„Sheep in the Box”: Neon Drops első előzetes Hirokazu Koreeda mesterséges intelligenciájú családi drámájához

Egy imádnivaló japán kisfiú játszik a szüleivel a játszótéren, fát ültet az előkertjükbe, és az ágyban bújva olvas. A kis herceg. Minden édesnek és természetesnek tűnik lefekvésig, amikor ahelyett, hogy bebújna a takaró alá, helyet foglal a töltőállomásán, és kikapcsol, az éjszakája hátulján lévő kis gomb pedig kísérteties kék fényt bocsát ki.

Így kezdődik az első hivatalos előzetes (lásd lent) a japán arthouse sztár, Hirokazu Kore-eda legújabb filmjének, Birkák a dobozban. A filmet versenyben mutatták be az idei Cannes-i Filmfesztiválon – ahol Kore-eda elnyerte az Arany Pálmát. Bolti tolvajok 2018-ban – és július 24-én nyílik meg New Yorkban és Los Angelesben, majd a következő hetekben országszerte bevezetik.

A Koreeda 17. funkciója Japánban bontakozik ki egy fél lépéssel a jövő felé, ahol a drónok mindent szállítanak, az autók mind elektromosak, és az AI a családi élet legintimebb zugaiba is eljutott. Az építész Otone (Haruka Ayase) és asztalos férje, Kensuke (a komikusból lett színész Daigo) elszomorodik kisfiuk halála miatt, amikor egy új robotikai cégre bukkannak, amelynek szolgáltatásai a szomorú helyzetben lévő családokat célozzák meg. Az elveszett szerelem fényképeinek, videóinak és egyéb digitális nyomainak felhasználásával a cég mesterséges intelligenciával hajtott humanoid másolatokat készít az elhunytról, így a családok számára helyettesítést és egyfajta folytatást kínál. A történet felröppen, amikor szeretett fiuk androidos alkotása egy dobozban érkezik Otone és Kensuke küszöbéhez Tokió külvárosában.

Más esetekben egy ilyen előfeltevés inspirálhat egyeseket Fekete tükör-stílusú disztópikus rettegés, de amint a trailer éteri hangvétele is egyértelművé teszi, a Kore-eda jellegzetesen szelídebb, humánusabb felfogása van abban, amit a mesterséges intelligencia az emberi kapcsolatokra utalhat.

„Hiszem, hogy ahogy a mesterséges intelligencia és az androidok fejlődnek, meghaladják az emberiséget” – mondta Koreeda. A Hollywood Reporter egy Cannes előtti interjúban. – Valami nagyobb dologgal akarnak majd kapcsolódni.

Koreeda írt, rendezett és szerkesztett Birkák a dobozban. A kamera mögött újra találkozik Ryuto Kondo operatőrrel, aki szintén forgatott Bolti tolvajok és elismert 2023-as filmje Szörnyeteg. A filmet a Fuji Television, a Gaga, a Toho és az AOI Pro készítette.

Az Egyesült Államokban a filmet a Neon adja ki, folytatva a speciális forgalmazó hosszú távú kezelését a közelmúlt cannes-i kiemelkedő eredményeinek kezelésében. A nemzetközi értékesítést Gaga és Goodfellas végzi.