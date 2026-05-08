Shawn Levy az eredeti sci-fivel foglalkozik a „Somewhere Out There” című filmmel a Netflix számára (exkluzív)

2026.05.08. Shawn Levy

A versenypályázati háború tetején a Netflix felpörgött Valahol Odakintegy sci-fi forgatókönyv, amelyet Max Taxe írt. A projekt jelentős hőt termelt Shawn Levy közreműködésének köszönhetően Deadpool és Wolverine filmrendező, aki kötődik a rendezéshez.

Levy a 21 Laps szalagcímén keresztül is készít majd a cég Dan Levine-nel együtt.

Valahol Odakint állítólag az „érzelmi sci-fi” silójába esik, és úgy írják le, mint az ÉrkezésDenis Villeneuve idegenekkel való találkozási drámája, amelyet Levy készített, és Az Ádám projektLevy időutazásos családi kalandja, amelyet a Netflix készített 2022-ben.

A történet egy gyászoló apáról szól, aki, miután elvesztette feleségét, üzenetet küld a csillagokba… és valami odakint elkezd visszaszólni.

Nem meglepő, hiszen Levy hajlamos olyan nevekkel dolgozni, mint Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Hugh Jackman és Mark Ruffalo, de a források szerint több prominens színész is körözi már az apa szerepét.

Becca Edelman fogja felügyelni, aki a projektet 21 körbe vitte.

Levy éppen most fejezte be a Star Wars legújabb funkciójának gyártását, melynek címe CsillagharcosGosling a főszerepben. A kalandfilm most egy hosszadalmas utómunkálati folyamatba kezd, amikor a 2027. május 28-i mozikban bemutatásra készül.

Levy előző filmje, Deadpool és Wolverinea legtöbb bevételt hozó R-besorolású film lett a történelemben, sniktasztikus világszintű bevétele meghaladta az 1,3 milliárd dollárt.

Taxe már a 21 Laps üzletben van az eredeti forgatókönyvével Fodrozódásamelyhez Jack Quaid kapcsolódik a csillaghoz. Az írnok írta a forgatókönyvet Moonshotegy sci-fi romantikus vígjáték, amelyben Lana Condor és Cole Sprouse szerepelt, és 2022-ben debütált az HBO Max-on.

21 kör, amely az egyik mögött álló entitás Stranger Things jelenség továbbra is az egyik legtermékenyebb filmes transzparens a városban. Két Netflix projektben készül, a vígjátékban Egy kísérlet maradtJennifer Garner és John Cena főszereplésével, valamint egy cím nélküli jégkorongsorozat Michelle Monaghan főszereplésével.

Levyt és 21 Laps-t a WME és Johnson Shapir reppel. Az adót az UTA, az Entertainment 360 és a Jackoway Austen képviseli.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Előző Kneecap ígéretet tett arra, hogy az árbevételből származó nyereséget jótékonysági célokra fordítja, mivel az ír nyelvű album legmagasabb helyezést ért el a listán, a „Fenian” pedig a második helyen végzett az Egyesült Királyságban

Szólj hozzá!