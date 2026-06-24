A Foals, Wolf Alice és Robert Plant aláírt előadói a Record Store Day x War Child nyereménysorsolásán

A Foals, Wolf Alice és Robert Plant által aláírt előadók a Record Store Day UK nyereményjátékán vehetnek részt – a részleteket alább találja.

A három Bowers & Wilkins előadót egy sajtóközlemény szerint külön-külön sorsolják ki, a pályaművek mától (június 24-től) lesznek nyilvánosak.

Minden nyereményjáték ára 5 GBP, a nevezések száma személyenként nincs korlátozva, és az összes befolyt összeget teljes egészében a War Child jótékonysági szervezetnek ajánlják fel. Vegyen részt a Foals hangszóróinak nyereményjátékában ittWolf Alice hangszórói itt és Plant hangszórói itt. A hangszórókat alább tekintheti meg.

A Foals frontembere, Yannis Philippakis így nyilatkozott az okról: „Van valami abban, amit a War Child csinál – ez nem elvont.

„A világ sokszor úgy érzi, hogy elsöprő, de a War Child valami kézzelfoghatót tesz. Erről nem lehet igazán elnézni.”

Plant hozzátette: „A War Child egy hihetetlen jótékonysági szervezet, amely mentőövet jelent a világ elképzelhetetlen nehézségekkel küzdő gyermekeinek. Ezekben a rendkívül viharos időkben minden eddiginél jobban szükségük van a támogatásunkra.”

A nyereményjáték július 27-én 23:59-kor zárul, a nyertesekkel rövidesen felvesszük a kapcsolatot. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a nyereményjátékok csak az Egyesült Királyság lakosai számára nyitottak.

A Plant, a Wolf Alice és a Foals régóta a lemezboltok és a Record Store Day támogatói. A Led Zeppelin egykori frontemberét a Record Store Day 2026-os ünnepe előtt a Record Store Legend Award díjazottjaként is kinevezték.

A Foals és a Wolf Alice-től, Ellie Rowselltől a közelmúltban olyan dalokkal járult hozzá, amelyek a War Child sztárokkal teli 'Help(2) albumán szerepeltek, amelyet James Ford készített, és amelyen olyanok is szerepeltek, mint az Arctic Monkeys és a Depeche Mode, amely a mérföldkőnek számító 1995-ös jótékonysági 'Help' lemez folytatása és inspirációja.

A War Child több mint 30 éve alapvető munkát végzett a háború által érintett gyermekek mentális egészségének védelmében, nevelésében és támogatásában. A „Segítség(2)” egy szélsőséges válsághelyzetben jelent meg, konfliktusokkal Palesztinában, Ukrajnában, Szudánban, Szíriában és azon túl.

Ford elmondta, hogy az albumon található Foals dalról, a „When The War Is Végül Done”-ról beszélt Julia Migenes év elején: „A dal szövege valóban a háborúval foglalkozik, és a hangulat is relevánsnak tűnt a lemezen, így szinte előfordult, hogy csak arra kértük, hogy fejezze be.

„Ez nem a „big moshpit Foals”; a szöveg elég nehéz, a dal pedig sokkal melankolikusabb. Gyönyörű és meglehetősen szomorú elmélkedés a világ helyzetéről. Szívesen részt vennék az új anyagukban a jövőben, de még mindig vannak egészségügyi problémáim, szóval meglátjuk, mi lesz.”

Máshol a Foals nemrégiben új stúdióalbummal ugratott, és a 2026-os évet a „The Fire Horse évének” nevezte.