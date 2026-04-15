Jessie Ware bejelentette a 2026-os brit és európai arénaturnéját

Jessie Ware bejelentette eddigi legnagyobb turnéját, amelyre az Egyesült Királyságban és Európában az év végén kerül sor.

Az új bemutatókat ma (április 15-én, szerdán) jelentették be, és a hamarosan megjelenő „Superbloom” albumát támogatják, amely április 17-én jelenik meg az EMI-n keresztül.

Az októberben induló új futam a popsztár eddigi legnagyobb turnéja és az első brit arénafutása. A bemutatók október 6-án Torontóban indulnak, és a hónap folyamán New Yorkban, Washington DC-ben, Chicagóban, Los Angelesben és máshol is megállnak.

Innentől Ware egy fellépést játszik Mexikóvárosban október 22-én, majd november 11-én Párizsban elindítja a turné európai szakaszát. Az európai dátumok között szerepel a brüsszeli, berlini, koppenhágai és egyéb bemutatók is a hónap folyamán.

A londoni énekesnő ezután négy utolsó randevúval zárja le az eseményeket az Egyesült Királyságban és Írországban. Ezek közé tartozik a londoni The O2 bemutatója és a Manchester's Co-op Live záródátuma.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy előadhatom valaha volt legnagyobb fellépéseimet. Eljutottunk az arénákba!” Ware mondta. „Ikonikus helyszíneken játszom szerte a világon, és nem is lehetnék boldogabb.

„A „Superbloom” túra tele lesz ünnepléssel, tánccal, színházzal, cowboyokkal és istennőkkel, és természetesen sok énekléssel. Alig várom, hogy beléphessek a kertembe, ahol mindannyian virágozni fogunk!”

A jegyek értékesítése április 23-án, helyi idő szerint 9 órától indul, az elővételi lehetőségek pedig április 21-től 9 órától érhetők el. Látogassa meg itt az Egyesült Királyság jegyeiért, itt nemzetközi jegyekért, és lent találja az új előadások listáját.

Jessie Ware 2026-os „Superbloom” turnéjának dátumai:

OKTÓBER

06 – Toronto, ON – TÖRTÉNELEM Toronto

08 – New York, NY – Radio City Music Hall

10 – Washington, DC – A himnusz

11 – Philadelphia, PA – The Fillmore Philadelphia

13 – Chicago, IL – Aragon bálterem

16. – San Francisco, CA – The Warfield

20 – Los Angeles, Kalifornia – A görög színház

22 – Mexikóváros, MX – Teatro Metropolitan

NOVEMBER

10 – Párizs, FR – Casino de Paris

12 – Prága, CZ – SaSaZu

13 – Gdansk, PL – Inside Seaside Fesztivál

14 – Vilnius, LT – Compensa Koncertterem

16 – Berlin, DE – Huxleys Neue Welt

18 – Koppenhága, DK – KB Hallen

20 – Brüsszel, BE – Ancienne Belgique

21. – Amszterdam, NL – AFAS Live

28 – London, Egyesült Királyság – Az O2

DECEMBER

1 – Dublin, IE – 3Olympia Színház

4 – Glasgow, Egyesült Királyság – OVO Hydro

5 – Manchester, Egyesült Királyság – Co-op Live

A BRIT-díjra jelölt énekesnő a 2023-as 'That!' óta nem adott ki teljes albumot. Feels Good!”, amely az Egyesült Királyság slágerlistáinak első három helyére került, és Ware második Mercury-díjra jelölték.

Nagyon várt hatodik stúdióalbumáról már elkezdett új zenéket leadni, köztük a romantikus 'I Could Get Used To This'-t és az azt követő 'Ride'-et.

Ware úgy jellemezte, hogy „a legtáncosabb dal az új lemezen".

„Magabiztos és pimasz, és a Morricone birtok rendben volt vele – ami szerintem nagyon jó jóváhagyási pecsét” – tette hozzá, utalva arra, hogy a kislemez a klasszikus 1966-os spagetti Western film ikonikus témájának szinti interpolációjával kezdődik. A jó, a rossz és a csúnya.

A 'Superbloom' pénteken (április 17-én) jelenik meg, és az énekes James Ford, Barney Lister, Karma Kid, Jon Shave (Charli XCX) és Stuart Price (Madonna, Pet Shop Boys) mellett dolgozott, míg Ben Baptie (Sault, Little Simz, Adele) keverte az albumot.