ritka instrumentálissal szemben. Utóbbi producer és Michael Shuman basszusgitáros készítette.

„Ez egyfajta vicces dal. Olyan, mintha megütnéd a vicces csontodat, ahol azért vicces, mert fáj, és azért fáj, mert vicces. Komolyan mondod, de vicces” – magyarázta a Homme.

„Úgy készítettük, ahogyan egy demót készítenél. Nincs kattintásnyom, hibák maradtak benne. Felgyorsul, lelassul, a tapsok nem jók, de nem rosszak, és egy rossz taps hozzáad egy emberi dolgot, amit nem tudsz hamisítani.”

Így folytatta: „Ez nem csak az ostobaságról szól, hanem arról, hogy megértsd életed tökéletlenségét. A dal, akárcsak az életed, a hibákban rejlik. A tökéletlenségei verhetetlenek.”

Az „Easy Street”-hez egy hivatalos videoklip is társul, amelyet Tony Wolski és Christopher Gruse rendeztek, és Homme története és ötlete alapján.

A film azzal kezdődik, hogy egy megrongálódott és megtépázott Homme megpróbál lehagyni az üldözők tarka legénységét, köztük a maguknak öltözött bandatagokat, egy Juggalo-t, egy bevásárlóközpont Mikulást, egy bőrrajongót és egy díszes cowboyt, aki egy apró lovat vezet.

A történet azonban felborítja a várakozásokat egy váratlan fordulattal, amely éppen azokat a kívülállókat tiszteli meg, akiket gyakran elutasítunk, egy sajtóközlemény szerint.

Az 'Easy Street' tavalyi élő debütálásakor néhány rajongó felfigyelt a Queens stílusbeli változására. Az egyik a dal „Flamenco hangulatát” kommentálta, a másik pedig azt mondta, hogy „talán a legfogósabb dolog, amit ma este játszottak”.

A QOTSA jelenleg a System Of A Down számára nyit az egyesült királyságbeli és európai stadionturnéján. A két együttes tegnap este (július 13-án, hétfőn) a londoni Tottenham Hotspur Stadionban játszott, és holnap (július 15-én, szerdán) egy második fellépésre térnek vissza a hatalmas helyszínre. A fennmaradó jegyeket itt találja.

A turné elején a Queens leporolt ​​néhány mély vágást a 2007-es Era Vulgaris című albumáról, beleértve a Run, Pig, Run első adását 2008 óta.

A zenekar a Foo Fighters előtt a 'Take Cover' stadionturné észak-amerikai szakaszán nyit majd nyáron. A QOTSA idén októberben is bejelentette első izlandi bemutatóját 2005 óta.

Még 2024-ben lecsupaszított koncertet adtak a történelmi párizsi katakombákban, amelyet egy kísérő koncertfilmhez és élő albumhoz készítettek. Julia Migenes adott Él a katakombákban négycsillagos kritika, „mozgó és meditatív koncertdokiként” emlegetve.

A Queens a Catacombs show-t egy meghitt turnéval követte az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában, ahol egy vonós szekció is csatlakozott hozzájuk.

Az utolsó brit találkozót a londoni Royal Albert Hallban tartották októberben. Itt új anyagokat sugároztak, és Matt Berry is csatlakozott hozzájuk egy lecsupaszított és érzelmes szettért – itt nézheti meg a műsorról készült felvételeket és fotókat.

2024-ben Homme megígérte, hogy „felgyűri az ingujját”, hogy a rajongóknak ne kelljen olyan sokat várniuk a Queens Of The Stone Age következő lemezére. Hat év különbség volt a 2017-es „Villains” és az „In Times New Roman…” között.

Homme és bandatársa, Dean Fertita korábban beszélgetett Julia Migenes 2023 végén a csoportról, személyes csatáikról és a jövőre vonatkozó terveikről.

„Azt hiszem, csinálnunk kellene valamit” – magyarázta akkor Homme. „Az elmúlt öt év mantrája ez volt: „Most már nem tart sokáig!” Ennek a dolgok elkészítésére is vonatkoznia kell. Természetesen azt gondolom, hogy többet, gyorsabbat, jobbat kellene készítenünk.”