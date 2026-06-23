Sánchez Castillo minden hatalom előtt, a Velázquez-palotában

Ami ma megtestesíti a legnagyobb hatalmat, az holnap tönkremegy, és az ehhez a hatalomhoz kapcsolódó művészet a valószínű jövőben is gyanús marad.

Fernando Sánchez Castillo, aki a történelem reprezentációját, különös tekintettel a tekintélyelvű és erőszakos epizódokra, valamint arra, hogy mit alkotott belőle a kollektív emlékezet, évtizedek óta elmélyült a teremtés, a hatalom és szimbólumai közötti kapcsolatokban, és számos megválaszolatlan kérdésben kérdőjelezi meg a múltat. Ez a madridi szerző mindig is ugyanazt a koncepciót dolgozta fel, de a téma soha, de soha nem merül ki, mert végső soron arra vonatkozik, hogy milyen a jelenünk, és mit hozhat nekünk az idő.

Eddigi főbb projektjeinek jó része, és a továbbiak csírája a „The Zarándokgyöngy” című kiállítás része, amelyet a Reina Sofia Múzeum szentel neki a Velázquez-palotában, és amelyet Ferran Barenblit, aki a móstoles-i CA2M-ben már korábban rendezett kiállításaiért is felelős volt. Ez a cím nem a kiállított darabokhoz kapcsolódik, sokkal inkább ahhoz az ékszerhez, amelynek holléte ma ismeretlen, de történelmünk számos fejezetéhez kapcsolódik, és amelynek utazása lehetővé tette a művész számára, hogy elmélkedjen az emlékezetről, az idők során bekövetkezett átalakulásokról és az alkotás szerepéről.

században Panamában találták meg, onnan került II. Fülöp udvarába, és több évszázadon át a spanyol monarchiához tartozott, mígnem Joseph Bonaparte idejében ellopták, több kézen áthaladt, átkelt az óceánon és Richard Burton aukción szerezte meg, hogy Elizabeth Taylornak adja át. A színésznő halálakor ismét licit tárgya volt, de tulajdonosa, aki csaknem tizenkét millió dollárért vette meg, inkább nem árulta el kilétét.

Ez a darab tehát a hatalom pazar tárgya és emblémája volt (ausztriai Margarita, Borbón Izabella és III. Fülöp viselte Velazquez-portréikon), de végül a tömegkultúra örömmel átvett szimbólumává vált, így Sánchez Castillo sajátjává tette a történelmi súrlódásokra való utalást, amelyek megvilágították a váratlan szépségkonfliktusokat és formákat. Mint mindazok, akikre ez a művész a tekintetünket az El Retiro-ban irányítja: szobrokban, installációkban, videókban és tárgyakban, amelyeket követői láthatnak, valamint jó néhány még fejlesztés alatt álló darabot a szerelvény közepén, műhelyté alakítva, ahol ő maga is a nyilvánossággal szemben fog dolgozni.

Javaslatai többsége Spanyolország közelmúltbeli történetéhez kapcsolódik (diktatúra és átmenet), bár figyelembe vesszük a mexikói traumatikus eseményeken (a tlatelolcoi mészárláson, 1968-ban) alapuló alkotásokat és másokat is, amelyek nemzetközi eseményekre utalnak. Számára hazánk a legkézenfekvőbb és legközelebbi példa arra, hogy ami emlékezetben van, és ami el van rejtve, az egymás mellett létezik feszültségben, és a hatalom az emlékezést és a felejtést is igyekszik kezelni, mint tekintélystratégiáját. Ezt igyekszik demonstrálni, hangsúlyozni, hogy nincsenek egybehangzó múltbeli narratívák, sem kritikusan értelmezhetetlen emlékmű.

Hogy mit kínál és mit nem, és pontosan a túra a hiányzások kiemelésével kezdődik: az általa nevezett figurákkal bővített memória és amelyben bronzban és fában ábrázolta a Szabadság-szobor nem fehér, egy anya a Plaza de Mayoról, a chilei diktatúra idején eltűnt személy rokona (Cueca Sola), a portugáliai demokrácia aktivistának, Celeste dos Cravosnak, Tomiko Higának, Navalnijnak vagy August Landmessernek, egy keresztbe tett karral mintázott katonának, aki nem volt hajlandó köszönteni Hitlert. Kíséri őket, közel a skálához David írta Michelangelo, A tank emberaz a kínai tüntető, akinek volt bátorsága, hogy megálljon a tankok előtt Tienanmenben 1989-ben, és csak műanyag zacskókat cipelt. Úgy tűnik, hogy Sánchez Castillo hangsúlyozza, hogy vannak hősök képmás nélkül és képmások hősök nélkül.

Néhányuknak maszkot kellett viselniük, hogy megvédjék törékenységüket, vagy elrejtsék identitásukat az erőszakos helyzetekben. A Velázquez-palotába is megérkezett belőlük a szintén műhelyében újraalkotott összeállítás, a Pussy Riottól a chilei gázig. Végső soron egyszerre védenek és idéznek: névtelenné teszik a mögöttük rejtőzködőket, de megsokszorozzák politikai vetületüket azzal, hogy potenciálisan bármelyikünkké változtatják őket. Azáltal, hogy tartóssá teszi ezt az efemer hangszert, Sánchez Castillo kiemeli azok erejét, akik tiltakoznak az ellenük, akik elnyomják őket.

Ezen a kiállításon nem hiányozhattak az azori keverékei sem, a hajó, amelyen Franco hajózott, és amelyet Felipe González később nagyon rövid ideig használt, mígnem a kritikák ellenére elárverezte, és egy magánszemély megvásárolta, aki (sikertelenül) motellé akarta átalakítani. A művész 2011-ben vásárolta meg a kollektív képzeletben évtizedek óta hatalmat jelentő emblémát, hogy fémhulladékká alakítsa, nyersanyaggá redukálva a szimbólumot. Szinte ebben az alapanyagban tisztulnak meg a híres madridi műemlékek töredékei is, amelyek ma barikádot alkotnak A társadalmi természet; Javasoljuk, hogy az áhítatról áttérjünk a megosztott tapasztalatokra, és semmi sem marad a magasságunk felett.

Sánchez Castillo a polgárháborúban a Nemzeti Műkincset védő bunker reprodukcióit és a különféle madridi szökőkutak és templomok megmentésére tervezett kifinomult építményeket is elhozta a Velázquez-palotába, mint a megőrzendő kultúra szimbólumait akkor is, amikor az életek védelme nem volt könnyű; szintén Carrero Blanco ETA támadása utáni rozoga autójának reprodukciója, a kivitelezéshez készült lyuk és az ebből eredő hatalmas repedés a talajban, utóbbi akrillal, pamuttal. További közeli lyukak a márványból készült lyukak, amelyek egy bordélyház előtti La Rambla csempét másolják; Ezek megfelelnek a prostituált női sarkú cipők kattogásából származó nyílásoknak.

Ez a kő, egy nemes anyag, önkéntelen feljegyzése lett annak, amit nem akartak emlékezni, vagy ami nem állhat távolabb a monumentális emlékezettől. Ugyanez a logika válaszol A melillai férfia kerítésén ácsorgó emigráns vasból és bronzból készült szobra, egy valódi kitelepített személy reprodukciója, aki órákon át ellenállt ott.

Franco hiányos vagy megrongált lovas szobrai azt sugallják, hogy figyelmünket ne annyira a figurákra irányítsuk, hanem a sok lehetséges szemlélődési módra; Más lovakat az Autonóm Egyetem egyik karán vettek fel, utalva a hallgatók felett gyakorolt ​​irányításra és ezeknek az építményeknek a megtervezésére, hogy az állatok odaköltözhessenek. A megfigyelés elkerülése érdekében a diákok golyókat dobáltak, amit a videón is látni fogunk. A művész meglepetésére a felvételen szereplő ló egy táncot adott elő a kamera előtt, hogy ellazuljon, ebben az összefüggésben már-már zavaró mozdulatokat.

Egy másik műegyüttes is utal az akkori diákkörnyezetre, de a mexikóira, illetve a már említett tlatelolcoi mészárlásra. 1968-ban az olimpia szervezésére fordított kiadások elleni lázadás több száz halálos áldozatot követelt; Láthatunk majd videót sötétben leadott lövésekről, szőnyeget a lövöldözők helyének térképével és az egyik megalázott tüntető fafaragását. Sánchez Castillo azokat a kutyák tetemeit is bronzból mintázta meg, amelyeket a Fényes Ösvény Limában akasztott fel, figyelmeztetve baljós szándékaikra; A művész számára „kommunikatív” stratégiákat sajátítottak ki, amelyek arra a hatalomra jellemzőek, amely ellen állításuk szerint harcolnak.

Van még: a villanykörte Guernica Morse-ban azt az üzenetet sugározza, hogy „A Prado Múzeum fontosabb, mint a monarchia és a köztársaság együtt”, gigantikus fehér zászló lóg Torrejón tövében, vagy gyönyörű, absztrakt vásznak készültek nedves törülközőkkel, mint amilyeneket a kínzáshoz használtak nyom nélkül.

Ma Sánchez Castillo átvette a művészet duchampi (és nem haszonelvű) definícióját: az alkotás párbeszéd lenne a múlt és a jövő emberei, valamint a művész, annak közvetítője között.

„Fernando Sánchez Castillo. A zarándokgyöngy

VELÁZQUEZ PALOTÁJA

El Retiro Park

Madrid

2026. június 25-től 2027. március 8-ig