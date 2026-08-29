A „Coyote vs. Acme” sztárja, Will Forte, a rendező ünnepelte a filmet, amely végül a mozikba kerül, miután a Warner Bros. leállította: „A próbafilmek nem tűnnek el egyszerűen”

Végre eljött az idő: Coyote vs. Acme most a mozikban játsszák.

A film hivatalos megjelenési napjának megünneplésére Dave Green rendező megosztott egy köszönőlevelet a közösségi médiában, és részben ezt írta: „A COYOTE VS. ACME VÉGRE, DICSŐSEN, MOST A MOTOROKBAN. Ami egy dolgot jelent. NYERJÜNK. Megnézheti ezt a filmet. Egy színházban. Különös ülésén. Kedvenc sötét falataival. Egyedül a kedvenc embereivel. Gratulálok mindenkinek, aki ezt megvalósította.”

Coyote vs. AcmeA Looney Tunes univerzumban játszódó hibrid élőszereplős és animációs film Wile E. Coyote-ot követi, amint bepereli az Acme Corporationt, miután annak termékei ismételten kudarcot vallanak a Road Runner üldözésében. A film főszereplője Will Forte, John Cena, Lana Condor, Eric Bauza és Martha Kelly.

A film útja a mozikba minden volt, csak nem tipikus. A Hollywood Reporter 2023 novemberében kizárólag arról számolt be, hogy a Warner Bros. a polcra került Coyote vs. Acme a film elkészülte után. A projektet évekig fejlesztették a stúdióban, és eredetileg HBO Max streaming eredetinek szánták, mielőtt a Warner Bros. végül úgy döntött, hogy nem adja ki.

Akkoriban a Warner Bros. azt mondta, hogy a döntés akkor született, amikor a stúdió a Warner Bros. Pictures Animation újraindítását követően globális stratégiáját a mozifilmekre összpontosította. A stúdió becslések szerint 30 millió dolláros adóleírást is tervezett a mintegy 70 millió dolláros film leállításával.

A döntés széles körű visszhangot váltott ki a rajongók, a filmesek és a film sztárjai részéről, akik továbbra is nyilvánosan támogatták a film bemutatását.

2025 márciusában a Ketchup Entertainment megszerezte a világméretű terjesztési jogokat Coyote vs. Acme a Warner Bros.-tól, utat adva a filmnek a mozikban való megjelenéshez. A hírek szerint az ügylet értéke körülbelül 50 millió dollár volt.

Green a továbbiakban elmagyarázta, miért „győzelem” a film mozikba kerülése.

„Ez a szereplők és a stáb, a poszt-, a felkészítő és az animációs csapatok rekordja, akik évek és évek során annyi szeretetet és szenvedélyt öntöttek bele” – írta. „Állandóan megosztják a közönséggel, akik oly keményen küzdöttek a túléléséért. Az Ön küzdelme az oka annak, hogy ez a film végre eljutott a nagy vászonra. Köszönjük @ketchupentertainment, hogy meghallgatta a közönséget. Nagyon hálásak vagyunk, hogy megtette.”

„Ez egy ünneplés, ez a bizonyíték arra, hogy a filmek nem tűnnek el. Úgy dolgozunk, hogy látható és megosztható legyen – ez az oka annak, amit csinálunk. A kitartás és a rugalmasság valóban megnyerte a napot. Élvezze. Coyote vs. Acme a nagy képernyőn. Ahol mindig látni akarták!” Green fejezte be levelét.

Forte pénteken X-hez fordult, hogy válaszoljon Green levelére, és ezt írta: „Szépen fogalmazva, Dave.” Megosztott egy videót is, amelyben köszönetet mondott az embereknek a film bemutatásáért tett erőfeszítéseikért, és elmagyarázta, hogyan kapcsolódnak üzenetei a film utazásához.

„A reményről és az elszántságról szól. Az igazságtalanság elleni küzdelemről szól, és a barátság fontosságáról és a közösség fontosságáról. És ez az utolsó igazán megüt, mert furcsa időket éltünk át ezzel a filmmel, és csak a közösség támogatásának köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, és látjuk ezt a filmet” – mondta Forte. „Ti, srácok felemeltek minket a vállára, és csak küzdöttetek és küzdöttetek ezért a filmért. A legtöbben anélkül, hogy látták volna. Ezért örökké hálás vagyok, és csak azt akarom, hogy tudd, nagyon izgatott vagyok, hogy láthatod, mert azt hiszem, látni fogod, hogy megérte küzdeni.”

In THRA hónap elején közzétett Green profilja, a DC Studios társvezetője, James Gunn, aki a film producere és a történeten dolgozott, szintén reflektált a Coyote vs. Acmeutazása.

„Dave nagyszerű fickó volt a hullámvölgyön keresztül. Sosem volt túlzottan keserű és negatív, bár egy kis keserűség és negativitás érthető volt az adott körülmények között” – mondta. „Azonban azt hiszem, látod, amikor az emberek valódi jellemet mutatnak a viszontagságokkal szemben, a világ felemelkedik, hogy találkozzon velük. És ebben az esetben meg is történt… Coyote vs. Acme A megmentés Dave karakterének köszönhető, és azért, mert egy nagyszerű filmet készített, amely túl erős ahhoz, hogy eltemessék. És istenem, Wile E. és a film a kitartásról szól.”