A rendőrség szerint az „ismeretlen anyag”, amely a héten tömeges evakuáláshoz vezetett egy manchesteri Don Toliver-kiállításon, összefüggésbe hozható az éjszakai ékszerlopással és rablásokkal.

Több mint 12 000 koncertlátogatót evakuáltak a manchesteri Co-op Live arénából vasárnap (november 22-én), miután a rendőrség nem sokkal este 10 után súlyos incidenst jelentett be a helyszínen. Később bebizonyosodott, hogy egy kezdetben könnygáznak hitt „ismeretlen anyag” szabadult fel a tömegben, aminek következtében néhány rajongó „kiáltott a fájdalomtól”, „vért köhögött fel”, és légzési nehézségeket tapasztalt. BBC News).

Egy embert kórházba szállítottak, további 88 embert pedig a helyszínen láttak el. A manchesteri rendőrség még nem azonosította a felhasznált anyagot, de most megosztották, hogy kilenc bejelentés érkezett hozzájuk ékszerek ellopásáról a koncert alatt – úgy vélik, hogy összefüggés lehet a felszabaduló gáz és a lopások között.

A cikk írásakor még nem tartóztattak le, és Tom Harding rendőrfőkapitány-helyettes azt mondta, hogy bár úgy gondolják, hogy jelenleg nincs „nagyobb, folyamatos kockázat” a nyilvánosság számára, a korábbi Don Toliver-kiállításokon is hasonló jelentéseket tettek Európában.

„Tisztában vagyunk vele, hogy két európai koncerten is jelentettek hasonló rablásokat ugyanannak az előadónak” – tette hozzá, és azt is elmondta, hogy a rendőrség „kapcsolatba fog lépni európai kollégáinkkal, hogy jobban megértse a feltételezett jogsértés tágabb képét”.

Röviddel a manchesteri evakuálás után több résztvevő bírálta a helyszín biztonságát és a koncert lemondásának közlésére fordított időt. A Co-op Live megosztott egy nyilatkozatot, amely szerint „teljes körű felülvizsgálatot” indít az esettel kapcsolatban, és szorosan együttműködik a rendőrséggel a történtek megállapítása érdekében.

A manchesteri rendőrség arra kérte a koncerten résztvevőket, hogy egy éjszakára zárják be a ruháikat egy zacskóba, és arra biztattak mindenkit, aki a koncert után rosszul érzi magát, hogy forduljon orvoshoz.

Az Instagramon a rajongókhoz fordulva Toliver felszólította a rajongókat, hogy ne vigyenek magukkal veszélyes tárgyakat a koncertjeire, és megerősítette, hogy két londoni fellépését elhalasztják az incidens miatt. Az O2 bemutatója december 15-re került, a Wembley Arénában pedig most december 14-én lesz.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy itt ülök, és azt mondom, hogy december 15-re kell átütemeznem az O2 londoni bemutatót a (a) szerencsétlen tegnap esti manchesteri incidens miatt” – írta. „Csak azt akarom, hogy mindenki biztonságban legyen, és a következő műsor megfelelően folytatódjon. A szívem és az imám mindenkihez szól, aki tegnap este megsérült a Co-op Live-on.”

A manchesteri show Toliver 'Nitrous' világkörüli turnéjának része volt, amely az év elején ünnepelte ötödik stúdióalbuma, az 'Octane' megjelenését. A hónap elején a rapper is fellépett Grand Theft Auto VI: A fesztivál Miamiban olyan művészekkel együtt, mint Travis Scott, Cardi B és Justice.