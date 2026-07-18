Colman Domingo a „Princess and the Frog” által ihletett élőszereplős Tiana hercegnő film megírásáról beszélget

Colman Domingo tárgyalásokat folytat egy eredeti, élőszereplős film társszerzőjéről, amely a Disney Tiana hercegnőjét tűzi középpontba. A hercegnő és a béka, A Hollywood Reporter megerősítette.

Domingo a Tonyra jelölt rendező, Robert O'Hara mellett lesz a film társírója. Az üzletek nem zárultak le a párra. Nem írják le élőszereplős remake-ként A hercegnő és a békahanem inkább az eredeti film ihlette történetet.

A hercegnő és a béka A 2009-ben megjelent Tiana hercegnő középpontjában egy feltörekvő étteremtulajdonos áll, aki megpróbál segíteni egy békahercegnek visszaváltani emberré, amikor ő maga is békává változik, és végül egymásba szeretnek.

Utána érkezik a hír egy új élőszereplős Disney-filmről Moana csak múlt pénteken került a mozikba, és durván indult a pénztáraknál. A Disney hullámvölgyön tapasztalta az élőszereplős feldolgozások fogadtatását.

Csak tavaly, Lilo és Stitch rekordnagyságú, 183 millió dolláros négynapos nyitóhétvégét keresett belföldön, mielőtt meghaladta az 1 milliárd dollárt; viszont, Hófehérkeamely szintén 2025-ben jelent meg, 42,2 millió dolláros nyitás volt, és nem fogadták tárt karokkal.

Ebben az évben Domingo számos projektben szerepelt, többek között Michael, A nyilvánosságra hozatal napja, A négy évszak és Eufória. A közelmúltban kétszeres Emmy-jelölést kapott, ami az utóbbi két projektben betöltött szerepéhez kötött.

A színész egy címlapsztoriban vitatta meg kiterjedt karrierjét A Hollywood Reporter májusban. „Talán azért, mert pályafutásom harmadik felvonása felé hajlok” – mondta. „Művészként sokáig a „magvetés” fázisában vagyunk. Úgy érzem, egy hihetetlen betakarítási időszakban vagyok.”

Határidő először számolt be arról, hogy Domingo tárgyalásokat folytat a projekt társíróiról.