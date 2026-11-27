Gerald R. Molen, az Oscar-díjas producer, aki Steven Spielberggel együtt dolgozott olyan filmeken, mint pl Schindler listája, Jurassic Park és Kisebbségi jelentésmeghalt. 91 éves volt.

A Montana állambeli Bigfork régi lakosa, Molen hétfőn meghalt – jelentette be dédunokahúga, Rachel Lorraine Pullan.

Molen először Spielberggel dolgozott termelési vezetőként A lila szín (1985), ami után a filmes felajánlotta neki első produceri fellépését, mint társult producer *akkumulátor nem tartozék (1987).

Miután producerként szolgált a Spielberg által rendezett sorozatban Horog (1991) Molen-t a Spielberg's Amblin Entertainment gyártásvezetőjévé nevezték ki, ahol olyan filmeket terelt, mint pl. A Flintstone-ok (1994), A kis zsiványok (1994), Kis Óriások (1994), Casper (1995), Twister (1996) és a Spielberg által rendezett folytatás Az elveszett világ: Jurassic Park (1997).

„Ez volt a legjobb munka Hollywoodban – mondta egy 2023-as interjúban –, mert bármelyik film [Spielberg] a rendezőt nekem kellett elkészítenem, és minden filmet, amelyet a cég készített, nekem kellett felügyelnem.”

Megosztotta a legjobb film Oscar-díját Schindler listája (1993) Spielberggel és Branko Lustiggel.

Molen Spielbergen és Amblinon kívüli produkciói között szerepelt a legjobb kép nyertese Rain Man (1988), Mennydörgés napjai (1990), A mennyország másik oldala (2001), Akárcsak a Mennyország (2005), A Meg (2018) és Meg 2: Az árok (2023).

Gerald Robert Molen 1935. január 6-án született Great Fallsban, Montana államban. 1947-ben családjával Észak-Hollywoodba költözött, szülei, idősebb Gerald és Edith pedig kávézót építettek a Republic Pictures-szel szemben, Studio Cityben.

„Megbarátkoztam a stúdió őreivel” – mondta 2014-ben. „Régebben bevittek a stúdióba, és elvittek egy hangszínpadra vagy a háttérbe, ahol esetleg westernt forgattak, és betömtek egy szénabála mögé vagy egy kocsi alá. A vérembe vettem.”

A középiskola után Molen bevonult az amerikai tengerészgyalogsághoz; 10 hónap szolgálat után 1957-ben bútorszállító teherautó-sofőrként kapott állást a Republicnál.

1959-ben a Universalhoz költözött, majd később Psycho (1960) megkettőzte Anthony Perkinst, mint a Bates Motelbe tartó autó sofőrjét (Alfréd Hitchcock igazgató a hátsó ülésen ült, és útbaigazítást adott).

Molen a stúdió közlekedési vezetője lett, és szállítási koordinátorként/kapitányként/felügyelőként dolgozott Menekülés a Boszorkányhegyre (1975), Kötve a dicsőségért (1976), Hazatérés (1978), Ott lenni (1979), Hétköznapi Emberek (1980) és A rosszindulat hiánya (1981).

Olyan filmek gyártásvezetőjeként végzett, mint pl A postás mindig kétszer csenget (1981), Tootsie (1982), Egy katona története (1984) és a Spielberg-helmed A lila szín mielőtt produceri karrierbe kezdett.

Molennek is volt cameo-ja filmekben, többek között Rain Man, Mennydörgés napjai, Jurassic Park és két másik Spielberg által rendezett film, Amistad (1997) és Kapj el, ha tudsz (2002).

Produkált 2016: Obama Amerikája (2012) és Hillary's America: A Demokrata Párt titkos története (2016), Dinesh D'Souza által írt és rendezett két dokumentumfilm, amelyek kritikusak voltak Barack Obamával és Hilary Clintonnal szemben. Egy véleménycikkben írt Obama dokiról THR.

2014-ben levelet küldött 866 keresztény és konzervatív vezetőnek, amelyben Hollywoodot „romlottsággal” vádolták, és „sok kárt okoznak Amerikában”.

„A hollywoodi évek során igyekeztem másként élni az életemet, és olyan projektek részese lenni, amelyeket büszke lennék, ha az unokáimat is megnézhetnék” – írta. „Nem volt könnyű, de legalább megpróbáltam ellenállni a romlottság áradatának, amely túl gyakran virágzik ott.”

Pat, közel 70 éves felesége 2024 januárjában halt meg, 86 évesen.