Stephen Chow „Shaolin Soccer” Spinoff „Kung Fu Soccer” címe a jogokra és a terjesztésre világszerte

Az Encore Films világszerte forgalmazási jogokat szerzett Kínán kívül Kung Fu fociStephen Chow első filmje rendezőként hét év után, és szeretett harcművészet-futball-slágerének régóta várt spin-offja Shaolin foci 2001-től.

A szingapúri székhelyű forgalmazó kezeli a színházi és kapcsolódó jogokat a szárazföldön kívüli nemzetközi piacokon, ahol a filmet a Maoyan Entertainment adja ki. A megjelenési dátumokat még nem közölték.

Chow írt és rendezett Kung Fu foci – az elmúlt két évben a bejelentett cím alatt, Shaolin női foci – de nem jelenik meg benne, miután 2008 után visszalépett a színészettől CJ7. A film átdolgozza a Shaolin foci Egy kizárólag nőkből álló csapat körüli feltevés: az esélytelenebb Emei csapat, akik a harcművészeteket beépítik játékukba egy valószínűtlen bajnokságon. Zhang Xiaofei (Szia anya) vezeti a szereplőket a csapat kapitányaként, Dilraba Dilmurat és Lay Zhang (Zhang Yixing) mellett.

A 2025-ben forgatott, jelenleg utómunkálatokban – vizuális effektusok erőteljes felhasználásával – készült film 2026-ban, a 25. évfordulóján várható. Shaolin foci. Azt is reméli, hogy meglovagolja az idei labdarúgó-világbajnokság körüli globális lelkesedést.

Chow továbbra is a kínai nyelvű mozi egyik nemzetközileg legismertebb figurája, és tiszteletreméltó munkája nagy becsben tartásával Shaolin foci, A sellő, CJ7 és Kung Fu Hustleamelyek közül az utolsó több mint 100 millió dollár bevételt hozott világszerte.

„A legtöbb futballfilm azt kérdezi: „Megnyerhetik a meccset?” – mondta Joyce Lee, az Encore ügyvezető igazgatója. „Egy Stephen Chow-film azt kérdezi: „Megnyerhetik a meccset, miközben megszegik a fizika törvényeit?”

A 2003-ban alapított Encore Films regionális forgalmazási üzletágat épített ki Szingapúrból, a legutóbbi kiadásokkal, köztük a rekordot döntõ animációval. Ne Zha 2. Megszerzett Kung Fu foci a Chow gyártási bannerjéből, a The Star Overseas-ből, és további területi megállapodások még mindig sorakoznak.

A The Star Overseas szóvivője hozzátette: „Örülünk, hogy együttműködhetünk az Encore Films-szel. Széles körű nemzetközi forgalmazási tapasztalatával és világszerte erős partnerhálózatával hiszünk abban, hogy a Kung Fu Soccer számos piacon eléri majd a közönséget. Bízunk benne, hogy világszerte kiváló forgalmazói partnerekkel dolgozhatunk együtt, hogy ezt az izgalmas filmet a világ közönsége elé tárjuk.”