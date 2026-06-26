San Telmo és Fundación Mapfre: a rajz volt az első

Tizenöt évvel ezelőtt a Mapfre Alapítvány Recoletos termeiben, majd más helyszíneken is helyet kapott a „Kéz ceruzával. A 20. század rajzai” című kiállítás, amely első ízben gyűjtött össze száz rajzot annak az intézménynek az alapjaiból, amelyből a múlt század első felében a tudományág és általában a művészet történetének körbejárását javasolták.

Ennek a projektnek az volt az alapvető célja, hogy rávilágítson arra, hogy a jelenkorban a rajz már nem mindig jegyzet vagy vázlat, egy másik kész kompozíció előző lépése, hanem inkább önálló mű, amelynek értéke nem a későbbi gyümölcsökben rejlik. Az útitervben elemzett szakaszok pedig olyan, még mindig a hagyományokhoz kötődő szerzők által képviselt szakaszok voltak, mint Sorolla vagy Fortuny; az innovatív áramlatokban elmerültek, mint például Francis Picabia, Auguste Rodin vagy Egon Schiele; az avantgárd alkotóké, Torres Garcíától és Sonia Delaunay-tól a párizsi iskoláig; a szürrealisták és olyanok, mint Arturo Souto, akik a polgárháború után a szokások iránti nosztalgiát ápolták.

Ebből a kiállításból származik a „Modernitás rajza (1864-1968)”, amely most nyílt meg a San Telmo Museoában, és amely a bemutatóhoz a baszk központból származó forrásokat egészíti ki, hogy elérje a közel 160 alkotást, amelyek a 19. század vége és a 20. század közepe között keletkeztek. A Leyre Bozal rendőrőrs, aki San Sebastiánban ragaszkodott ahhoz, hogy mi a rajz, a ceruzavonal a művészi ösztönzés első és talán legkifinomultabb és leghitelesebb kifejezése: A rajz az egyik legcsupaszabb és legcsendesebb művészet, a tudattalan impulzusaihoz és állapotaihoz legközelebb álló művészetek egyike, és ezért is az egyik legtisztább és legprimitívebb. Ugyanakkor rendkívül sérülékeny, fényérzékeny és kényes a kezelése, ezért nehéz megőrizni és összegyűjteni, kiállítani. Az intim és privát kontextus, ahonnan és amiből megjelentek, a legtöbb esetben most a nézőhöz is közvetítődik, akinek szükségszerűen közel kell kerülnie hozzájuk, és szinte intuitálnia kell a művész mozdulatait és érzéseit.

Pontosan a 19. század utolsó évtizedeiben, a kiállítás kezdetének korszakában történt, hogy egyes alkotók festés közben rajzolni kezdtek, fokozatosan bevezetve a változásokat ebben a közegben. Nem szűnt meg, mint ma is, része lenni az önálló darabok alkotói folyamatának, de egyre több művész közelítette meg saját lehetőségeire fókuszálva, hangsúlyozva annak nyilvánvalóan modern, a spontaneitásától elválaszthatatlan aspektusát.

A kiállításhoz a Mapfre Alapítvány gyűjteményéből olyan nemzetközi vagy spanyol személyiségek is hozzájárultak, akik nemzetközi személyiségek is voltak, Degastól Picassóig, köztük Juan Gris, Maruja Mallo vagy a már említett Auguste Rodin és Egon Schiele, míg a San Telmo gyűjteményekben a baszk művészet alapvető neveit találjuk, mint például a Zuloteona, a Mari Nicolás vagy a A Purelio. María Paz Jiménez. Egy kabinetet alkotnak huszonöt művész képeivel, amelyek közül néhányat alig hoznak nyilvánosságra, de érdekesek technikai minőségük, esztétikai és dokumentarista értékük miatt, vagy azon információk miatt, amelyekkel kiegészítik azt a kontextust, amelyben előkerültek.

A San Sebastian-i teret ábrázoló rajzkészletet, a többi gyűjteményhez hasonlóan, 125 éven át kincsként őrizték vásárlások, adományok és letétek révén. A képzőművészeti gyűjteménybe elsőként egy adománynak köszönhetően 1901-ben került be, már egy évvel a múzeum megnyitása előtt.

„A modernitás rajza (1864-1968)”

SAN TELMO MÚZEUM

Plaza Zuloaga, 1

San Sebastian

2026. június 20-tól szeptember 27-ig