43 éve került a mozikba ez az elképesztő mestermű — Orson Welles szerint ez a valaha készült legjobb háborús film

2026.04.15.

Negyvenhárom évvel ezelőtt a hazai vásznakon is feltűnt egy film, amely azóta is egyszerre tűnik kegyetlenül korszerűnek és tűpontosan korhűnek. A legenda szerint Orson Welles úgy tartotta, hogy ez „a valaha készült legjobb háborús film”, és nehéz vitatkozni vele. Gillo Pontecorvo Algíri csatája nem pusztán mozi: egy robbantás-ritmusú krónika arról, hogyan alakul át a város, a hatalom és az ember, amikor a morál határai elmosódnak.

Dokumentumfilmnek álcázott dráma

A fekete-fehér képek kegyetlen tisztasága és a kézikamerás, ál-dokumentarista stílus az első perctől a bőrünk alá mászik. Pontecorvo nem mitizál: a filmben járókelők, rendőrök, felkelők és katonák ugyanazzal a fizikai jelenléttel léteznek, mint egy utcai fotón. „Az igazság nem fentről száll alá – ott van az aszfalton” – szokták mondani róla, és ez a film minden vágásával ezt harsogja.

A készítők nem-színészeket is használtak, a város maga pedig élő díszletként működik. Nincs hősi pátosz, nincs kényelmes magyarázat: mintha egyetlen folyamatos riportot néznénk, amelyben a kérdések mindig gyorsabban érkeznek, mint a válaszok.

Mindkét oldal egyszerre közel

Az Algíri csata legnagyobb erénye a morális komplexitás. A francia ejtőernyősök részéről ott a professzionális racionalitás, a FLN oldalán a végletes elszántság. A film nem ítélkezik, csak megmutat: hogyan válik a városi térré a csatatér, és hogyan szivárog be a félelem a piaci standok, a kávézók és a lépcsőházak réseibe. „A terror nem csak bomba – a terror közeg” – fogalmazta meg egy kortárs kritikus, és a film ezt szikáran illusztrálja.

A karakterek nem szimbólumok, hanem helyzetek metronómjai: Ali La Pointe szinte néma fanatizmusa éppúgy emlékezetes, mint Mathieu ezredes hűvös, cinikus logikája. A nézőt a film nem a „jó” és „rossz” kényelmébe ülteti, hanem a „döntések és következmények” dermesztő terébe.

Morricone üteme, város-ritmus

Ennio Morricone zenéje itt nem díszít, hanem dobog. A pergődobjok, a feszült motívumok, a helyenként váratlanul lírai témák a képek alá fűznek egy sajátos szívverést. „A zene a feszültség geometriája” – mondta egyszer Morricone; ebben a filmben minden ütés a feszültség precíz, mérnöki rajza.

A hangtervezés ugyanilyen tudatos: a sikolyok, a motorzúgás, a járdák visszhangja egyetlen, organikus hangképpé rendeződik. Így válik Algír nemcsak helyszínné, hanem főszereplővé: él, lélegzik, és néha vissza harap.

Tiltásból kézikönyv

A film egykor több országban kényelmetlen volt, és nem véletlenül: a kolonializmus, az ellenállás és az állami erőszak tárgyilagos bemutatása mindig képes zavarba hozni. Később egyetemi kurzusok, sőt katonai akadémiák is elővették „kibeszélni” – mert a városi felkelés dinamikája itt olyan világosan látszik, hogy a film szinte szakkönyvvé vált. „Nem igazolunk semmit – csak megmutatjuk, mi történik” – idézik gyakran Pontecorvót; ez a hozzáállás adja a mű időtálló erejét.

Miért érdemes most újranézni?

Negyvenhárom év távlatából – amikor nálunk is szélesebb körben vászonra került – a film nem vesztett, hanem nyert. A képek ma új jelentést hordanak, mert a nagyvárosok törékenységéről, az információ és erőszak kölcsönhatásáról, a „szimbolikus” célpontok logikájáról beszélnek. Egy filmes klasszikus akkor él, amikor képes a jelenhez szólni – az Algíri csata pontosan ezt teszi.

A film nyelve ma is radikálisan tiszta : nincsenek giccses áthallások , csak tények és következmények.

A városi tér ábrázolása iskolateremtő : minden sarkon dramaturgiai tét lüktet.

A zene-kép kapcsolat példaszerű : Morricone és Pontecorvo együtt írják a feszültség kottáját.

A morális perspektíva kettős : empátiát kér, nem pártválasztást .

A filmkészítés eszközei lecsupaszítottak, ezért a hatás ma is könyörtelen.

Hogyan nézzük ma?

Érdemes jó minőségű, felújított kópián látni: a szemcsés fényképezés tónusai és a hang apró rétegei akkor tárulnak fel igazán. Ha lehet, nézzük többen, és hagyjunk időt a csendnek a stáblista után – mert ez a film nem „lezár”, hanem megnyit. Olvassunk utána a történelmi környezetnek, de engedjük, hogy előbb a képek és zajok beszéljenek. A vita nem a film után kezdődik – a vita maga a film.

Végül álljon itt egy sokat idézett mondat a recepcióból: „Ez a mozi nem arról szól, ki a jó, hanem arról, mi a valóság.” Ha van mű, amely megmutatja, hogy a háború nem csak frontvonal, hanem ritmus, tér és döntés, akkor az Algíri csata az. Wellesnek – minden hiperbola ellenére – igaza lehetett: amikor a háború mozivá sűrűsödik, ritkán láttuk ennyire kristálytisztán.