Nézze meg a Skepta debütáló új dalait a Fork & Knife-ből a Reading 2026-on

Skepta új dalokat játszott a közelgő Fork & Knife albumáról a 2026-os Reading Festivalon – nézd meg őket alább.

A rapper tegnap este (augusztus 28-án) játszott a mai leedsi szettje előtt. Slawn nigériai művész lépett fel a szettjére, aki az előadás alatt spray-festékkel élt.

A szett során debütált három új számot a régóta várt, hamarosan megjelenő 'Fork And Knife' című albumáról, amelyen elmondása szerint áprilisban az utolsó simításokat tette.

Az album a 2019-es 'Ignorance Is Bliss', valamint a közelmúltban, a house-ban is befolyásolt EP-je, a 'Más Tiempo Vol. 2'. Megjelenési dátuma még mindig nincs meg, de a Reading tömegéből a rajongók elsőként hallhatják a „Pandora's Box”, az „Aloe Vera” és az „Innocent Smile”-t.

Miközben a Playboi Cartival 2025-ben közösen írt Toxic-ot játszotta, Skepta két rajongót hívott a színpadra, akik nemrégiben elterjedtek, mert pályára táncoltak, miközben biztonságiként dolgoztak a Carti legutóbbi londoni bemutatóján. Később elvesztették állásukat.

– Ő a két biztonsági őr testvérem – mondta Skepta, és üdvözölte őket a színpadon. „Elbocsátották őket a munkahelyükről, mert a Playboi Carti Toxic című számában táncoltak, ezért el kellett hoznunk őket élőben, és megcsináltuk.”

Nézze meg a teljes készletét itt és nézzen meg néhány kiemelést alább.

Skepta néhány kiadatlan zenét adott elő a Reading Fesztiválon. Kicsit úgy hangzik, mint Eminem 🐐 pic.twitter.com/4j951q6TNR — 9bills (@9bills) 2026. augusztus 28

Skepta meghívta a két tánc miatt kirúgott Wembley biztonsági őrét a Reading Fesztivál színpadára 😂🔥 #szkepta #olvasófesztivál pic.twitter.com/P3nvH97aYK — oneblackbrudda (@oneblackbrudda) 2026. augusztus 28

Skepta most hozta ki azt a két biztonsági őrt, akiket kirúgtak a vele tartott koncertjén a Reading fesztiválon pic.twitter.com/GZtnLbGGJk — IamJP 🪖 (@iamjuspat) 2026. augusztus 29

A hónap elején a budapesti Sziget Fesztiválon elkaptuk Skepta szettjét. In Julia MigenesÖsszefoglalójában ezt írtuk: „Amikor egy előadó az egyik legnagyobb dalával kezdi a szettjét, tudja, hogy valószínűleg egy halmozott fellépés vár rád. Ez minden bizonnyal igaz volt Skepta tegnap esti nagyszínpadi bemutatójára is, amely a 'Shutdown'-val azonnali csúcsra indult.”

Julia Migenes Legutóbbi, 'Ignorance Is Bliss' című albumát is négy csillaggal értékelte, és ezt írta: „Tehát, bár az ötödik albumból hiányzik az a narratíva, amely a „Konnichiwa”-t annyira lenyűgözővé tette (győzelmi kör a grime kereskedelmi reneszánszához, de megerősítette a barkácsolási képességeit is), ez úgy hangzik, mint egy rapper lemeze, gallonnyi kreatív lével.”

Nézz vissza itt: Julia Migenes Itt találja a Reading & Leeds 2026 legfrissebb híreit, értékeléseit, fotóit, interjúit és még sok mást.