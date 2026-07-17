Díjkiosztó szezonnaptár: Oscar-, Emmy-, Tony-, Grammy-, Golden Globe- és egyéb fontosabb események legfontosabb dátumai

2026.07.17. Oscar, Emmy, Grammy, Tony statuettes

Olvassa el a hónapról hónapra szóló útmutatót a díjakkal kapcsolatos közelgő tevékenységekről a film, a televízió, a zene és a színház világában. Minden felsorolt ​​időpont PT.

2026. JÚLIUS

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Csütörtök, július 23

Megkezdődik az 57. San Diego Comic-Con

vasárnap, július 26

Az 57. San Diego Comic-Con véget ért

2026. AUGUSZTUS

Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Content Services

augusztus 5, szerda

Megkezdődik a 79. Locarnói Filmfesztivál

augusztus 6. csütörtök

6. Critics Choice Super Awards átadó ünnepség

Péntek, augusztus 14

Megkezdődik a 2. Televerse Fesztivál

szombat, augusztus 15

Véget ért a 79. Locarnói Filmfesztivál

17. Dorian TV Awards bejelentés

vasárnap, augusztus 16

Véget ért a 2. Televerse Fesztivál

hétfő, augusztus 17

Megkezdődik a 78. Primetime Emmy-díjak végső szavazása

10. Black Reel TV Awards

augusztus 26, szerda

A 78. Primetime Emmy-díjak végső szavazása véget ért

2026. SZEPTEMBER

Vivien Killilea/Getty

szerda, szeptember 2

Megkezdődik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

Péntek, szeptember 4

Megkezdődik az 53. Telluride Filmfesztivál

szombat, szeptember 5

Creative Arts Emmy-díjátadó, első éjszaka

vasárnap, szeptember 6

Creative Arts Emmy-díjátadó, második este

43. MTV Video Music Awards ünnepség

hétfő, szeptember 7

Véget ért az 53. Telluride Filmfesztivál

szeptember 10, csütörtök

Megkezdődik az 51. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál

szombat, szeptember 12

Véget ért a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

hétfő, szeptember 14

78. Primetime Emmy-díjátadó ünnepség

Péntek, szeptember 18

Megkezdődik a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál

vasárnap, szeptember 20

Megkezdődik az 51. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál

Szeptember 24, csütörtök

Megkezdődik a 22. Zürichi Filmfesztivál

Péntek, szeptember 25

Megkezdődik a 64. New York-i Filmfesztivál

szombat, szeptember 26

Véget ért a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál

2026. OKTÓBER

A SCAD jóvoltából

csütörtök, október 1

Megkezdődik a 49. Malomvölgyi Filmfesztivál

Péntek, október 2

Megkezdődik a 34. Hamptons Nemzetközi Filmfesztivál

vasárnap, október 4

Véget ért a 22. Zürichi Filmfesztivál

Szerda, október 7

Megkezdődik a 70. BFI Londoni Filmfesztivál

vasárnap, október 11

Véget ért a 49. Malomvölgyi Filmfesztivál

Hétfő, október 12

Véget ért a 64. New York-i Filmfesztivál

Véget ért a 34. Hamptons Nemzetközi Filmfesztivál

Szerda, október 14

78. mérnöki, tudományos és technológiai Emmy-díjátadó ünnepség

október 15, csütörtök

Megkezdődik a 27. Newport Beach Filmfesztivál

Megkezdődik a 14. Middleburgi Filmfesztivál

vasárnap, október 18

Véget ért a 70. BFI Londoni Filmfesztivál

Véget ért a 14. Middleburgi Filmfesztivál

szerda, október 21

Megkezdődik a 39. Virginia Filmfesztivál

október 22, csütörtök

Megkezdődik a 40. AFI Feszt

Véget ért a 27. Newport Beachi Filmfesztivál

Szombat, október 24

Megkezdődik a 29. SCAD Savannah Filmfesztivál

vasárnap, október 25

Megkezdődik a 39. Virginia Filmfesztivál

Hétfő, október 26

Véget ért a 40. AFI Fesztivál

Péntek, október 30

53. Daytime Emmy-díjátadó ünnepség

szombat, október 31

Véget ért a 29. SCAD Savannah Filmfesztivál

2026. NOVEMBER

Kevin Winter/Getty Images

szombat, november 7

Megkezdődik a 34. Camerimage Nemzetközi Filmfesztivál

Kedd, november 10

17. kormányzói díjátadó ünnepség

Szerda, november 11

Kezdődik a 17. DOC NYC

november 12, csütörtök

Megkezdődik a 39. Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

Szombat, november 14

Véget ért a 34. Camerimage Nemzetközi Filmfesztivál

Hétfő, november 16

68. Grammy-jelölések

Szerda, november 18

Country Music Awards díjátadó ünnepség

vasárnap, november 22

Véget ért a 39. Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

vasárnap, november 29

A 17. DOC NYC véget ér

2026. DECEMBER

Scott Feinberg

december 4, péntek

32. Critics Choice Awards jelölési bejelentés

Hétfő, december 7

84. Golden Globe Awards jelölési bejelentés

Szerda, december 16

8. Zeneszerzők és Szövegírók Társasága Awards jelölési bejelentése

TBA

Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál Kirk Douglas díjátadó ünnepsége

2027. JANUÁR

Sonja Flemming/CBS a Getty Images segítségével

vasárnap, január 3

32. Critics Choice Awards ünnepség

kedd, január 5

92. New York-i Filmkritikusok Körének díjátadó ünnepsége

január 7, csütörtök

Megkezdődik a 38. Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál

Péntek, január 8

AFI Awards ebéd

vasárnap, január 10

84. Golden Globe-díjátadó ünnepség

hétfő, január 11

Megkezdődik a 99. Oscar-jelölési szavazás

kedd, január 12

98. National Board of Review Awards díjátadó ünnepség

Péntek, január 15

A 99. Oscar-jelölési szavazás véget ért

hétfő, január 18

Véget ért a 38. Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztivál

január 21, csütörtök

99. Oscar-jelölési bejelentés

Megkezdődik a 43. Sundance Filmfesztivál

szombat, január 30

79. Directors Guild of America díjátadó ünnepség

vasárnap, január 31

Véget ért a 43. Sundance Filmfesztivál

TBD

20. Cinema Eye Honors ünnepség

2027. FEBRUÁR

Emma McIntyre/Getty Images

Szerda, február 3

Megkezdődik a 42. Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál

csütörtök, február 4

8. Zeneszerzők és Szövegírók Társaságának díjátadó ünnepsége

Szombat, február 6

77. amerikai moziszerkesztők Eddie-díjátadó ünnepsége

Vasárnap, február 7

68. Grammy-díjátadó ünnepség

Szerda, február 10

Megkezdődik a 77. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál

Szombat, február 13

Véget ért a 42. Santa Barbara Nemzetközi Filmfesztivál

kedd, február 16

Oscar-jelöltek ebédje

Szombat, február 20

A sminkesek és fodrászok céhének 14. MUAHS-díjátadó ünnepsége

Vasárnap, február 21

Véget ért a 77. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál

február 25, csütörtök

Megkezdődik a 99. Oscar-díj döntő szavazása

Szombat, február 27

A Producers Guild of America 38. PGA-díjátadó ünnepsége

31. Art Directors Guild ADG díjátadó ünnepsége

Vasárnap, február 28

33. Színész-díjátadó ünnepség

TBD

15. SCAD TV Fest

2027. MÁRCIUS

Kevin Winter/Getty Images

Csütörtök, március 4

A 99. Oscar-díj döntő szavazása véget ért

szombat, március 6

42. Spirit Awards ünnepség

A Cinema Audio Society 63. CAS-díjátadó ünnepsége

Vasárnap, március 7

A 74. Motion Picture Sound Editors Golden Reel díjátadó ünnepsége

vasárnap, március 14

99. Oscar-gála és kormányzói bál

hétfő, március 15

Megkezdődik a 41. SXSW Zenei Fesztivál és Konferencia

vasárnap, március 21

A 41. SXSW Zenei Fesztivál és Konferencia véget ért

2027. ÁPRILIS

Cliff Grassmick/Digital First Media/Boulder Daily Camera/Getty Images

április 8, csütörtök

Megkezdődik a 23. Boulder Nemzetközi Filmfesztivál

vasárnap, április 11

Véget ért a 23. Boulder Nemzetközi Filmfesztivál

2027. MÁJUS

(Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images)

kedd, május 11

Megkezdődik a 80. Cannes-i Filmfesztivál

szombat, május 22

Véget ért a 80. Cannes-i Filmfesztivál

2027. JÚNIUS

Dimitrios Kambouris/Getty Images a Tribeca Fesztiválra

szerda, június 2

Megkezdődik a 26. Tribeca Fesztivál

vasárnap, június 13

Véget ért a 26. Tribeca Fesztivál

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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