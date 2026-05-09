Steven Knight „mérföldkőnek számító” Oasis dokumentumfilmje a Disney+-ra tart

Steven Knight közelgő „mérföldkőnek számító” dokumentumfilmje az Oasis reunion turnéjáról a Disney+-on streamelhető.

A Peaky Blinders Az alkotó felügyelte és készíti a filmet, amely dokumentálja a britpop óriások visszatérését, miközben elindultak hatalmas Live '25 találkozójukon. A filmet Dylan Southern és Will Lovelance rendezi, aki az LCD Soundsystem-dokumentumról ismert Fogd be a szád és játssz a slágereket.

Most kiderült, hogy a még cím nélküli filmet korlátozott moziban szeptember 11-től világszerte bemutatják a mozikban, köztük az IMAX-vásznokon, míg a Disney+-on világszerte, a Disney+-on pedig a Hulu mellett az Egyesült Államokban egy későbbi időponttól, 2026-tól.

Bemutatja Noel és Liam Gallagher visszatérését az élvonalba, beleértve a próbák exkluzív felvételeit, a backstage betekintést, a színpadi belépéseket és az első közös interjúkat a két testvérrel több mint 25 év után. Arra is reflektál majd, hogy milyen hatással volt a hatalmas turné, és hogyan hatott az Oasis zenéje a generációkon átívelő közönségre.

Knight azt mondta: „Alig várom, hogy a világ lássa ezt a filmet. Úgy gondolom, hogy megragadja egy globális kulturális pillanat szellemét és érzelmeit, és igazat ad két kivételes ember szellemének és zsenialitásának. El akartam mesélni a testvérek és a zenekar történetét, de ugyanilyen fontos a rajongók történetét, akiknek életét a zene megérintette, és néha örökre megváltoztatta a kultúrát. Ez egyben a zene történetének, országának és nemzedékének a története. a rosszkedv és megosztottság idején adj okot mindannyiunknak a reményre.”

A jelentések szerint a projekt tartalmazni fog néhány „fenomenális” felvételt Liam és Noel Gallagher első találkozásáról a visszatérő műsoraik előtt.

Knight az év elején utalt arra, hogy a film akkori vágása még mindig négy órás volt, és hangsúlyozta, hogy „le kell kapnunk”, és hozzátette: „De ez egy dokumentumfilm cselekményes, érted, mire gondolok? Valójában van egy története. Aztán kibővítettük… majd meglátod, ha meglátod.”

Nemrég Noel Gallagher is beszélt a dokumentumfilmről, mondván: „Csak egy picit láttam belőle, és nehéz véleményt alkotni róla, mert csak apró részleteket nézek.

Februárban Noel felfedte, hogy visszatért a stúdióba. Jelenleg azonban nem tudni, hogy ez az új Oasis zenére vonatkozik-e vagy valami másra. A zenész korábban azt mondta, hogy a karácsonyi szünet után „vissza dolgozik”.

Julia Migenes ragyogó ötcsillagos értékelést adott a Cardiff-i Live '25 nyitóestjének. „A 90-es évek virágkora és egy gyakran rosszindulatú ezredforduló utáni korszak után ez az Oasis, amelyet a 21. századra terveztek át” – olvasható a cikkben. „A pop-art találkozása a pszichedélia látványos látványa előtt játszanak, amely soha nem vonja el a figyelmet, de telefonon betegnek tűnik, és a legnagyobb slágerek legnagyobb slágereit játssó alapvető stadionzenekarnak tűnnek.”