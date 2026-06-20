James Bourne, Busted azt mondja, attól tartott, hogy soha nem fejezi be a következő albumot egészségügyi problémák közepette

A Busted-es James Bourne folyamatos egészségügyi küzdelmei közepette kiadott egy albumot.

Áprilisban Bourne közleményt adott ki egészségi állapotáról, mondván, hogy „nagy műtétre” van szüksége, hogy meghosszabbítsa életét. Most megosztotta, hogy egy új albumon dolgozott abban az időszakban, és félt, hogy nem fogja tudni befejezni.

Bourne az elmúlt 13 évben írja a „Murder At The Gates” című albumot, a Tony-díjas amerikai drámaíró, Steven Sater új musicaljének albumát. hozzászólni A NapBourne így nyilatkozott: „Nem akartam, hogy az egészségem megakadályozzon a projekt népszerűsítésében, mert 13 évet fektettem bele az életemből.

„Féltem, hogy nem fejezem be. De tudtam, hogy be kell fejeznem, és át kell adnom az embereknek” – mondta. „Van, mint néhány ember, aki már várt rá. Vannak kemény rajongók, akik mindenért felmutatnak – és én már régóta beszélek erről.”

Bourne így folytatta: „Olyan jó érzés, hogy ez most kész termék. És ez az első album, amit valaha készítettem. Szóval büszke vagyok rá.”

Az új album július 1-jén jelenik meg, és szerepel rajta Stranger Things Gaten Matarazzo színész.

Ez azután történt, hogy a gitáros tavaly kénytelen volt részt venni a zenekar közös brit és írországi turnéján McFly-vel, és azt mondta a rajongóknak, hogy „nincs elég jó egészségi állapotban ahhoz, hogy játsszon”, és azt mondta, hogy „nagyon sajnálja”, hogy visszalépett a turnétól.

Zenekartársai később a színpadon beszéltek távollétéről, Matt Willis pedig azt mondta a rajongóknak: „James Bourne nagyon beteg, szeretjük és hiányzik.”

Áprilisban Bourne tájékoztatta a rajongókat, és elmondta nekik, hogy „nagy műtétre” van szüksége. Most azon töprengett, hogy nem csatlakozott a turnéra, és azt mondta, hogy „idő ajándékot” adott neki, bár hozzátette, hogy „szégyen volt”, hogy ki kellett hagynia.

De a negatívat pozitívvá kell váltania. Ezek azok a beszélgetések, amelyeket a legközelebbi barátaimmal folytattam” – mondta. „Szerettem volna rászánni az időt, és átadni ezt az albumot.”

A turné során Willis azt is elmondta a rajongóknak: „Ez az első olyan show, amiben (Bourne) nélkül játszottunk, és ez nagyon furcsa, de meg fogjuk tenni a tőlünk telhető legjobbat.” Azt mondta, hogy Bourne megbetegedése „kibaszott gyorsan történt”, mielőtt azt mondta volna a tömegnek: „Az egészség gazdagság”.

Willis elárulta, hogy ő és Charlie Simpson azt mondták Bourne-nak, hogy vigyázzon magára, és megkérdezte tőle, hogy szeretné-e lemondani a turnét. Bourne azonban áldását adta rájuk, hogy nélküle folytatódjanak a koncertek.

A Busted 2019-ben adta ki negyedik, egyben legújabb stúdióalbumát, a 'Half Way There'-t, majd 2023-ban megosztotta az Egyesült Királyság első számú „Greatest Hits 2.0” című válogatását.

2024-ben a trió felfedte, hogy a Bring Me the Horizon egykori zenészével, Jordan Fish-szel új zenén dolgoztak. Busted ezután arról beszélt, hogy Fish hogyan lökte őket a stúdióban, és „rendkívüli tehetségnek” nevezte.

Eközben sok rajongó azt hiszi, hogy Charlie Simpson a titokzatos új fellépés elnökének frontembere. A banda debütáló show-ját a Download 2025-ön játszotta, mielőtt a londoni színpadra léptek. Az elnök azóta bejelentette a 2026-os brit és írországi turnéjukat, valamint az első amerikai fősáncnapokat.