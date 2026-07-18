Lauren Laverne feltárja a vér- és csontvelő-rendellenességek diagnózisát

A BBC 6 Music műsorvezetője, Lauren Laverne bejelentette, hogy egy ritka vér- és csontvelő-rendellenességet diagnosztizáltak nála, amely vérrákkal hozható összefüggésbe.

A műsorvezető és egykori Kenickie frontnő, aki egyben műsorvezető is Desert Island lemezek és The One Showaz Instagramon közölte a hírt, de biztosította az olvasókat, hogy a diagnózis jelenleg nem igényel kezelést.

„Hé. Szóval – személyes hírek” – kezdte pénteken (július 17-én) megosztott bejegyzésében. „Természetemnél fogva meglehetősen magánember vagyok, de megosztom ezt, mivel az egyik dolog, amit az elmúlt évek egészségügyi kihívásai után megtanultam, az az, hogy az erről szóló beszélgetés segít az embereknek.”

„Olyasmit diagnosztizáltak nálam, amit parázsló mielómának hívnak (igen, ez egy furcsa név, és nem, én sem hallottam róla soha). Ez egy tünetmentes vér- és csontvelő-rendellenesség, amely egyes embereknél vérrákká alakulhat ki.”

„Szerencsére az én esetemben elég kicsi annak a kockázata, hogy ez megtörténjen” – folytatta. „Jelenleg jól érzem magam, és nincs szükségem kezelésre. A legtöbb velem egykorú embernek fogalma sincs – általában a rákot túlélőket, mint én, korán diagnosztizálják, mivel olyan gondosan ellenőriznek bennünket. Ennek semmi köze a korábbi betegségemhez vagy a közelmúltbeli műtétemhez, ez csak egy ezek közül.”

Azt mondta, hogy az állapot „krónikus”, ami azt jelenti, hogy az immunrendszere károsodott, és rendszeres ellenőrzést igényel „vérvizsgálatok, MRI-k és csontvelő-biopsziák révén”. Köszönetet mondott a 6 Music munkatársainak, családjának és háziorvosának is.

„Pár hét szabadságot veszek ki, és utána a szokásos módon fogok dolgozni” – zárta gondolatait, mielőtt megígérte, hogy „hamarosan” megbeszéli tapasztalatait.

A diagnózis csaknem két évvel azután született, hogy kiderült, 2024 augusztusában rákos diagnózist kapott, amelyet korán elkaptak és olyan mértékben kezeltek, hogy az év novemberéig „minden tiszta” volt. „Most több szépséget látok a hétköznapi dolgokban, mint amit el tudtam volna képzelni – mondta akkoriban –, és jobban érzem, mint valaha, hogy az élet apró dolgai – a kapcsolataink és az egymással való törődésünk – valójában a nagy dolgok.”