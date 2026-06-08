A Kennedy Center munkatársai elkezdik eltávolítani az összes Donald Trumpra való utalást

A washingtoni Kennedy Center munkatársai elkezdték eltávolítani az összes Donald Trumpra való utalást.

Tavaly decemberben a művészeti helyszín Trump által kinevezett igazgatósága megszavazta az intézmény átnevezését „Donald J. Trump és John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”-ra, vagy röviden „Trump-Kennedy Központra”.

Májusban azonban egy amerikai kerületi bíró úgy döntött, hogy a testületnek nincs felhatalmazása a változtatásra, mivel a központ nevét a szövetségi törvény határozza meg, és csak a Kongresszus módosíthatja. Elrendelte, hogy minden Trump nevére való utalást távolítsanak el az épületből, és a hivatalos nevet állítsák vissza a Kennedy Centernek.

Trump dühösen reagált a parancsra, és azt írta a közösségi médiában, hogy „a Kongresszussal együtt fog működni, hogy visszaadja nekik ezt a kudarcot vallott intézményt”, és hozzátette, hogy „a radikális baloldal szívesebben látná meghalni, mint hogy Trump elnök olyasmivé alakítsa át, amire mindenki büszke lehet”.

MOST: Egy szövetségi bíró elrendelte Donald Trump nevének eltávolítását a Kennedy Centerből, és a tisztviselők két évre leállítják a helyszín bezárására vonatkozó tervüket. „A Kennedy Center organikus alapszabálya kristálytisztán világossá teszi, hogy a központot Kennedy elnökről nevezik el, és… pic.twitter.com/kWJAbn43dC – Republikánusok Trump ellen (@RpsAgainstTrump) 2026. május 29

Ezen a héten egy feljegyzést küldtek az intézmény munkatársainak, amelyben arra utasították az alkalmazottakat, hogy ne használják fel Trump nevét a Kennedy Centerre hivatkozva bármilyen hivatalos kommunikációban vagy sajtóanyagban. Június 12-ig tűzték ki a határidőt az összes fizikai és digitális jelzés frissítésére, és a Trump nevére írt betűket eltávolították az épület külsejéről.

Szintén ezen a héten elutasították a Trump-kormányzat keresetét egy dzsesszzenész ellen, aki a névváltoztatást követően lemondta éves karácsonyi koncertjét a Kennedy Centerben.

A helyszín elnöke, Richard Grenell erősen bírálta Chuck Redd döntését, és 1 millió dollár kártérítést követelt az általa „politikai mutatványnak” minősített dolgokért, de pénteken (június 5-én) egy bíró Redd javára döntött, hivatkozva a SLAPP-ellenes törvényekre, amelyek megvédik a vádlottakat az érdemtelen perektől és a „politikai megtorlástól”.

Ben Folds ezen a héten nyílt levelet is írt a National Symphony Orchestra támogatására, amely a Kennedy Centerben található. Folds Trump hatalomátvételére tekintettel lemondott az NSO művészeti tanácsadói posztjáról, de most azt mondta, hogy a zenekarnak „nincs az idő luxusa”, hogy talpra álljon.

Előadók sora kivonult a Trumphoz köthető Freedom 250 rendezvényekről is, amelyek a Washington State Mall amerikai függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartanak, és a tervek szerint e hónap végén kezdődnek.

Milli Vanilli, The Commodores, Bret Michaels, Young MC, Martina McBride és Morris Day & The Time mind kiszálltak, és sokan úgy döntöttek, hogy eltávolodnak egymástól, amint világossá vált politikai asszociációi.