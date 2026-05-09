2025 legjobb filmjei: 10 kihagyhatatlan alkotás, amelyekről mindenki beszél

2026.05.09.

A 2025-ös év mozijában egyszerre tombolt a kísérletező bátorság és a fájdalmas önvizsgálat. Ezek az alkotások a benyomások sűrűjéből emelkednek ki, és hol játékosan, hol könyörtelenül tartanak tükröt a világnak. Összeállításunkban tíz film következik, amelyek nemcsak emlékezetesek, de újra és újra nézésre ösztönzően gazdagok.

„A mozi akkor él, amikor meg meri nevezni a félelmeinket, és dallamot ad a csendjeinknek.” – egy 2025-ös nézői mantra, amelyhez jó szívvel csatlakozhatunk, mert a bátorság és a kíváncsiság idén kéz a kézben jártak.

“Une bataille après l’autre” – Paul Thomas Anderson

PTA új filmje egy szertelen, mégis halálpontos üldözés történetéből rajzol fel hátborzongatóan aktuális amerikai freskót. A groteszk humor és a politikai feszültség együtt forr, miközben a szereplők identitásai és illúziói egymásnak ütköznek. A ritmus könyörtelen, a képek ragyognak, és a film végül a szabadság és a félelem örök vitáját írja újra.

“Mektoub, My Love: Canto Due” – Abdellatif Kechiche

Kechiche kamerája milliméterpontosan tapintja ki a jelen érzékenységét, és a fiatalság pulzáló vágyát. A tekintetek, a bőr, a légzés apró rezdülései világgá nőnek, miközben a szereplők a pillanat tiszta intimitásában találják meg önmagukat. Csöndes, de ellenállhatatlanul sodró áramlás, amely a szívre és az időre egyszerre mond ki igazságot.

“Oui” – Nadav Lapid

Lapid a személyes és a politikai láz metszéspontján hoz létre dühödt, mégis kristálytiszta képletet. Egy tel-avivi pár széthullása bámulatos filmes formanyelven keresztül válik nemzeti önvizsgálattá és morális vihartérképpé. A film vág, pörög, szembenéz, és a nézőtől is könyörtelen őszinteséget kér.

“Eddington” – Ari Aster

Aster szatírája egy járvány idején fortyogó kisvárosi kazán, amelyben a paranoia és a közösségi öldöklés nyelve egymásba csavarodik. A lassú emelkedésű őrületet savas humor és túlzó, mégis találó groteszk árnyalja. A célkeresztben a képmutatás, a kapkodó düh és a végletekig fáradt emberiség áll.

“Un simple accident” – Jafar Panahi



A cannes-i Arany Pálmával jutalmazott dráma feszes thrillerként csomagol egy mélyen emberi, mégis politikailag átszúró vallomást. Panahi mozaikszerű szereplői hálójában minden döntés morális peremhelyzetté válik. A tekintet egyszerre együttérző és könyörtelenül analitikus.

“Sirāt” – Oliver Laxe



Egy apa és fia a marokkói sivatagban bolyong, miközben raverek techno-ritmusai szaggatják a horizontot. A film hipnotikus, transzszerű utazás, ahol a por, a fény és a zene közös nyelve misztikus katarzissá sűrűsödik. A mozgás célja nincs, de a megtett út mindent átír.

“Nouvelle vague” – Richard Linklater

Linklater széljegyzetekből épít új evangéliumot Godard Szélhámosok korszakához, és a filmtörténet ikonját tiszteletlenül szabad kézzel rajzolja újra. A játékosság és a könnyedség mögött mély szakmai alázat és sziporkázó alkotói bátorság lüktet. A végeredmény: élő, lélegző szerelmi vallomás a mozihoz.

“La chambre d’à côté” – Pedro Almodóvar

Julianne Moore és Tilda Swinton törékeny dialógusa úgy lebeg, mint egy Hopper-festmény csöndes fénye. A halál, a barátság és az emlékezet Almodóvarnál minden pátoszt levetkőzve, letisztult gesztusokban szólal meg. A film halk, mégis súlyosan megmaradó rezonancia.

“La trilogie d’Oslo: amour” – Dag Johan Haugerud

Rohmer-szerűen zsongó párbeszédek és Oslo napfényes, vizes ritmusa kíséri a vágyakról és korlátokról szóló történeteket. Haugerud szereplői bátran bontják le a sztereotípiák kereteit, hogy új lehetőségekre nyissák a szív és test tereit. Egy film, amely a szabadságot finom mosollyal tanítja.

“Sinners” – Ryan Coogler

A Mississippi 1932-ben sistereg, ahol a zenés, vámpíros és társadalomkritikus mítosz szilaj koktélja perzseli a vásznat. Coogler blockbusterje dögös ritmusban számol le a kisajátítással és a bőrszínbe ragadt hatalommal. Vér, tánc, hit és harag egyetlen felszabadító groove-ban.

Idézet, amely az évhez méltón cseng:

„A szabadság nem műfaj, hanem ritmus – ha egyszer meghallod, többé nem tudsz némán ülni, és nem tudsz hazudni a szívednek.”

Miért ezek a filmek? Néhány sűrű jel:

– Minden alkotás saját nyelvet kovácsol a jelen káoszából, és új nézői bátorságot kér.

– A személyes történetek politikai visszhangja kézzelfogható, mégis költőien pontozott.

– A forma kísérletező kedve sosem öncél, hanem érzékeny kommentár.

– Erős színészi jelenlét és okos rendezői arányérzék tartja feszesen a tétet.

– Ezek a filmek nem pusztán jók, hanem időtállóan beszédesek és veszélyesen élők.

Ha egy dolgot viszünk magunkkal, az az, hogy a 2025-ös mozi egyszerre volt rituális tér és forró labor: a képek nemcsak elmondták, hanem meg is teremtették azt a világot, amelyben nézőként máris benne élünk. És ezért térünk vissza hozzájuk újra, meg újra, mert minden vetítés egy újabb felfedezés, és minden csönd egy újabb, felszabadító válasz.