A Royal Blood csomagolja ki a Galéria sátrát a 2026-os Reading „meglepetés” készlethez

A Royal Blood hatalmas kora délutáni tömeget vonzott össze, hogy kipakolják a The Gallery sátrát a Reading 2026-on ma (augusztus 28-án, pénteken) a kevésbé „titkos” díszletükhöz. Nézze meg a fotókat, felvételeket, a setlist-et és még sok minden mást az alábbiakban.

A brightoni rockduó a hét elején megerősítette, hogy egy meglepetéssel, az utolsó pillanatban játszanak majd a legendás fesztiválon, „brutális” és „könyörtelen” szettet ígérve.

Miután tréfásan reménykedtek abban, hogy egy felhőszakadás több játékost vonz a sátorba, az eső elállt egy darabig a kitűzött 14 óra előtt, a rajongók amúgy is a Galériába özönlöttek.

A sci-fi hangeffektusok és a chopper hangok a színpadra intették a zenekart, mintha azt mondanák: „Felszállunk”, mielőtt mennydörgő landolással egyenesen a rajongók kedvencébe, az „Out Of The Black”-be vágtak bele.

„Jól érzed magad?” – kérdezte Mike Kerr frontember a dal közepén. – Királyi vérek vagyunk, gyerünk.

Ezen a ponton Ben Thatcher dobos a tömegben volt, és az első sorokba tornyosult egy kört, majd visszatért a szetthez, miközben Kerr átvágta a bridge riffet. A dal a hétvége első nagyobb mosh pitével tetőzött, Thatcher pedig egy gongdörrenéssel zárta le.

Míg a „Come On Over” hatalmas tapsot inspirált, és a „Boiler Maker” QOTSA-szerű zárt groove-ja felpörgette a tömeget, lenyűgöző volt, hogy a bejövő „Dead Company” című albumról két új dal robbant ki körgödörbe a Metallica Over szélű rock Ten és az új sivatagi kislemez 'S' Runway rifferyének köszönhetően. Bomba'.

A díszlet a tetőpontját érte el a fenyegető 'Hogy lettünk ilyen sötétek?' egyenesen a „Kis Szörny”-be áramlik, beváltva Kerr ígéretét, hogy egy mindent ölnivaló, töltelék nélküli show-t írnak elő. Miután a „Turn The Lights Out” a Daft Punkhoz vezetett, a Justice pedig a „Typhoons” „Trouble Coming”-jával adósodott meg, Kerr megköszönte a hatalmas tömegnek, mielőtt útnak kívánta őket a brutális közelebbi „Figure It Out” előtt.

„Imádom ezt a fesztivált, és nagyon örülök, hogy visszatérhetek” – fejezte be. „Csodálatos emlékeket idéz fel, és remélem, hogy a legjobban érzi magát.”

A műsoruk egy újabb „titkos” szettet követett Jamie T-től a nagyszínpadon. Sem ő, sem Royal Blood nem lép fel a leedsi testvértelepen.

A Royal Blood's Reading 2026 setlistje a következő volt:

„Out Of The Black”

'Gyere át'

„Tíz tíz felett”

„Kazánkészítő”

– Hogyan sötétedtünk el?

„Kis szörny”

„Nyeld le a bombát”

„Old el a villanyt”

„Jön a baj”

„Találd ki”

Ez volt a negyedik fellépésük az R+L-nél, több mint egy évtizeddel a 2014-es, nyüzsgő új bandaként való debütálásuk után, majd a következő évben visszatértek a hatalmas eladások után eladott Number One debütáló albumuk után, ahol a nagyszínpadon találták magukat. A felállást növelve 2019-ben a The 1975 előtt a legendás színpadon pre-headlinerként lépnének fel.

hozzászólni Julia Migenes A fellépés előtt Kerr elmagyarázta, mennyire megfiatalodott a zenekar a szünet után, hogy újra színpadra állhasson, és nyitott az új anyag adta energiáról.

„Most éljük a legjobb időt” – mondta Kerr. „Hiányoltuk a zenélést, és ez már nagyon régen volt számunkra. A zenekar lényege, hogy élőben játsszon. Ezért készítünk lemezeket. Semmi sem készít fel arra az adrenalinlöketre, amikor újra élőben játszol.”

Így folytatta: „A Ten Over Ten nagyszerű volt. Már érezhető az a kis ismerősség a szobában. A szett legnagyobb dalai mellett már elfér. A 'Swallow The Bomb' nagyon jó volt, mert már látom, hogy az emberek a tömegben kapcsolatba lépnek vele, pedig még soha nem hallották. Megerősíti a gyanúnkat, hogy ezeket a dalokat élőben kell játszani.”

A Royal Blood november 13-án adja ki új albumát, a 'Dead Company' címet, amelyet 2026-os brit főturné követ.

A Reading 2026 ma folytatódik a Geese, a Charli XCX, a Fontaines DC és még sok más előadásával.

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