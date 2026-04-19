57 éves korában meghalt Nadia Farès, a Bíbor folyók színésznője

Nadia Farès, a francia színésznő, aki a filmben szerepelt A Bíbor folyókvasárnap elhunyt. 57 éves volt.

Farès-t a múlt héten egy párizsi uszodában találták eszméletlenül, és azóta kómában volt, szívleállást szenvedett – mesélték lányai az Agence France-Presse-nek.

„Óriási szomorúsággal jelentjük be Nadia Farès pénteki halálát” – osztotta meg nyilatkozatában Cylia és Shana Chasman az üzletnek. „Franciaország egy nagyszerű művészt veszített el, de számunkra mindenekelőtt egy anyát veszítettünk el.”

Cylia megosztotta az Instagramon az édesanyja előtti tisztelgést, és ezt írta: „Ez egy olyan szívfájdalom, amelyet soha nem fogok túlélni. Minden nap felébredek és imádkozom, hogy ez egy rémálom, és hogy még mindig velünk legyél. Tudom, hogy a legtöbbet megküzdötted a babáidért. Köszönöm. Köszönöm, hogy harcoltál, köszönöm, hogy életet adtál, köszönöm minden emléket, köszönöm a nevetést.”

Színészi karrierjét 1990-ben kezdte, egy epizóddal a televíziós sorozatban Navarro. Farès két évvel később debütált nagyjátékfilmben A feleségem barátnői. További kreditjei közé tartozik Mondd meg, hogy igen… (1995), A Bíbor folyók (2000), Háború (2007), Marseille (2016-2018), Luther (2021) és Túrák lehetségesek (2025) többek között.

Farès 2002-ben feleségül vette Steve Chasman producert, majd 2009-ben szünetet tartott a színészetben, amikor férjével az Egyesült Államokba költözött. Idén szeptemberben forgatta első filmjét rendezőként és forgatókönyvíróként.

„Kemény munkával, önmagam megkérdőjelezésével és kitartásával remek csapatot találtam, és egy akcióvígjátékon dolgozunk együtt a Studios TF1-el” – mondta Farès egy januári profiljában. Ünnepi.

Farèsnak a lányai, Cylia és Shana Chasman maradtak.