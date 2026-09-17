Geoffrey Bawa a Vitra Design Múzeumban, Srí Lankától az érzékeiig

Geoffrey Bawa 1919-ben született Srí Lankán, amikor még Ceylonnak hívták, ázsiai és európai származású családban. Geoffrey Bawa ügyvédként dolgozott, mielőtt építészként tanult, majd 1957-ben diplomázott a londoni Építészeti Egyesületen. Annak ellenére, hogy viszonylag későn kezdett az építőiparba, a függetlenedés után a nagy-britanniai projektekben sikerült kulcsfigurává válnia: A Szent Tamás Előkészítő Iskola (1957–1963) feltárja a nyugati modernizmus esztétikájára gyakorolt hatását, azonban később és egész pályafutása során a helyi anyagokat és kézműves eljárásokat beépítette, és az ipari elemek lehetőségeit tanulmányozta, hogy az egyes művek kontextusához fűződő saját építészeti szókincsét generálja. Legfigyelemreméltóbb munkái közé tartozik saját Lunuganga birtoka és kertje (1948–2003), a Bentota Beach Hotel (1966–1969) és a Kandalama Hotel (1991–1994), amelyek többek között 2001-ben az Aga Khan Alapítvány díját is megkapták az építészethez nyújtott egy életen át tartó munkája elismeréseként.

Bawa számára a jó építészetnek érzelmi és gyakorlati megközelítésből is értelmet kellett nyernie. Meggyőződése, hogy ezt a tevékenységet „nem lehet teljesen megmagyarázni, de meg kell tapasztalni”, épületeit nem statikus helyszínként fogta fel, hanem térbeli narratívák kidolgozásaként – soha nem fejeződött be -, amelyben Srí Lanka túláradó természete általában nyilvánvaló szerepet játszott. Amint az olyan javaslatokból is kitűnik, mint a Polontalawa Estate Bungalow (1963–1967) és a Jayewardene House (1997–1998), munkái kétségtelenül reagálnak a fizikai terepre, amelyen ülnek, integrálva a meglévő magasságokkal és körvonalakkal, és folyékonyan beépítik a sziklákat, fáikat és tájképeiket.

Ahhoz, hogy elérje ezt a fúziót azokkal az enklávékkal, ahol dolgozott, Bawa együttműködött Srí Lanka néhány legrelevánsabb művészével és kézművesével, köztük Ena de Silvával, Laki Senanayake-val és Barbara Sansonival. Ezek a szerzői műhelyek társadalmi vállalkozásként működtek, és fontos szerepet játszottak a helyi közösségek képzésében és foglalkoztatásában; Ezekben batikolt táblák, szobrok és textíliák készültek, amelyek nem pusztán díszítő kiegészítői Bawa épületeinek, hanem az általuk nyújtott térélmény szerves alkotóelemei, elmosva az építészet és a művészi alkotás közötti határokat.

Öt évtizedes történetét tekintik át jövő februárig a Vitra Design Múzeumban: „Geoffrey Bawa: Architecture for the Senses” szeptember 26-tól 250 darabot fog össze, köztük rajzokat, maketteket, bútorokat, történelmi audiovizuális anyagokat, műalkotásokat és maga Bawa fotóit, valamint más, kifejezetten ehhez a madridi múzeumhoz készült képeket, akiket néhány hónapja meglátogattam egy fotós. igyekezett megragadni egyes épületeinek lényegi életét.

A Lina Ghotmeh által tervezett szcenográfiával a kiállítás egy magával ragadó környezetté alakítja a múzeumot, amely Bawa építészeti gyakorlatának érzékszervi erejét kívánja sugallni, és alkotásainak sokkal összetettebb és árnyalatokban gazdagabb perspektíváját kínálja, mint az olyan leegyszerűsítő címkék, mint amelyek erre a szerzőre utalnak. a trópusi modernizmus úttörője. Hangsúlyozva az építész együttműködési munkája, az ökológia iránti elkötelezettségét és építményei kulturális kontextusára való odafigyelését, a kiállítás újítóként mutatja be a fenntartható és társadalmilag felelős építési felhasználások terén, amikor ezeket még nem sürgősnek vagy szükségesnek tartották.

A kiállítás magját a Geoffrey Bawa Trust tárgyai, modelljei és dokumentumai, valamint Sebastian Posingis és Dominic Sansoni archív képei alkotják, amelyeket új fényképek és filmek egészítenek ki, amelyek kortárs víziót nyújtanak a Srí Lanka-i épületek és impozáns természeti környezet kapcsolatának intenzitásáról. A Vitra Design Múzeum, a hongkongi M+ kortárs vizuális kultúra múzeuma, a német Wüstenrot Alapítvány és a már említett Geoffrey Bawa Trust koprodukciója lesz, katalógusában Kengo Kuma, Tatiana Bilbao, Marina Tabassum és Lina Ghotmeh is részt vesz, és 2027 júniusától Hongkongba utazik. Más helyszínekre való érkezése még tervezés alatt áll.

„Geoffrey Bawa: Architecture for the Senses”

VITRA DESIGN MÚZEUM

Charles-Eames-Str. 2

Weil am Rhein

2026. szeptember 26-tól 2027. február 28-ig