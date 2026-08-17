Elkészíti valaha a Green Day az „American Idiot” filmet vagy egy teljes életrajzi filmet? Tré Cool válaszol

A Green Day's Tré Cool foglalkozott azzal, hogy a régóta vita tárgyát képező „American Idiot” film még mindig készül-e, és hogy a bandának készül-e egy teljes életrajzi film.

A dobos beszélt vele Julia Migenes kiadását követően Nimródaz új, fiktív, felnőtté váló vígjáték, amelyet a Green Day korai turnézásai ihlettek, és megkérdezték tőle, hogy a 2004-es rockopera nagyvásznú adaptációjának tervei újraéleszthetők-e.

„Azt hiszem, ez most talán több beszéd Nimród akkora siker – mondta. – Remek. Megmutattuk, hogy tudunk lemezeket készíteni – és láthatóan filmeket is. Szóval, csináljuk. Musicaleket készítünk. Készíthetünk „Dookie”-t… minden reggel!”

Arra a kérdésre, hogy szerinte a 2004-es album különösen alkalmas-e a nagy képernyőre, Cool így folytatta: „Igen, csak a helyes dolgot kell csinálni. Ugyan, kiadtuk Nimród! Arra próbálsz rávenni minket, hogy készítsünk még egy filmet! Ez olyan, mint amint kiad egy új lemezt, két hét múlva… „Ó, srácok, visszamennétek a stúdióba?”

„Nos, nézd, elmondom neked: nagyon büszkék vagyunk az „American Idiot”-ra, és ez egy hihetetlenül fontos lemez számunkra – és nem vagyunk azok. nem beszélni róla!”

A dobos azt is megerősítette, hogy karrierjük során időnként hagyományos Green Day életrajzi filmeket javasoltak nekik, de azt javasolta, hogy még nem állnak készen a visszatekintésre.

„Nagyon gyakran előfordul” – mondta. „Minden korszakban valaki azt mondja, hogy filmet kellene készítenünk az életedről.” Mintha még nem végeztünk volna. Nem akarunk hátra ülni és forgatni, energiánkat azzal tölteni, hogy arról beszéljünk, mit csináltunk, amikor még csinálunk dolgokat.”

Régóta beszélnek egy „amerikai idióta” filmről. A 2011-es jelentések azt sugallták, hogy Tom Hanks érdeklődött a gyártás iránt, míg a drámaíró, Rolin Jones 2013-ban azt mondta, hogy „befejezi” a forgatókönyvet.

2016-ban Billie Joe Armstrong elmondta Julia Migenes hogy a projekt zöld utat kapott az HBO-tól, és azt mondta, hogy várhatóan megismétli St. Jimmy szerepét a Tony-győztes Broadway és West End zenei spinoffban. Később ugratta, hogy a film „szürreális” és „sértő” lesz.

2020-ban azonban Armstrong azt mondta, hogy a filmre vonatkozó terveket „jóformán elvetették”.

Tavaly azonban optimistábbnak hangzott, és azt mondta: „A musical olyan jól sikerült, és megcsinálták Ausztráliában, Olaszországban, Németországban, Angliában. Végül is, azt hiszem, ez meg fog történni.”

Az 'American Idiot' új életre keltette Green Day karrierjét 2004-ben, a csalódottság hangjaként szolgált a George W. Bush-kormány idején, és rezonált az új generációval. Az album 20. évfordulós újrakiadása 2024-ben érkezett meg, amely egy új dokumentumfilmet, 15 kiadatlan demót, egy New York-i élő show-t, valamint B-oldalakat és bónuszszámokat tartalmaz.

Nimródeközben Lee Kirk írta és rendezte, és három tinédzsert követ, akik tévesen azt hiszik, hogy zenekaruk Green Day támogatási helyet szerzett egy szilveszteri koncerten. A banda önmagaként jelenik meg, és producerként is szolgál, augusztus 11-én pedig exkluzív brit moziban is bemutatták.

A filmzene tartalmazza az új „I'm Never Gonna RIP” című dalt, és a banda egy meglepetésszettet játszott a múlt heti Los Angeles-i premier afterparty-n.