Hihetetlen siker: 24 óra alatt 315 000 néző – a film porrá zúzta a 2026-os rekordot

2026.05.08.

A francia mozikban újabb kasszacsúcs született: egyetlen nap alatt több mint 315 000 néző váltott jegyet az év legnagyobb premierjére, és ezzel új lendületet kapott a helyi box-office. A családi közönség és a játékrajongók összefogása látványos, napközbeni rohamokat hozott a fővárosban és vidéken egyaránt, megelőzve több rangos, korábbi rekordert.

Rekorddöntés Franciaországban

Az Illumination és a Nintendo közös animációja, a Super Mario Galaxy már az első napon, az elővetítéseket is beleszámítva, 315 000 fizető nézőt gyűjtött össze. Ez a rajt felülmúlta a februári Marsupilami indulását, amely 308 329 eladott jeggyel tartotta addig a legjobb idei nyitányt.

A film több mint 900 moziban futott, és közel 4 200 vetítést kínált, ami a járvány óta a legszélesebb első napi lefedettségnek számít. A nyitás ezzel olyan címeket is beárnyékolt, mint az Avatar: A víz útja, amely korábban meghatározta a poszt-pandémiás rekordokat.

Párizsban délután kettőig 4 466 néző tért be az első vetítésekre, ami magasabb tempót jelez, mint a Zootopia 2 vagy az Avatar-folytatás kezdeti hulláma. A fővárosi dinamika gyorsan országos trenddé erősödött, és a moziláncok extra szekciókkal reagáltak.

Összevetés a 2023-as etalonnal és a nemzetközi starttal

A 2023-as The Super Mario Bros. premierje 281 442 jeggyel zárt első napján, mégis végül 7,3 millió nézőig jutott Franciaországban, és világszinten 1,36 milliárd dollár fölé emelkedett. Az új fejezet már a nyitányon gyorsabb, ami erős, többhetes kitartást vetít előre.

Az Egyesült Államokban a szerdai nyitónap kb. 34,5 millió dollárt hozott, a hosszú hétvégére pedig 180 millió fölötti bevételt jósolnak az elemzők. Ha ez megvalósul, a film a 2026-os év egyik legnagyobb és legbeszédesebb sikertörténete lehet.

A Wii-korszak kultikus játékaiból merítő mozi a csillagközi látványra és a karakterek humorára épít, Chris Pratt szinkronjával az élen. A vizuális kreativitás és a családbarát tempó együtt vonzza a korai hype-ot és a pozitív visszhangot.

Feltörekvő riválisok és a jelenség tartóssága

A mezőnyben a Zendaya és Robert Pattinson főszereplésével készült The Drama 38 000 eladott jeggyel korrekt rajtot produkált. A közönségértékelések átlagban 4/5-öt mutatnak, ami erős szájhagyományt vetít előre.

Franciaországban a becsült első napi bevétel kb. 2,9 millió euró, miközben a globális nyitónapi összesítés már 68 millió környékére kapaszkodik. A retro-érzést és a családi szórakozást ötvöző cím ezzel az év egyik közönségbarát pillérévé lép elő.

Idézet a piac hangulatáról

„Ez nem pusztán nosztalgia: a film a nézői élmény minden pontján szállít, és a mozit újra közösségi eseménnyé emeli” – fogalmazott egy vezető forgalmazási szakértő.

Miért működik most ennyire?

A stratégiai, országos lefedettség és a sűrű vetítési rács a keresletet a csúcsidős hullámokban is képes levezetni. A családi célcsoport mellett a többgenerációs játékosközönség is aktivizálódott, ami a péntek–vasárnap blokkokban kiemelt kihasználtságot ígér.

A vizuálisan grandiózus jelenetek a prémium vásznakon (IMAX, Dolby) kiemelt értéket képviselnek, növelve az átlagos jegyárat és a bevételi mutatókat. A merchandising és a streaming-ablak későbbi szinergiái tovább hosszabbíthatják a film élettartamát.

Kulcstények röviden

– Nyitónapi Franciaország: 315 000 néző, elővetítésekkel együtt.

– Országos lefedettség: több mint 900 mozi, kb. 4 200 vetítés.

– Párizsi lökés: 4 466 belépő 14 óráig.

– USA-prognózis: 3 nap alatt 180M+ dollár.

– 2023-as előzmény: 7,3 millió francia néző, világszinten 1,36 milliárd dollár.

Előrejelzés a következő hetekre

A kérdés most az, mennyire erős a második heti megtartás, és mekkora lesz a hétvége/ hétköznap arány. Ha a családi közönség a következő szombat–vasárnapon is hasonló tempóban érkezik, a film gyorsan átléphet egy kritikus, többmilliós küszöböt Franciaországban.

A versenynaptárban erős kihívók közelednek, de a széles korosztályos vonzerő és a játékbrand önmagában stabil vonzóerőt biztosít. A marketingcsapat fókusza a folyamatos észlelhetőségen és a közeli iskolai szünetek kihasználásán marad, hogy a hype ne veszítsen lendületéből.

Végső soron a nyitány üzenete világos: a jól pozicionált, közösségi élményt kínáló, ikonikus karakterekre építő családi filmek továbbra is képesek széles tömegeket mozgósítani. Ha a minőségi visszajelzések kitartanak, az idei év egyik legnagyobb, többpiacos diadalmenete rajzolódik ki.