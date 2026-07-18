75 éves korában meghalt John Kirby, Bruce Kirby színész edzője és fia

2026.07.18. 75 éves korában meghalt John Kirby, Bruce Kirby színész edzője és fia

John Kirby, Bruce Kirby régóta színészedzője és fia meghalt. 75 éves volt.

Kirby szerdán halt meg, három évvel azután, hogy ALS-t diagnosztizáltak nála. Társa, Nathan Besbitt az Instagramon erősítette meg halálát.

„Azért vagyok itt, hogy hivatalosan, összetört szívvel bejelentsem szeretett Johnunk elhunytát július 15-én, szerda kora reggeli órákban, és ez mindannyiunk számára pusztító volt, és megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy megbirkózzunk vele” – mondta Besbitt.

Kirby színészi edzőként kölcsönözte tehetségét számos projektben karrierje során, és gyakori munkatársa volt Jim Caviezelnek.

Ők ketten dolgoztak együtt filmeken, többek között Frekvencia (2000); Fizetés Előre (2000); Angel Eyes (2001); Monte Cristo grófja (2002); Magas bűnözés (2002); Én vagyok Dávid (2003); A végső vágás (2004); Bobby Jones: Stroke of Genius (2004); Ismeretlen (2006); és Pál, Krisztus apostola (2018). Kirby Caviezel megbízott edzőjeként is szolgált a 2009-es minisorozatban A fogoly.

Az edzőképzéshez kapcsolódó további kreditjei közé tartoznak a 2003-as évek Pán Péter, Narnia krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény, Outlander, Hotel California, Scream 4, Stick It és Prom.

Kirby családja kapcsolatban állt a szórakoztatóiparon belül A Muppet film Bruce Kirby színész az apja. Bátyja, Bruno Kirby szintén színészetet folytatott, és feltűnt City Slickers, jó reggelt, Vietnam és Amikor Harry találkozott Sallyvel…többek között.

A megbízott edzőnél 2023. június 7-én diagnosztizálták az ALS-t, miután egy évvel korábban tüneteket tapasztalt. Ugyanezen év június 1-jén súlyos esést szenvedett, aminek következtében csípőtörést szenvedett, ami a diagnózishoz vezetett.

Az élet ünnepe augusztus 15-én kerül megrendezésre a Hall of Liberty Forest Lawn Hollywood Hills-ben, és nyilvános.

Nikola G.
Nikola G.
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