A „Supergirl” producere szerint David Ellison találkozott James Gunnnal, Peter Safrannal: „Elég nyitott arra, amit csinálunk”

A DC Studios társelnökei és vezérigazgatói, James Gunn és Peter Safran már találkoztak a Paramount Skydance elnök-vezérigazgatójával, David Ellisonnal a Warner Bros. Discovery és a Paramount Skydance folyamatban lévő egyesülési javaslata közepette.

A brooklyni kék szőnyeg premierjén Szuperlány hétfő este Lars P. Winther executive producer megerősítette, hogy Ellison már járt Atlantában, ahol A holnap emberea nyomon követés 2025-ig Felsőbbrendű emberjelenleg gyártás alatt áll. „Trilithbe jött [Studios] már. Ott forgatjuk az összes filmünket, amit James rendez” – mesélte Winther A Hollywood Reporter. „Eljött Atlantába, mindent megmutattunk neki, és megbeszéléseket folytatunk vele.”

Miután a Netflix visszautasította a WBD-re tett ajánlatának emelését, a Paramount és a WBD pedig megállapodott, hogy 111 milliárd dolláros megadeál felé haladnak, kérdések merültek fel Gunn és Safran jövőjével kapcsolatban a DC Studios élén. Winther szerint Ellisont jelenleg érdekli a duó munkája és alkotása, amely 2023-as bejelentésekor 10 címet tartalmazott. „Meglehetősen nyitott arra, amit csinálunk. Van egy lapunk, és sok – nyilvánvalóan, Clayface már jön ki. Már megvan a Lámpások TV-műsor. Ezek miatt a vonat elhagyta az állomást. Szóval jól vagyunk. De nagy rajongója, remekül érezte magát velünk. Azt ad nekünk, amit akarunk. Eddig minden rendben van.”

Ami azt illeti, hová viszi őket az a pala, ha egyszer a Milly Alcock vezette Szuperlány június 26-án érkezik a mozikba, Winther számos bejelentett címre mutat rá, és arra, hogy mi következik 2027-ben A holnap embere.

„Szuperlány Londonban forgattunk. Clayface Londonban volt. Elkezdtünk lőni Batman 2 körülbelül másfél hete Londonban” – közölte az EP.A holnap embereamit most forgatunk, [Alcock] van abban a filmben. Anélkül, hogy túl sokat adnánk, ez a film egy bizonyos módon ér véget, és láthatod, hová fog eljutni. Megcsinálta a vad módszereit, és most megpróbál újra összejönni unokatestvérével, és újra többet lenni a Földön. Ott van a lány A holnap embere. Inkább a Föld alapú. Szóval van A holnap embereés már tudjuk, mi lesz a következő film ezután, és ebben ő is nagy szerepet játszik.”

Az az átmenet között Szuperlány's több intergalaktikus beállított történet és Felsőbbrendű ember(David Corenswet vezetésével) a Földhöz kötődő narratívája volt a fő oka annak, hogy Kara Zor-El-t választották a következő nagy DC-univerzum film élére.

„Megpróbáljuk felépíteni a DCU-nkat és azt a Superman családot, ez a fő oka annak, hogy oda mentünk. Ez a képregény is a A holnap asszonya. Szeretjük ezt a képregényt, és még nem láttuk a Szuperlány „Mi nem csak azt próbáljuk megtenni, amit az előző rezsim csinált, és beleásni ugyanazokat a karaktereket.” – mondta Winther. Igyekszünk néhány újabb karaktert bevinni. Szóval Supermanre akarjuk alapozni, és ezt éreztük [Kara] volt a következő legjobb karakter, aki felépítette ezt a történetet. Ráadásul ez a képregény intergalaktikus, ahova szerettünk volna eljutni vele. Most van egy Földtörténeted és egy intergalaktikus történeted, szóval kezdjük látni, hogyan néz ki a nagyobb DC univerzum.”

Craig Gillespie, Peter Safran, Milly Alcock és James Gunn a New York-i premieren Szuperlány. Theo Wargo/Getty Images

Míg Kara a jövőbeli DC-filmekben fog szerepelni, Szuperlány Craig Gillespie rendező megerősíti, hogy ez a legújabb fejezet nem pusztán bevezető valamihez. „Ez egy önálló film. Ez volt az, ami elképesztő volt – amikor először találkoztam Jamesszel, azt mondta: „Mindegyikét a saját képregényükként kezeljük. Ez a te képregényed” – emlékezett vissza a rendező. „Egyszerre volt megfélemlítő és izgalmas, hogy nem tudtam korlátot kötni, hogy merre indulhatnánk el vele. Szóval igazán belehajoltam ebbe a karaktertörténetbe, és elindultam ezen az úton. Úgy gondolom, hogy az utazás még nem teljes, ezért szívesen látnám, hogyan fedezi fel a saját útját. Szóval majd meglátjuk.”

Ez is egy olyan film, amely sok modern szuperhős társaitól eltérően körülbelül egy óra 48 percig fut, ahogy Gillespie mondja: „Utálom a hosszú filmeket.” Elmagyarázta: „Mert ez az országúti utazás két nő között [Alcock and co-star Eve Ridley]és nagyon konkrét a céljaikról, és arról, hogy hova jutnak el, és hol élik át traumájukat, végül ott landolt. Minél inkább karcsúsítottuk és hűen tartottuk a küldetésükhöz, annál jobb lett a film. Ebben van egy ketyegő óra.”

„Néhány jelenetet kivágtunk” – tette hozzá Winther. „Csak azt akartuk, hogy a közönség az indulástól fogva egy körben legyen.”

Az út a Tom King, Bilquis Evely és Matheus Lopes közösen készített képregényén alapul. Supergirl: A holnap nője, és „Krypton eredettörténeteként szolgál. Mi ezt nem tettük meg Felsőbbrendű ember. Látod a Krypton pusztulását [Kara’s] szemek, ami más,” mondta Winther. „Nem hagyta el Kryptont kisbaba korában, mint Superman. 12-13 évesen ment el. Minden bizonnyal van itt néhány érzelmi dolog, mert elmegy, amikor közel van a szüleihez, és látja a halálukat.”

Alcock úgy gondolja, hogy „ez a történet valóban sokféle emberrel fog kapcsolatba kerülni. Abban a világban, amelyben élünk, hihetetlenül tehetetlennek érezhetjük magunkat a körülöttünk zajló események felett. Ebben a történetben van egy igazi optimizmus, amitől remélhetőleg a közönség eltávozik, és úgy érzi, hogy visszaveheti az irányítást, vagy át tudja dolgozni az eseményeket saját életében, hogy azzá a személlyé váljon, akivé szeretne válni. Szerintem sok ilyen film elárulja nekünk, hogy kik vagyunk, de szerintem Kara megmutatja, hogy kik vagyunk.

Gillespie, aki rendezte is Én, Tonya és Cruellatette hozzá Szuperlány másfajta női arculatú szuperhős-narratívát kínál majd, és ez a különbség elősegíti, hogy szélesebb körben viszonyuljon hozzá. „Őszintén szólva, amitől a legjobban izgatott ebben a filmben az az, hogy mennyire összetett ez a karakter. Olyan gyakran előfordul, különösen a női szuperhősfilmeknél, a tökéletesség érzése. Tökéletesen kidolgozott, minden a helyén. Ebben egy bonyolult, hibás embert látsz, aki traumákon megy keresztül, és nincs mindenre a válasza, és nem tudja elfogadni azt, aki ő.” „Meglátjuk magunkat abban a személyben, szemben valami elérhetetlennel. Ez volt az, ami miatt igazán izgatott voltam. Aztán, hogy forró káosz legyen, és nem kér bocsánatkérést, és csak hű legyen önmagához? James és Pete becsületére legyen mondva, engedték, hogy ebbe hajoljunk.”

Szuperlány pénteken a mozikba repül.