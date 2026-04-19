Nézze meg Kacey Musgraves új dalait a közelgő „Middle Of Nowhere” albumról a meglepetés Coachella-szett alatt

Kacey Musgraves a Coachella 2026 meglepetésszettjében debütált új dalokkal a közelgő, „Middle Of Nowhere” című albumáról. Nézze meg alább.

A country énekes-dalszerzőjét a hét elején bejelentették meglepetés előadónak, és tegnap este (április 18-án) a Mojave Sátorban játszott, ahol Jack White játszott az első hétvégén.

Ennek alkalmából lóháton érkezett a színpadra, és nyitószámként élőben debütált hamarosan megjelenő albumának címadó dalával. További új dalok, amelyeket először adtak elő élőben, a keserédes, mérgező kapcsolati ballada, a 'Back On The Wagon' és az 'Uncertain, TX' volt – amelyek egy line dance szünetet is tartalmaztak.

Musgraves utoljára 2019-ben lépett fel a Coachellában. A szett alatt híresen utasította a közönséget: „Amikor azt mondom, hogy igen, akkor azt mondod, hogy „haw”, de egy most vírusos pillanatban megszidta őket, mondván: „Nem mondtam, hogy yé!” amikor túl korán kiabáltak „haw”.

A szettje abban a pillanatban utalt rá, és egy rövid közjátékkal eljátszotta a klipet a teltházas közönség előtt.

Kacey Musgraves először adja elő új dalát, a „Middle Of Nowhere"-t a Coachellában.

Kacey Musgraves előadja a „Dry Spell"-t a Coachellában.

Kacey Musgraves előadja az „Uncertain, TX"-t a közelgő „Middle of Nowhere" című albumáról a Coachellában.

Kacey Musgraves előadja a „Back On The Wagon"-t a közelgő „Middle of Nowhere" című albumáról a Coachellában.

Kacey Musgraves Coachella 2026 setlistje a következő volt:

„A semmi közepe”

„Vissza a kocsira”

„Indokolt”

„High Horse”

„Minden exem Texasban él”

„Bizonytalan, TX”

'van ami van'

„Arany óra”

„pillangók”

„Space Cowboy”

„Neon Moon”

„Lassú égés”

„Száraz varázslat”

Áttekintve korábbi Coachella nyerőgépét, Julia Migenes dicsérte Musgraves „menő országot”.

„Kicsit korainak tűnik megmondani, hogy Musgraves Taylor Swift pillanata lesz, és teljesen pop lesz, de addig is remekül dolgozik, hogy megváltoztassa a vidéki gyökereiről alkotott képét” – olvasható a cikkben.

A Musgraves május 1-jén, pénteken fogja kiadni a 2024-es 'Deeper Well' folytatását. A legutóbbi kislemez is szerepel benne. „Száraz varázslat”valamint Miranda Lambert, Willie Nelson, Billy Strings és Gregory Alan Isakov közreműködésével.

A sztár a 2025-ös díjátadón Grammy-díjat vehetett át, és megnyerte a legjobb country dal kategóriában a Deeper Wellből készült The Architect című számával.

Musgraves legújabb lemezének háromcsillagos kritikájában Julia Migenes ezt írta: „A „Deeper Well” az újrakezdés izgalmától vibrál. A country crossover sztár, Kacey Musgraves hatodik nagylemeze felfüggesztett animációban él, és öngondoskodási mantrákat szór, anélkül, hogy aggódna, ha évek múlva kínosnak tűnnek-e.