Díjkiosztó szezonnaptár: Oscar-, Emmy-, Tony-, Grammy-, Golden Globe- és egyéb fontosabb események legfontosabb dátumai

Olvassa el a hónapról hónapra szóló útmutatót a díjakkal kapcsolatos közelgő tevékenységekről a film, a televízió, a zene és a színház világában. Minden felsorolt időpont PT.
2026. JÚLIUS
Csütörtök, július 23
Megkezdődik az 57. San Diego Comic-Con
vasárnap, július 26
Az 57. San Diego Comic-Con véget ért
2026. AUGUSZTUS
augusztus 5, szerda
Megkezdődik a 79. Locarnói Filmfesztivál
augusztus 6. csütörtök
6. Critics Choice Super Awards átadó ünnepség
Péntek, augusztus 14
Megkezdődik a 2. Televerse Fesztivál
szombat, augusztus 15
Véget ért a 79. Locarnói Filmfesztivál
17. Dorian TV Awards bejelentés
vasárnap, augusztus 16
Véget ért a 2. Televerse Fesztivál
hétfő, augusztus 17
Megkezdődik a 78. Primetime Emmy-díjak végső szavazása
10. Black Reel TV Awards
augusztus 26, szerda
A 78. Primetime Emmy-díjak végső szavazása véget ért
2026. SZEPTEMBER
szerda, szeptember 2
Megkezdődik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Péntek, szeptember 4
Megkezdődik az 53. Telluride Filmfesztivál
szombat, szeptember 5
Creative Arts Emmy-díjátadó, első éjszaka
vasárnap, szeptember 6
Creative Arts Emmy-díjátadó, második este
43. MTV Video Music Awards ünnepség
hétfő, szeptember 7
Véget ért az 53. Telluride Filmfesztivál
szeptember 10, csütörtök
Megkezdődik az 51. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
szombat, szeptember 12
Véget ért a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
hétfő, szeptember 14
78. Primetime Emmy-díjátadó ünnepség
Péntek, szeptember 18
Megkezdődik a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál
vasárnap, szeptember 20
Megkezdődik az 51. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál
Szeptember 24, csütörtök
Megkezdődik a 22. Zürichi Filmfesztivál
Péntek, szeptember 25
Megkezdődik a 64. New York-i Filmfesztivál
szombat, szeptember 26
Véget ért a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál
2026. OKTÓBER
csütörtök, október 1
Megkezdődik a 49. Malomvölgyi Filmfesztivál
Péntek, október 2
Megkezdődik a 34. Hamptons Nemzetközi Filmfesztivál
vasárnap, október 4
Véget ért a 22. Zürichi Filmfesztivál
Szerda, október 7
Megkezdődik a 70. BFI Londoni Filmfesztivál
vasárnap, október 11
Véget ért a 49. Malomvölgyi Filmfesztivál
Hétfő, október 12
Véget ért a 64. New York-i Filmfesztivál
Véget ért a 34. Hamptons Nemzetközi Filmfesztivál
Szerda, október 14
78. mérnöki, tudományos és technológiai Emmy-díjátadó ünnepség
október 15, csütörtök
Megkezdődik a 27. Newport Beach Filmfesztivál
Megkezdődik a 14. Middleburgi Filmfesztivál
vasárnap, október 18
Véget ért a 70. BFI Londoni Filmfesztivál
Véget ért a 14. Middleburgi Filmfesztivál
szerda, október 21
Megkezdődik a 39. Virginia Filmfesztivál
október 22, csütörtök
Megkezdődik a 40. AFI Feszt
Véget ért a 27. Newport Beachi Filmfesztivál
Szombat, október 24
Megkezdődik a 29. SCAD Savannah Filmfesztivál
vasárnap, október 25
Megkezdődik a 39. Virginia Filmfesztivál
Hétfő, október 26
Véget ért a 40. AFI Fesztivál
Péntek, október 30
53. Daytime Emmy-díjátadó ünnepség
szombat, október 31
Véget ért a 29. SCAD Savannah Filmfesztivál
2026. NOVEMBER
szombat, november 7
Megkezdődik a 34. Camerimage Nemzetközi Filmfesztivál
Kedd, november 10
17. kormányzói díjátadó ünnepség
Szerda, november 11
Kezdődik a 17. DOC NYC
november 12, csütörtök
Megkezdődik a 39. Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál
Szombat, november 14
Véget ért a 34. Camerimage Nemzetközi Filmfesztivál
Hétfő, november 16
68. Grammy-jelölések
Szerda, november 18
Country Music Awards díjátadó ünnepség
vasárnap, november 22
Véget ért a 39. Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál
vasárnap, november 29
A 17. DOC NYC véget ér
2026. DECEMBER
december 4, péntek
32. Critics Choice Awards jelölési bejelentés
Hétfő, december 7
84. Golden Globe Awards jelölési bejelentés
Szerda, december 16
8. Zeneszerzők és Szövegírók Társasága Awards jelölési bejelentése
TBA
Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál Kirk Douglas díjátadó ünnepsége
2027. JANUÁR
vasárnap, január 3
32. Critics Choice Awards ünnepség
kedd, január 5
92. New York-i Filmkritikusok Körének díjátadó ünnepsége
január 7, csütörtök
Megkezdődik a 38. Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál
Péntek, január 8
AFI Awards ebéd
vasárnap, január 10
84. Golden Globe-díjátadó ünnepség
hétfő, január 11
Megkezdődik a 99. Oscar-jelölési szavazás
kedd, január 12
98. National Board of Review Awards díjátadó ünnepség
Péntek, január 15
A 99. Oscar-jelölési szavazás véget ért
hétfő, január 18
Véget ért a 38. Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál
január 21, csütörtök
99. Oscar-jelölési bejelentés
Megkezdődik a 43. Sundance Filmfesztivál
szombat, január 30
79. Directors Guild of America díjátadó ünnepség
vasárnap, január 31
Véget ért a 43. Sundance Filmfesztivál
TBD
20. Cinema Eye Honors ünnepség
2027. FEBRUÁR
Szerda, február 3
Megkezdődik a 42. Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál
csütörtök, február 4
8. Zeneszerzők és Szövegírók Társaságának díjátadó ünnepsége
Szombat, február 6
77. amerikai moziszerkesztők Eddie-díjátadó ünnepsége
Vasárnap, február 7
68. Grammy-díjátadó ünnepség
Szerda, február 10
Megkezdődik a 77. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
Szombat, február 13
Véget ért a 42. Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál
kedd, február 16
Oscar-jelöltek ebédje
Szombat, február 20
A sminkesek és fodrászok céhének 14. MUAHS-díjátadó ünnepsége
Vasárnap, február 21
Véget ért a 77. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
február 25, csütörtök
Megkezdődik a 99. Oscar-díj döntő szavazása
Szombat, február 27
A Producers Guild of America 38. PGA-díjátadó ünnepsége
31. Art Directors Guild ADG díjátadó ünnepsége
Vasárnap, február 28
33. Színész-díjátadó ünnepség
TBD
15. SCAD TV Fest
2027. MÁRCIUS
Csütörtök, március 4
A 99. Oscar-díj döntő szavazása véget ért
szombat, március 6
42. Spirit Awards ünnepség
A Cinema Audio Society 63. CAS-díjátadó ünnepsége
Vasárnap, március 7
A 74. Motion Picture Sound Editors Golden Reel díjátadó ünnepsége
vasárnap, március 14
99. Oscar-gála és kormányzói bál
hétfő, március 15
Megkezdődik a 41. SXSW Zenei Fesztivál és Konferencia
vasárnap, március 21
A 41. SXSW Zenei Fesztivál és Konferencia véget ért
2027. ÁPRILIS
április 8, csütörtök
Megkezdődik a 23. Boulder Nemzetközi Filmfesztivál
vasárnap, április 11
Véget ért a 23. Boulder Nemzetközi Filmfesztivál
2027. MÁJUS
kedd, május 11
Megkezdődik a 80. Cannes-i Filmfesztivál
szombat, május 22
Véget ért a 80. Cannes-i Filmfesztivál
2027. JÚNIUS
szerda, június 2
Megkezdődik a 26. Tribeca Fesztivál
vasárnap, június 13
Véget ért a 26. Tribeca Fesztivál