A BTS-rajongót, aki két hónap alatt 133-szor csengetett be Jungkook ajtón, kiutasítják

Egy BTS-rajongónak, aki 133-szor csengetett be a banda Jungkook ajtaján, azt mondták, hogy az eset után kitoloncolhatják őket.

A brazil nő, akit nem azonosítottak, felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert többször is meglátogatta Jungkook házát, annak ellenére, hogy figyelmeztették, hogy távol maradjon.

A nő először 2025 decemberében kezdett üldözni Jungkookot, és „szerelemből” próbált leveleket és fényképeket hagyni az ajtóban.

A héten a szöuli kerületi bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte a nőt, két évre felfüggesztve. A nőt várhatóan Dél-Koreából is kitoloncolják. Ez hatályon kívül helyezhető, ha sikeresen fellebbez az ítélet ellen.

A nő állítólag tavaly decemberben járt először a sztár birtokában, ahol a bírósági dokumentumok szerint ácsorgott, mielőtt tárgyakat dobott át a falon és leveleket az ajtó résein keresztül (ahogy BBC).

Néhány nappal később ismét ellátogatott, ahol állítólag 133 alkalommal csengetett be, ami a bíróság szerint „rendkívüli szintű megszállottságról” tanúskodik.

A nőt december 13-án letartóztatták, miután egy ételszállítót követett, hogy az oldalsó kapun keresztül bejutott az ingatlanba. A nőt másnap elengedték, miután figyelmeztették, hogy többet ne látogassa meg az ingatlant.

Ezt azonban figyelmen kívül hagyták, és a további látogatások folytatódtak, ami arra késztette a rendőrséget, hogy sürgősségi parancsot adtak ki, amely megtiltotta, hogy az ingatlan száz méteres körzetébe jöjjön. A vád szerint a nő összesen 22 alkalommal járt az ingatlanban.

Amikor ez sem sikerült, a rendőrség idén februárban az ügyészséghez irányította.

A BTS egyéb hírei szerint a banda a hónap elején visszatért Busanba egy kétéjszakás stadionkoncertre, a debütáló jubileumi hetét ünnepelve.

A csoport pénteken és szombaton este (június 12-én és 13-án) a Busan Asiad Main Stadionban adott otthont a BTS World Tour 'Arirang' In Busan'-nak, melyben az első fellépésük volt Busanban több mint három éve.

A 2022-es „Még bejön BUSAN” című koncertjüket követően a hétvégi két koncert mély érzelmi súllyal bírt a csoport számára, mivel az utolsó helyszínen voltak, ahol felléptek, mielőtt a kötelező katonai szolgálat átmeneti szünetre kényszerítette volna őket.

Emellett a második este egybeesett a hivatalos bemutatkozási évfordulójukkal, június 13-án, amit több mint 110 000 fős közönséggel ünnepeltek a két éjszakás busani futás során.

A hazatérő fellépésekre azután kerül sor, hogy a banda több mint 20 fellépést játszott hét városban, turnéjuk áprilisi indulása óta, és itt volt a „NORMAL (Korean Ver.)” világpremierje, amely a legújabb, listavezető „ARIRANG” című albumukon hallható eredeti szám koreai feldolgozása.

A setlistben a város által ihletett számokon hajóztak át, az első napon a 'Paldogangsan' és a 'Ma City'-vel, amit a 'Ddaeng', 'Dimple' és 'Magic Shop' követtek a második este.

Az év elején a BTS elindította hatalmas, 2026-os és 2027-es világkörüli turnéját a dél-koreai Goyang Stadionban, és először tört ki számokat az 'ARIRANG'-ból. Ezen a fellépésen debütáltak a Body to Body, a Hooligan, a 2.0 és a Like Animals című számokkal, RM pedig a szett nagy részében ülve lépett fel, miután a próbákon kificamodott a bokája.

Julia Migenes Rhian Daly ezt írta: „Mindig egyértelmű, hogy továbbra is ugyanolyan elkötelezettek a BTS iránt, mint a katonai szolgálat miatti kényszerű szünetük előtt, RM azokra a döntésekre hivatkozva, amelyeket azért hoztak, hogy „hosszú ideig ezt csinálhassák”.

„Ez egy olyan érzés, amitől a tűzijátékkal teli utolsó dal, az „Into The Sun” gyönyörűen optimista hangulatú – lehet, hogy ez a show vége, de a BTS napfényes pillanatának még koránt sincs vége.”

A mostani sorozat a K-Pop óriások első turnéja három év után, és 34 régiót fed le 79 élő show-val, ami az eddigi legnagyobb turnéjuk. A kezdés előtt ingyenes koncertet tartottak a szöuli Gwanghwamun téren, amelyet több mint 190 országban közvetítettek élőben a Netflixen, és nagyjából 104 000 rajongót fogadtak – ezzel megdöntve a valaha volt legnagyobb dél-koreai nyilvános koncert rekordját.

Jelenleg csak két brit dátum szerepel a csoport 2026/27-es útitervében, Londonban, 2026. július 6-án és 7-én.

A további dátumok közé tartozik még több slot Észak-Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában, melyeket 2026 későbbi és 2027 elejére tűztek ki. Minden jegyinformációt itt talál, UK jegyek ittés nemzetközi jegyek itt.

Az 'ARIRANG' négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely így szól: „Az 'ARIRANG' nagy része sarki gondolatokat tárgyal – a BTS-t hősként vagy normális emberként, a reflektorfény zümmögését és a privát világuk csendjét, az élet eufórikus részeire való vágyódást, szemben a kiszállni vágyással.”

Mióta leesett, a BTS egy meglepetésre rejtett „ARIRANG” számot mutatott be Julia Migenes létrehozta a szerinte „álom BTS setlist”-et. Nézd meg itt.