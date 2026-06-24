A Netflix bemutatta a Ray Gunn First Look című filmet, a Szellemirtók: Éjszakai műszakot Annecyben

A Netflix szerdán Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál platformját használta fel, hogy bemutatjon egy sor nagy horderejű projektet, amelyet Brad Bird első pillantása vezetett. Ray Gunn és újabb részleteket a közelgő Szellemirtók sorozat. A streamer megerősítette a decemberi megjelenési dátumokat is Ray Gunn és a cannes-i animáció megszerzése In Wavesmindkettőt potenciális Oscar-esélyesként pozícionálja.

Ray GunnBird régóta váró noir sci-fije december 18-án debütál világszerte a Netflixen. Az 1939-es Metropiában játszódó film Raymond Gunnt követi nyomon, amint egy idegenekkel, gyilkossággal és egy Venus Nova nevű multimédiás sztárral kapcsolatos ügyben nyomoz. A hangszereket Sam Rockwell, Scarlett Johansson és Tom Waits vezeti, a producer pedig a Skydance Animation. A Netflix új képeket mutatott be és Ray Gunn koncepcióművészet a bemutatóján.

„Ray Gunn” Skydance animáció

A Netflix bemutatta az első megjelenést is Szellemirtók: Night Shiftegy új animációs tévésorozat, amely 1994-ben játszódik, a Szellemirtók Ivan Reitman 1980-as évekbeli eredeti filmjei és a 2020-as évek folytatásai közötti idővonal, Szellemirtók: Túlvilág (2021), és Szellemirtók: Frozen Empire (2024), rendező: Jason Reitman és Gil Kenan. Reitman, Kenan és Dan Aykroyd az új sorozat producerei. A Netflix bemutatta a sorozat koncepcióművészetét, amely durvább, retróbb esztétikát és a franchise-specifikus humor és a természetfeletti ijesztgetések keverékét ígéri. Szellemirtók: Night Shift várhatóan 2027-ben kerül átadásra.

„Ghostbusters: Night Shift” Szellemirtók: Night Shift – Cr: Sony Pictures Animation

A streamer decemberi díjátadása tartalmazza In Wavesa Cannes-ban szerzett szörfös történet a szerelemről és a gyászról, amely december 11-én jelenik meg. Phuong Mai Nguyen rendezésében, Will Sharpe és Stephanie Hsu főszereplésével AJ Dungo képregényét adaptálja egy tinédzserről, aki a szerelemben és a veszteségben navigál. A Netflix mellé helyezi Ray Gunn kulcsfontosságú presztízsjátékként.

„Hullámokban” A Netflix jóvoltából © Silex Films – France 3 Cinéma – Gao Shan Pictures – Charades produkciók – Panique!

A kommerszebb oldalon a Netflix is ​​bemutatta Lépésekegy felforgató Hamupipőke újramondása Alyce Tzue rendezőtől és Amy Poehler Paper Kite Productions-tól, amely november 2-án meghajlik. A hang tehetsége többek között Ali Wong és Amanda Seyfried.

„Lépések” Netflix animáció

Az Annecy-bemutató további kiemelt részei közé tartozik egy új előzetes a számára Az Egy daraba streamer hamarosan megjelenő anime adaptációja Eiichiro Oda mangájából, amely 2027 februárjában jelenik meg. A WIT Studio gyártja a sorozatot, amely „friss képet” ígér a régóta futó franchise-hoz, külön a Toei Animation eredeti animétől és a Netflixtől. One Piece élőszereplős sorozat.

A Netflix ugratta Ricky Gervais hamarosan megjelenő felnőtt animációs vígjátéksorozatát Alley Cats első pillantásra készült képpel. Az augusztus 7-én bemutatásra kerülő előadás elvadult brit macskák egy csoportját követi nyomon, akik az élet abszurdumain navigálnak.

„Sikátor macskái” A Netflix jóvoltából

A Netflix a bejelentéseket az animáció terén betöltött növekvő dominanciája részeként fogalmazta meg, 2025-ben havi 130 millió nézőre és 1,5 milliárd anime-megtekintésre hivatkozva. A streamer legutóbbi sikerei közé tartozik KPop Démonvadászokamely két Oscar-díjat nyert, és Ultraman: Felemelkedésamely Gyermekek és Családi Emmy-díjakat vitt haza.