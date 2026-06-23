A Camden Barfly visszatért, hogy „legendás örökségre építsen egy új generáció számára”

Az ikonikus londoni Camden Barfly hivatalosan is visszatért és újraindult, és a helyszín főnökei elmondták Julia Migenes hogy „legendás örökségükre építenek egy új generáció számára”.

A kezdetben 1996 és 2016 között működő helyszínen olyan ikonikus korai fellépéseket láthattak, mint a Coldplay, a Muse, Amy Winehouse, a The Libertines, a Yeah Yeah Yeahs és még sok más. Ed Sheeran 2011-ben négy előadást is játszott egy este alatt a színpadukon.

A pénzügyi nyomás miatt a zászlóshajó londoni tér 2016-ban bezárt, és a helyére került a Camden Assembly, de most a The Barfly visszakerült a Propaganda Independent Venues új tulajdonába, és tegnap este (június 22-én) Frank Turner fellépésével indult.

Turner egykori bandája, a Million Dead 2001-ben játszotta ott élete első fellépését, még számtalan előtt, később pedig visszatért első teltházas önálló fellépésére, mielőtt állandó szereplője lett volna megszentelt színpaduknak.

„Az elmúlt 10 évben ez a hely valami más volt, és ez nagy szégyen volt” – mondta Turner, kék táblát avatva sok fellépése tiszteletére, és a fellépése előtti hivatalos újranyitás alkalmából. „Camden közepén volt egy kráter, és most teljesen visszatértünk, és visszahoztuk a kibaszott Barflyt oda, ahová való, és ahol mindig is lennie kellett volna.”

Dan Icowitz-Seidler a Propaganda clubnights megalkotója és a jelenleg a The Barflyt üzemeltető cég főnöke. Londonban nőtt fel, Camdenben járt, és még a 18. születésnapját is a régi Barfly-ban töltötte, mielőtt különböző bandákban fellépett ott.

„A legnagyobb fellépésünk és csúcsunk a The Barfly játéka volt” – mondta Julia Migenes. „Mindig is ez volt a legjobb alulról építkező helyszín a játékra. Létrehoztam a Proaganda indie klubestet, amely több mint 20 éve működik, és a szombat estéket reklámoztuk a Barfly-ban. Rendszeresen DJ-ztem ott, és ott játszottam az utolsó estét, szóval ez egy szép teljes kör pillanat, vagy most 10 év múlva visszahozom.”

Az a megtiszteltetés, hogy része lehet a helyszín jövőjének, Icowitz-Seidler azt mondta, hogy „őrültség visszanézni az archívumokra és az ott történt koncertekre”.

„Valódi jelenet volt Camdenben és a helyszín környékén” – folytatta. „Amikor a Barfly 10 évvel ezelőtt átkeresztelődött, nagyon sokat veszített a lélekből és a lendületéből. Nem hiszem, hogy a tulajdonosok igazán értékelték a Barfly legendás örökségét és örökségét, de ez valami olyasmi, amit megértünk, és szeretnénk megismételni, építeni, és elhozni egy új generációnak.”

A The Barfly tervei között szerepel, hogy a következő hónapokban újranyitják a bensőséges helyszínt a hatalmas nevek, de a fő cél az, hogy „a felfelé tartó zenekarok nélkülözhetetlen londoni helyszínévé váljon”.

„Az új szlogenünk ez: „Az arénák előtt itt voltak” – mondta Icowitz-Seidler. „Annyi banda játszott tovább arénákban, stadionokban és fesztiválokon. Előtte a The Barfly-val játszottak. Biztosak akarunk lenni az előadók új generációjával.”

A legutóbbi műsorokban olyan feltörekvő tehetségeket láthattunk, mint a Girl In The Year Above és a Bleech 9:3 a megújult helyszínen, Violet Grohl, Gia Ford és The North között pedig az elkövetkező hónapokra kiszámlázott nevek között szerepel.

Az új megjelenésű Barfly tartalmaz egy bakelit lehallgató bárt, a földszinti bárt felújították, a híresség falát, amely tükrözi a helyszín történetét, valamint megújult PA és világítási rendszereket.

„Szerettük volna elismerni, hogy van ez a legendás színpad a bár fölött, és valóban kiabálni akartuk, hogy ez egy zenei helyszín” – mondta a Propaganda főnöke. „Furcsa, hogy az előző álarc alatt bármelyik kocsmában lehetett volna. Ennek semmi köze nem volt a zenéhez.”

Így folytatta: „Ez egy 200 férőhelyes helyszín, de szerettük volna biztosítani, hogy valóban csúcsminőségű hangzás és fények legyenek az új PA-val és világítással. Azt akarjuk, hogy ez egy olyan helyszín legyen, ahol hihetetlen élményben lehet részünk, bár a zenekarok számára kisebb a kapacitás. Ez az egyik olyan helyszín, ahol a művészek a legjobban kapcsolódhatnak a zenekarokhoz, mi pedig először szeretnénk a zenekarokkal.”

A helyszín visszatérése a helyi szcéna iránti egyre növekvő nyomás közepette. Egy áprilisi jelentés becslése szerint 2019 óta naponta öt helyi zenei helyszín zárt be, és további 2000 bezárásától tartanak 2030-ig. Ugyanez a tanulmány becslése szerint 1,5 millió fiatal hagyta fel a zenei pályát, mert kevés volt az indulási hely.

Mivel 2025-ben az alulról építkező helyszínek több mint fele nem tudott profitot termelni, 30 koncerthely örökre elveszett, és 6000 munkahely szűnt meg, Ickowitz-Seidler elmondta, hogy a Barfly „nagyon szorosan együttműködött a Music Venue Trusttal a Barfly életképessé tétele érdekében”.

„Mint alulról építkező helyszín, anyagilag nem áll fenn” – ismerte el. „Kicsi, 200 férőhelyes helyszín vagyunk, költségeink nagyon magasak Camden központjában, és nehéz ezt megvalósítani. Ez sok alulról építkező helyszínre igaz, de az MVT-vel együtt dolgozunk a modellen, és hosszú távon életképesebbé tesszük.”

Így folytatta: „Ez egy kicsit ijesztő időszak, nem fogok hazudni. Azt is érzem, hogy a dagály fordul. Az emberek egyre jobban tudatában vannak az előttünk álló kihívásoknak. Növekedtek a költségeink, nehezebb a béreket, a rezsit és a lakbért fizetni. Olyan művészek, mint a Coldplay, Turner Harry és Frank Styles elfogadják az illetéket, így folytatta.

„Nagyon fontos az alulról építkező helyszínek támogatása, hogy lehetővé tegyük az előadók számára a kezdeti lehetőséget hangzásuk csiszolására és a rajongókkal való kapcsolatteremtésre. Ez a zeneipar alapvető része, de nagyon nehéz megvalósítani. Izgatottan várjuk, hogy az illeték bekerüljön, és eljuthasson a kisebb helyszínekre is. Optimisták vagyunk, hogy van jövőnk, és hogy mi is dolgozhatunk a bárban.”

Végső soron az élőzene jövője mindig az ilyen helyszíneken lesz – akár stadionszintre mennek ezek a művészek, akár nem.

„Bátorítok mindenkit, ha akadozva van, nézze meg, mi történik a Barfly-ban vagy a helyi helyi helyszíneken, mert annyira számítunk mindenki támogatására és a zenerajongók megjelenésére” – tette hozzá a Barfly főnöke. – Lehet, hogy hamarosan meglátod a következő nagy dolgot.

Látogassa meg itt további információkért a The Barfly-ről.