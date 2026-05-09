Nate Bargatze arra ösztönzi a színházakat, hogy csökkentsék a jegyárakat a „The Breadwinner” című debütáló filmjére

Nate Bargatze – a világ egyik legkelendőbb stand-up komikusa – szeretné elkészíteni a közelgő családi filmjét A kenyérkereső mindenki számára megfizethető, hogy a nagy képernyőn nézze.

A TriStar és a Sony bemutatója május 29-én jelenik meg a mozikban, és ez a legkiemelkedőbb projektje a szeptemberi Emmy-díjátadó ünnepség otthona óta.

Az eredeti forgatókönyv alapján, amelyet Dan Laganával írt, és Eric Appel rendezte. A kenyérkereső Bargatze, mint Nate Wilcox eladó, Mandy Moore pedig Katie-t, aki a legjobb anya. De amikor Katie háztartási találmánya egyszeri üzlethez vezet Shark Tank és egy hosszabb üzleti útra viszi, Nate-nek ki kell találnia, hogyan akadályozza meg, hogy a ház (szó szerint) szétessen. Ő és a gyerekei hamar megtanulják, hogy bár lehet, hogy nem úgy csinálja, mint anya, kitalálhatja, hogyan csinálja a maga módján.

A stúdiók nem diktálhatnak árpolitikát, de Bargatze reméli, hogy a mozik üzemeltetői kezelni fogják A kenyérkereső ugyanúgy támogatták a kedvezményes árat a bemutatásnál 80 Bradynek.

Mielőtt egy Instagramon közzétett videóban bejelentették volna a „Nate Rate”-et, a bennfentesek azt mondták, hogy az AMC Theatres, az ország legnagyobb lánca, számos olyan kör között volt, amelyek már beleegyeztek abba, hogy matiné árakat alkalmazzanak a bemutatókhoz. A kenyérkeresőmíg a Cinemark akár 25 százalékkal is leengedheti az árakat. Az árak és a rendelkezésre állás eltérő lehet, ezért a közönségnek ellenőriznie kell helyi adatait.

„Helló mindenkinek! A filmem A kenyérkereső május 29-én jelenik meg, és van valami nagyon izgalmas, amit szerettem volna tudatni veletek” – mondta Bargatze a bejegyzésében. „Tehát a Nate Rate egy különleges fajta alacsonyabb jegyár, mert azt szeretnénk, hogy mindenki jöjjön el erre a filmre. Ez a film a nagyszüleidnek, unokáidnak, nagynénéidnek, nagybátyáidnak, barátaidnak, húgodnak… bárkinek szól. A kutyádat. Azt hiszem, a macskák imádni fogják ezt a filmet, különösen. Bárki, aki ki akar jönni.”

Amikor interjút készítettek A hollywoodi riporter”A Bargatze 2025-ös címlapsztorija – a „legkedvesebb ember az álló helyzetben” – beszélt a TriStar Pictures elnöke, Nicole Brown A kenyérkereső's fellebbezés a Sony kiadó iránt. „Az ötlet, hogy az első filmje annyira személyes és hiteles volt számára, és a komédiája tökéletes betörésnek tűnt, és valóban felismerte a teret” – mondta. „Azt mondta: „Szeretnék nézni egy filmet az egész családommal. Most már elmehetünk animációt nézni, de nincs benne semmi valódi emberekkel.”