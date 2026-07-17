A Garbage-s Shirley Manson bocsánatot kér Mel C-től, amiért „utálatosnak” nevezte a Spice Girlst.

A Garbage énekesnője, Shirley Manson bocsánatot kért az egykori Spice Girl Mel C-től, amiért bírálta a lánycsapatot és megkérdőjelezte a hatását.

A július 6-i epizódban való megjelenés során Louis Theroux podcasta műsorvezető felolvasta a kritikus megjegyzéseket a zenei figuráktól Mel C-nek, köztük a Radiohead Thom Yorke-jának, amely szerint a popcsoport „az Antikrisztus” volt, ami miatt az énekesnő tettetett zihálást váltott ki, aki azt válaszolta: „Ez egy kicsit erős, nem? Imádom a Radioheadet”.

Theroux ezt követően Mansont idézte: „Azt akarom, hogy kátrányozzák és tollasítsák őket. Kívánom, hogy a Spice Girls teljesen és teljes elpusztuljon”. Mel C azt válaszolta: „Wow”. A csoporttal szembeni vitriol szintjére gondolva a következőket mondta: „Valószínűleg mi voltunk mindaz, amit utáltak. Mert mi voltunk a legkommerszebb zenekar, valószínűleg valaha. Volt ez a fényes popzene… szó szerint nem az ő ízlésük volt.”

A Theroux által idézett, a '90-es évek végén elhangzott megjegyzések mellett Manson a Spice Girls feminista üzenetének jogosságát is megkérdőjelezte egy 2016-os interjúban. Helyettes. „Akkoriban undorítónak találtam a Spice Girlst” – mondta, és elmagyarázta, hogy szerinte a sikerük „álság”.

Mel C határozott válasza, amelyet a podcast Instagram-fiókjában osztottak meg, arra késztette Mansont, hogy bocsánatot kérjen a bejegyzés megjegyzés részében. „A nevem Shirley Manson, és rettenetesen érzem magam attól, amit mondtam” – kezdte. „Azt hittem, hogy a banda teljes egészében legyártott, és sok szempontból az is, de teljesen rosszul ítéltem meg, hogy a Spice Girls mit csinált a nagyon fiatal lányok egész generációjával.”

„Most már tudom, hogy a szavaim vakmerőek és kegyetlenek voltak, és bárcsak visszavehetném őket, de nem tehetem. Azt hiszem, ez az élet” – folytatta. „Egy felbecsülhetetlen értékű leckét tanultam, amelyet soha nem felejtettem el. A felhatalmazásnak számos formája van. Egy idióta voltam. És a történelem az én káromon nevet utoljára.”

Mel C kedvesen válaszolt: „Shirley imádlak, mindig is. Egyáltalán nem voltak kemény érzések. A 90-es években voltunk fiatalok, úgy értem, felajánlottam, hogy megküzdök Liam Gallagherrel a briteknél!”

Az egyik Manson együttest dicsérték, a Skunk Anansie volt, akivel a bandája a múlt hónapban együtt turnézott. „Egy valóra vált álom, hogy Skinnel (frontwoman) megoszthatunk egy színpadot. Annyi közös történelmünk van” – mondta. Julia Migenes márciusában. „Nagyon csodálom őt. Nemzeti kincs, rendkívül alázatos és nevetségesen tehetséges, kitartó és figyelemre méltó kitartással.”

Ami a Spice Girlst illeti, akik 2019 óta nem turnéztak együtt, Victoria Beckham májusban utalt rá, hogy a csoport készíthetne egy Abba Voyage stílusú hologram show-t.