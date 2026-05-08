Shawn Levy az eredeti sci-fivel foglalkozik a „Somewhere Out There” című filmmel a Netflix számára (exkluzív)

A versenypályázati háború tetején a Netflix felpörgött Valahol Odakintegy sci-fi forgatókönyv, amelyet Max Taxe írt. A projekt jelentős hőt termelt Shawn Levy közreműködésének köszönhetően Deadpool és Wolverine filmrendező, aki kötődik a rendezéshez.

Levy a 21 Laps szalagcímén keresztül is készít majd a cég Dan Levine-nel együtt.

Valahol Odakint állítólag az „érzelmi sci-fi” silójába esik, és úgy írják le, mint az ÉrkezésDenis Villeneuve idegenekkel való találkozási drámája, amelyet Levy készített, és Az Ádám projektLevy időutazásos családi kalandja, amelyet a Netflix készített 2022-ben.

A történet egy gyászoló apáról szól, aki, miután elvesztette feleségét, üzenetet küld a csillagokba… és valami odakint elkezd visszaszólni.

Nem meglepő, hiszen Levy hajlamos olyan nevekkel dolgozni, mint Ryan Reynolds, Ryan Gosling, Hugh Jackman és Mark Ruffalo, de a források szerint több prominens színész is körözi már az apa szerepét.

Becca Edelman fogja felügyelni, aki a projektet 21 körbe vitte.

Levy éppen most fejezte be a Star Wars legújabb funkciójának gyártását, melynek címe CsillagharcosGosling a főszerepben. A kalandfilm most egy hosszadalmas utómunkálati folyamatba kezd, amikor a 2027. május 28-i mozikban bemutatásra készül.

Levy előző filmje, Deadpool és Wolverinea legtöbb bevételt hozó R-besorolású film lett a történelemben, sniktasztikus világszintű bevétele meghaladta az 1,3 milliárd dollárt.

Taxe már a 21 Laps üzletben van az eredeti forgatókönyvével Fodrozódásamelyhez Jack Quaid kapcsolódik a csillaghoz. Az írnok írta a forgatókönyvet Moonshotegy sci-fi romantikus vígjáték, amelyben Lana Condor és Cole Sprouse szerepelt, és 2022-ben debütált az HBO Max-on.

21 kör, amely az egyik mögött álló entitás Stranger Things jelenség továbbra is az egyik legtermékenyebb filmes transzparens a városban. Két Netflix projektben készül, a vígjátékban Egy kísérlet maradtJennifer Garner és John Cena főszereplésével, valamint egy cím nélküli jégkorongsorozat Michelle Monaghan főszereplésével.

Levyt és 21 Laps-t a WME és Johnson Shapir reppel. Az adót az UTA, az Entertainment 360 és a Jackoway Austen képviseli.