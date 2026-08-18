A „Fast & Furious” sztárok ugratják a közelgő TV-sorozatot és a „Fast Forever” utolsó filmet: Nincs több „007, vigye autóit az űrbe**”

A gyors és a dühös 25 éves lesz, és ennek megünneplésére a szereplők néhány franchise-frissítést ejtenek.

Az év elején egy nyüzsgő éjféli Cannes-i vetítés után a Universal folytatja a bulit a 2001-es filmért, amely az egészet elindította, beleértve az újrakiadást is. A gyors és a dühös a mozikban, és hétfőn különleges eseménynek ad otthont Los Angelesben.

Visszatekintve a cannes-i vetítésre – mesélte Michelle Rodriguez A Hollywood Reporter hogy „lenyűgözött a szerelem, amit kaptunk”, tréfálkozva, ez különösen erős volt „a stúdióvezetők jelenlétében”.

„Néha veszekedsz dolgokon [with the studio] ez butaságnak tűnik, mintha megállná a helyét az etika vagy az erkölcs mellett. Stúdiószempontból vagy tágabb makrotávlatból ez olyan, mint „Ó, ezek a srácok csak bűnözők, mit törődünk velünk, ha van erkölcsük?” – magyarázta. „Küzdünk azért, hogy megértsd, hogy nem mindig van háttérben a fehér, mindig van egy szürke terület, és az élet ilyen. Valamennyi harcot érdemesnek éreztem” – látva a rajongók reakcióját és a hosszan tartó ovációt Franciaországban.

Az elmúlt két és fél évtized 10 filmje után pedig készül a 11. – és állítólag az utolsó –, amelyet 2028 márciusában mutatnak be. A sztár és a producer, Vin Diesel már nyilvánosan is kiabált a filmről, melynek címe Fast Foreveronline, „az elmúlt évtizedek legjobb forgatókönyveként olvastam. Még mindig sírok.”

Rodriguez azt mondta, hogy még nem olvasta a forgatókönyvet, de „ha az utolsót kívánom, akkor az az, hogy visszahozzák a közösségbe, mert ez a közösség életben tartott minket 25 éve; ez egy globális közösség, és az autókhoz van köze, nem ehhez a 007-hez, vigyétek az autóitokat az űrbe” F9. „Térjünk vissza ahhoz, hogy miként kezdődött az egész – egy cikk az újságban a versenyjelenetről, térjünk vissza oda.”

Jordana Brewster megismételte, hogy beszélt Diesellel az új filmről, de nem látta a forgatókönyvet, és abban a reményben, hogy „visszamegyünk LA-be, az nagyon klassz lenne”. És ami azt illeti, hogy ez az utolsó film valóban a filmes franchise végét jelenti-e, Rodriguez azt mondta: „Számunkra talán ez lesz az utolsó; olyanok vagyunk, mint egy híd egy másik generáció felé, továbbadjuk a stafétabotot. De nem tudom, te beszélsz Vinnel, és talán soha nem lesz vége.”

A tetején Gyors örökké, ott is van legalább egy Fast & Furious Készülőben lévő tévésorozatok, amelyek az örökölt karakterekkel bővülnek. Brewster a tévéhez való fordulatról így nyilatkozott: „Nagyon csodálom a Taylor Sheridan univerzumot, ezért úgy érzem, hogy ezt a televízióval is megtehetjük.” Már készen áll a sorozat bemutatójára, ami azt sugallja, hogy neki és Paul Walker szereplőinek „van egy fiuk és egy lányuk, ezért szívesen követném a pályájukat, és megnézném, milyen pokol olyan gyerekeket nevelni, akikben Mia, Brian és Dom génjei vannak”.

A Los Angeles-i vetítésen Diesel hosszú és érzelmes beszédet mondott a közönségnek, mondván, hogy a cannes-i „elképesztő élmény” után „ez a stúdió azt mondta: „Elvesszük ezt az élményt, és hazahozzuk”. Azt hittem, ez hihetetlen, ez minden.”

Azt is ugratta: „Lesz benned egy érzelem, amikor megnézed ezt a filmet – kezdj el hozzászokni.” Fast Forever. Az új film kapcsán Diesel elárulta: „négy különböző íróhoz fordultunk, négy év fejlesztés alatt, és miután elolvastam a forgatókönyvet, félúton, egy könnycsepp. A forgatókönyv végére, amelyet négy év után olyan keményen készítettünk és dolgoztunk, hogy neked megfelelő legyen, sírtam. És nem tudtam visszatartani” – tette hozzá: „néha még a világ legkeményebb srácainak is szükségük van arra, hogy csüggedjenek.”

Diesel azzal zárta, hogy Walker lányát, Meadow-t kiáltotta a tömegben, és felidézte, hogy „25 évvel ezelőtt ebben a sorban ültem, és Paul Walkerrel ültem”, barátságukat a „legnagyobb ajándéknak, amit Isten adhat neked. Szóval nézd meg ezt a filmet, és nézd meg, honnan indult ez az örök testvériség minden képkockában”.