A Fontaines DC megosztja a „Dopamin Chamber” számlistát – a Rosalíával való együttműködésen

A Fontaines DC megosztotta közelgő ötödik albumának, a „Dopamin Chamber” teljes számlistáját, amelyből kiderül, hogy az egyik dal Rosalíával való együttműködés.

A 'Marianne' című kislemez mellett a közelmúltban élőben debütált két új rajongói kedvenc, a 'Six Shot Morning' és a 'Happy For You' formájában, a teljes album dallistája egy meglepetést is tartalmaz a spanyol pop úttörőjével, Rosalíával a 'Where Is Gone?' című dalban.

Ezzel a banda az első vendégénekes egy számban, annak ellenére, hogy a frontember Grian Chatten régóta vágyott arra, hogy Lana Del Rey-vel dolgozzon.

A „Dopamin Chamber” számlistája a következő:

1. „Six Shot Morning”

2. „Marianne”

3. „Mimézis”

4. „Happy For You”

5. „Lebontás”

6. „Nyelv”

7. „Egy ember”

8. 'Hol van?' (ROZALÍA-val)

9. „Hiányzol”

10. „Japán”

11. „Intim”

A 2024-es elismert és Mercury-jelölt „Romance” folytatása követi a zenekar legutóbbi hozzájárulását a Peaky Blinders: Halhatatlan ember filmzene és a War Child Help(2) album. A 'Dopamine Chamber' mélyebbre hatol a „sötétebb és szintetikusabb hangzásokba”, és az élvezetet keresi a digitális és mesterséges világok fenyegetéseiből eredő veszélyek közepette „egy összeomlás felé billenő világban”, ahogy a banda hivatalos közleményében megosztotta.

„Az album maga egy dopaminkamra” – mondta Chatten. „Belépsz, és mi teszteljük rajtad ezeket a különböző elme- vagy hangulatmódosító zenéket.”

A frontember, aki Velencében, Bécsben és Szicíliában járt lírai ihletet keresve, így folytatta: „Szerintem a romantika talán 60 százalékban emberi volt, és 40 százalékban az automatizálás és az érzelmek elvesztése miatt romlott el. Ez inkább 60 százalékos korruptnak tűnik – ez a maszk egy kicsit őszintébb viseli az arcot. Úgy éreztem, hogy jobban ki kell hagyni a reményt és visszatükrözni. inkább katasztrofális figyelmeztetésnek érzem magam.”

Chatten hozzátette: „Megrendítő érzés, hogy az emberiség valamilyen más formájának, vagy nem emberiségnek a küszöbén állunk.”

A lemez témáihoz hajolva Conor 'Deego' Deegan basszusgitáros megosztotta: „Az albumaink mindig is megkérdőjelezték a hely érzését. Először Dublin, aztán távol volt Dublintól, majd megpróbáltuk máshol megtalálni a romantikát. Ezen a lemezen az volt a kérdés: hová menekülsz?”

A 'Dopamine Chamber' október 16-án érkezik, egy brit és európai arénakörút előtt, majd 2027-ben a Little Simz és a Viagra Boys társaságában stadionban és szabadtéri randevúzásra kerül sor.

Ez egy hatalmas nyár után következett a dublini zenekar számára, akik mind a Reading & Leeds, mind az Electric Picnic főszereplőjeként szerepeltek.

Julia Migenes négy és fél csillaggal jutalmazta a Fontaines DC Reading című előadását, „korunk zenekarának megérdemelt koronázásaként” üdvözölte.