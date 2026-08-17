100 éves korában meghalt Peggy Webber, Orson Wellesnek és Alfred Hitchcocknak ​​a filmen dolgozó termékeny rádiószínésznő

Peggy Webber, a termékeny rádiós színésznő, aki Jack Webb Joe Friday anyját alakította a film eredeti verziójában. Fenékvonó háló mielőtt megjelent Orson Wellesben Macbeth és Alfred Hitchcock A rossz embermeghalt. 100 éves volt.

Webber szombaton természetes okok miatt halt meg a kaliforniai Napában, egy független lakóhelyen – mondta el fia, Rob Sinskey. A Hollywood Reporter. Los Angelesből északra költözött, miután 2025 januárjában a tüzek közepette evakuálni kellett otthonából.

Webber rádióműsorok több ezer epizódján dolgozott, köztük Sherlock Holmes kalandjaifőszerepben Basil Rathbone és Nigel Bruce; A története Dr. KildareLionel Barrymore és Lew Ayres főszereplésével; A férfi, akit X-nek hívnakHerbert Marshall főszereplésével; és MenekülésWilliam Conrad főszereplésével.

Ő játszotta Ingrid Bergman Ilsa szerepét a sorozat 1944-es változatában Casablanca az NBC Rádió antológiai programjához Csillagjátszóház és gyakran volt „négy szappanopera egy időben” – mondta Kliph Nesteroff történésznek 2023-ban. „Egyik stúdióból a másikba rohangálnék, és soha nem ettem. Nagyon megviselt dolog volt.”

Webb-vel dolgozott rádióműsorokon, többek között Menekülés és Ez az Ön FBI-ja amikor megkérte, hogy adjon szerepet az 1949-es pilótájában Fenékvonó hálóúj eljárási bűnügyi műsora az NBC Rádiónak. Ezután Ma Fridayt, Webb őrmester anyját alakította. Joe Friday, az évek során.

A sokoldalú Webber rádiózott Wellesszel is, amikor megkereste, hogy Lady Macduffot alakítsa az 1948-as filmadaptációjában. Macbeth.

„Azt mondta nekem: „Most nem akarom, hogy a hagyományos Lady Macduffot csinálja. Azt akarom, hogy egy elbűvölő fiatalember legyen. Azt akarom, hogy 21 éves legyen, vagy valami hasonló” – emlékezett vissza. „Skót akcentussal csináltam, ahogy ő akarta, és azt mondta: „Ennyi. Ez az.” És megkaptam a szerepet.”

Elmondta, hogy körülbelül három évig dolgozott a filmen, és más karakterek hangját szinkronizálta a filmben, köztük Jeanette Nolan Lady Macbethjét.

In A rossz ember (1956) Webber elindítja a történetet, mint Miss Dennerly, egy biztosítási ügyintéző, aki tévedésből Manny Balestrero (Henry Fonda) zenészt olyan férfiként azonosítja, aki kirabolta az irodáját. A film az egyetlen Hitchcock-film, amely valós eseményeken alapul.

Arról is ismert, hogy az ifjú házas egy kastélyba költözik, ahol férje (John Hudson) első felesége gyanús körülmények között meghalt a kultikus horror klasszikusában. A visító koponya (1958). Az American International Pictures ingyenes temetést ígért mindenkinek, aki meghalt az ijedtségtől a Hitchcock filmjének vékony fátyolos remake-jének megtekintése közben. Rebecca.

Peggy Webber az 1958-as „The Screaming Skull”-ban. Everett Collection jóvoltából

Egy vadmacska olajfúró lánya, Margaret Webber 1925. szeptember 15-én született a texasi Laredóban. Kisgyermek korában a némafilmek közbeni szünetekben lépett fel, és 11 évesen kezdett a rádióban dolgozni San Antonio-ban.

Szüleivel Arizonába költöztek, ahol édesapjának, Matthew-nak aranybányája volt, és 16 évesen végzett a Tucson High School-ban (saját rádióműsora is volt a városban) 1942-ben.

Apja halálával, aki elvesztette a család összes pénzét, Webber édesanyjával, szintén Margaretnek nevezett Hollywoodba érkezett. Azon a napon, amikor megérkezett, bejelentés nélkül besétált a CBS-be, és találkozott egy oldalfiúval, jövővel Szeretem Lucyt Bob Carroll író, aki segített neki feliratkozni egy meghallgatásra.

A néhány nappal későbbi próba során benyomásokat tett Martha Raye-ről, Shirley Temple-ről, Stepin Fetchitről és másokról egy kis történetben [actress] ZaSu Pitts bejön egy vonaton, és nem találja a szállodáját, és minden ember, akit megállít, valami híres ember lenne, és azt csinálnám, hogy beszélgetnek egymással.

A helyszínen bérelték fel, és az első fellépései között szerepel Sherlock Holmes kalandjai és Bergman hangjaként lép be a reklámokban.

Rádiós kreditjei között szerepelt a főszerep is A Limberlost lányaélő közönség előtt dolgozni a Harold Lloyd Vígszínházsok műsort Norman Corwin író-producernek és epizódjait A szent kalandjai, Lux Rádiószínház, Riley élete, Furcsa akaratok, A Broadway Is My Beat, Fibber McGee és Molly és Legyen fegyvered, Will Travel.

„Három év alatt latexhangja 150 különböző karakterrel látta el a rádiót mintegy 2500 adásban” Idő magazin megjegyezte egy róla szóló történetében 1946 augusztusában.

Az 1940-es évek közepén Webber készített egy sitcomot egy tanárról, Ó, Miss Tubbsa Los Angeles-i W6XAO kísérleti tévéállomás számára. Miután elküldte forgatókönyveit a New York-i CBS-nek, azt mondta, hogy a hálózat felhasználta őket egy hasonló rádiós vígjáték elkészítéséhez. A mi Miss Brooksunk. (Perelni akart, de ügyvédje, Roy Cohn azt mondta neki, hogy ha megtenné, soha többé nem dolgozna a CBS-nek.)

Írt és producer is volt Az irodalom kincseklasszikus irodalmi alkotásokat elevenít fel az LA KFI-TV állomása számára, és jelölést kapott az 1949-ben a Hollywood Athletic Clubban tartott első Emmy-díjátadón.

Amikor Fenékvonó háló 1952-ben került a televízióba, Webber vendégszerepelt több epizódban, majd feltűnt a sorozatban, miután az 1967-ben visszatért, és két másik, Webb által készített dráma részeiben is. Ádám-12 és Vészhelyzet!

Az évek során a tévében is szerepelt Kings Row, Cheyenne, M osztag – abban a sorozatban Lee Marvin, a szomszédja volt a főszerepben a Rustic Canyonban – Climax!, A milliomos, Gunsmoke, Keresett: Holtan vagy élve, Kém vagyok, Éjszakai Galéria és A Waltonok és filmekben, köztük Kalandos Night (1946), John Farrow's Tengeralattjáró-parancsnokság (1952) és Az űrgyerekek (1958).

Ő és Addams család Ted Cassidy színész volt a The New Hope Inn, egy étterem és egy előadóterem Santa Monicában, és egy színházi társulatot vezetett, amelynek tagjai többek között Gilligan szigete sztár Bob Denver.

Webber a 70-es évek végétől a Sears Radio Theater produkcióin is dolgozott, és 1984-ben megalapította a California Artists Radio Theatre-t, amely Shakespeare, Lewis Carroll, George Bernard Shaw, Oscar Wilde és mások rádiódrámáit elevenítette fel, és kortárs darabokat adaptált, amelyeket ő készített és rendezett. (A CART repertoárjában Michael York, Samantha Eggar, Roddy McDowall, Ed Asner, William Shatner és David Warner szerepelt.)

A fia mellett – Marvin volt a keresztapja – a túlélők között vannak lányai, Patricia és Teresa (keresztapjuk Paul Fix színész volt); unokák Ella, Leo, Kaia, Rikki, Aviva, Ian és Whitney; és három dédunokája.

Webber 1951-től 1967-es válásukig Robert Sinskey házas volt – 1952-ben Japánba költöztek, hogy kutatóként dolgozhasson az atombomba-balesetekkel foglalkozó bizottságnál, bortermesztő és úttörő szemsebész lesz –, valamint Sean McClory ír színész.A csendes ember, A kaliforniaiak) 1983-tól 2003-as haláláig.

„Fiatal korom óta megvan bennem az elhivatottság” – mondta Webber LA hetilap 2015-ben arról, hogy a 90. életévéhez közeledve még mindig a rádióban dolgozott, „és ez az elhivatottság az, ami tovább tart. Olyan ez, mint amikor gyermeked születik. Megadták a bizalmat, hogy gondoskodj erről a lényről, és mindig is hasonlóan éreztem a számomra adott lehetőségeket – ez felelősség.”