A „Days of Thunder” folytatása: Anne Hathaway csatlakozik Tom Cruise-hoz, a megjelenés dátuma a Paramountnál

Anne Hathaway csatlakozott Tom Cruise-hoz Mennydörgés napjai folytatás, A Hollywood Reporter megerősítette. A Paramount 2028. június 2-ra tűzte ki az 1990-es film folytatásának megjelenési dátumát, amelyet az Imax számára is forgatnak, és Dolby Cinema, 4DX és prémium nagy formátumban mutatják be a mozikban.

Cruise Cole Trickle NASCAR-pilótaként tér vissza, míg Hathaway csapattulajdonost és mérnököt alakít majd. A cselekmény további részletei rejtve maradnak. A Top Gun sztár Jerry Bruckheimer és Tommy Harper mellett is producerként fog működni.

A forgatókönyvet Will Staples írja, a rendező pedig Jonathan Levine lesz THR kizárólag júliusban jelentették. Staples korábban írt videojátékokat, köztük Call of Duty 3: Modern Warfare és társszerzője volt a Michael B. Jordan akciófilmnek Bűnbánat nélkül.

Mennydörgés napjai Cruise találkozása volt az övével Top Gun rendező, Tony Scott, és a színész egyik legemlékezetesebb szerepeként tartják számon. A film követte Cole-t, amint egy visszavonult versenylegenda, akit Robert Duvall alakít, beszervezte egy új NASCAR-csapatba. További szereplők voltak Nicole Kidman, Cary Elwes és Randy Quaid.

Cruise filmjei, köztük Top Gun, Top Gun: Maverick, Kockázatos üzlet, Jerry Maguirea Küldetés: lehetetlen sorozatok, hozzájárultak ahhoz, hogy Hollywood egyik legnagyobb kasszasztárja legyen, filmjeivel világszerte több mint 13 milliárd dollár bevételt hozott. A következő lépésben ő lesz a főszerep Kubikus, Alejandro G. Iñárritu rendezésében, amely október 2-án kerül a mozikba.

A Hathaway zsúfolt megjelenési ütemtervvel érkezik, olyan filmekkel, mint pl Az ördög Pradát visel 2, Az Odüsszeia és Az Oak Street vége idén debütál. Az Oscar-díjas következő szerepe Valóságamely Colleen Hoover bestseller-regényén alapul, amely szintén október 2-án jelenik meg.