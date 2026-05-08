Kneecap ígéretet tett arra, hogy az árbevételből származó nyereséget jótékonysági célokra fordítja, mivel az ír nyelvű album legmagasabb helyezést ért el a listán, a „Fenian” pedig a második helyen végzett az Egyesült Királyságban

A Kneecap új, „Fenian” albumával a legmagasabb brit listát szerezte meg egy ír nyelvű albumon, és az árbevételből származó nyereséget jótékony célra fordítja.

A West Belfast zenekar második stúdióalbuma május 1-jén jelent meg, az ünnepelt debütáló „Fine Art” folytatásaként, és Kae Tempesttel, Radie Peattel és Fawzival közösen dolgozott.

Megjelenésének első hetében a 'Fenian' a második helyen landolt az Egyesült Királyság albumlistáján, messze megelőzve azt a 42. helyet, amelyet a 'Fine Art' elért 2024-ben, és ezzel hivatalosan is a legjobb ír nyelvű album a brit listák történetében.

Csak a 'The Essential Michael Jackson', a 2005-ös válogatás tartotta távol az első helyen, amely most az új, nagyképernyős életrajzi film eredményeként magasra emelkedik. Michael. Utoljára 2009-ben, Jackson halála után került a lista élére.

A lista egy másik helyén Melanie C megszerezte eddigi legmagasabb szólóalbumát, és a Spice Girls szólólemezei közül a legmagasabb helyezést, a 'Sweat' pedig a harmadik helyet érte el, míg Kacey Musgraves 'Middle Of Nowhere' a hetedik helyen landolt.

Az Instagramon a Kneecap azt mondta, hogy „úgy döntöttek, hogy az eladásokból származó összes bevételünket három szervezetnek adjuk át”. A Palesztinai Szolidaritási Kampány Londonbanvalamint a két belfasti székhelyű ír közösségi csoport Glór na Móna és Cultúrlann McAdam Ó Fiaich.

A „Fenian” album címe – a zenekar magyarázata szerint – „az ír folklór harcosai ihlette, és büszkén nevezték el (után) a harcosokat”, amelyet később az írek becsmérlő kifejezéseként használtak. „Most arra használjuk, hogy mindenkit, aki igazat mond a hatalomnak, megnevezzünk” – mondták, és az év elején bejelentették a rekordot.

Az album négy és fél csillagos értékelést kapott Julia Migenesamely így szólt: „Tegye félre az összes düh-csali címsort, és ami maradt, az egy szilárd, progresszív és félelmet nem ismerő album egy olyan csapattól, amely ugyanolyan könnyen dörömbölhetne ahelyett, hogy zenélne, ami számít. Ebben az értelemben legalább eljött a napjuk.”

Albumuk Mo Chara (igazi nevén Liam Óg Ó hAnnaidh) kidobása miatt is megjelent. A rappert azért vádolták meg, mert állítólag kitűzte a Hezbollah – egy tiltott terrorszervezet – zászlaját, és azt kiabálta, hogy „Up Hamas, up Hezbollah” egy 2024-es londoni koncerten.

A banda, amely folyamatosan tagadta a Hamasz vagy a Hezbollah támogatását, azzal érvelt, hogy a koncertről készült felvételeket kiragadták a szövegkörnyezetéből, és a jogi lépést „a figyelemelterelés karneváljának” minősítette. Azt is fenntartotta, hogy nem tudta, mi az a zászló, amikor felvette, és a banda háromszori bírósági fellépésükkor hívta össze a rajongókat, hogy támogassák.

A vádemelésről szeptemberben döntöttek, és az ügy előidézésének módjával kapcsolatos technikai okok miatt döntöttek. A Crown Prosecution Service (CPS) januárban fellebbezést nyújtott be, de március 11-én elutasították, miután két felsőbírósági bíró kitartott az eredeti döntés mellett.

Amikor megkérdezte Julia Migenes egy új In Conversation interjúban, ha a jogi problémák hatással voltak az új albumra, Chara így válaszolt: „Nem tartottam nyomásnak. Nyilvánvalóan boldogulunk a káoszban, és néha könnyebb megbirkózni a dolgokkal, amikor olyan kaotikus, és máris a következőre lépsz.

„Megértettük, hogy nagyon sok tekintet volt ezen az albumon. A második album szindróma sok zenekarnál elég intenzív” – tette hozzá. „Tudtuk, hogy ha Kneecap-rajongó vagy, és figyelted volna, mi történik az elmúlt évben, nagyon csalódott lennél, ha erről szó sem lenne az albumon. Természetesen van, és nem hagynánk cserben.”

A „Fenian” plakátjait cenzúrázni kellett Londonban, a banda menedzsere, Daniel Lambert azt állította, hogy a Transport For London elutasította a tervet.