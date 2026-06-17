A Getdown Services üdvözli Harry Styles-t, és üzenetet küld a Meltdown 2026 gyűlölőinek

A Getdown Services egy fergeteges díszletet mutatott be tegnap este (június 16-án, kedden) Londonban a Harry Styles által ápolt Meltdown Fesztiválon, ahol tisztelegtek házigazdájuk előtt, és azt mondták a gyűlölködőknek, hogy „szívják ki a fingjamat a kibaszott seggemből”.

Áprilisban bejelentették, hogy a Styles David Bowie, a The Cure-s Robert Smith, Nick Cave, Patti Smith, Grace Jones, Christine And the Queens, Nile Rodgers, David Byrne, Yoko Ono, Little Simz, Jarvis Cocker és még sok más nyomdokaiba lép, hogy fellépjenek a legendás fővárosban 11 este.

Miután a múlt héten a Warpaint-tel indult – és miközben maga Styles is lenyűgöző előadást tartott a szomszédos Queen Elizabeth Hallban a Jules Buckley Zenekarral –, a bristoli dance-punk duó a Purcell Room színpadára lépett a Status Quo klasszikusának, a „Whatever You Want”-nak pörgős nyitózenéjére.

A legutóbbi Julia Migenes címlapsztárok gyakran fényt derítettek arra, hogy az előadószínház-jellegű helyszín egy ülőszoba és „hasonló Kérdések órája kérdések nélkül”, elmesélve a közönségnek, hogy „szó szerint a legrosszabbat választották” a szokásos mosh-erős környezetüktől távol.

Annak érdekében, hogy „segítsenek a kis srácon” Styles meghívásának elfogadásában, azzal viccelődtek, hogy „Harry csapatában valakit ki kell rúgni”, vagy „mélyen aggódik a mentális egészsége” a zenekar kiválasztásakor.

Ide-oda a duó megosztotta, hogy Styles nem csatlakozik hozzájuk a színpadon, de „senki nem kap visszatérítést, és nem is találkozhatunk Harryvel”, de ez rendben volt, mert „utálja az RSPB-t, szereti az ultranacionalizmust”.

„Nem tudom, miért vagyunk itt” – osztotta meg gondolatait Josh Law gitáros és énekes, majd hozzátette, hogy „magam mindig is inkább Niall Horan-rajongó voltam”, mielőtt rövid feldolgozást adott Styles egykori One Direction-zenekartársának „Dinner Party”-jának.

Law és Ben Sadler énekes a viccelődéstől és a bulikezdő felhajtástól vezérelve átszakította az elektro-rock dühöngőket 2023-as debütáló albumukról, a 'Crisps'-ről és az azt követő EP-kről, aminek kirobbanó válasza az „Ian és Martin nevű emberek gyűlöletére”, amelyet a legutóbbi „Radiator” című kislemezük előadásakor kaptak. Később… Jools Hollandiával azáltal, hogy azt mondják ellenzőiknek, hogy „szívják a fingokat a kibaszott seggemből”, mielőtt egy elragadtatottan fogadott ráadás-kezdő futás a számon keresztül a Daft Punk-szerű „Caesar” és a pörgős „Dog Dribble” mindenható lezárása előtt. A zenekar félelmei ellenére a teltházas közönség nem tehetett róla, hogy a show nagy részét a lábán töltötte.

A Meltdown Fesztivál június 21-ig tart, és fellép az Orlando Weeks, az LCD Soundsystem James Murphy, a Soulwax, a Bar Italia, Jon Hopkins, Dev Hynes és mások fellépése. A futás a múlt héten (június 11-én) kezdődött a Los Angeles-i Warpaint fellépésével – ez az együttes első fellépése közel két év után.

Styles a múlt héten (június 12-én) indította el rekordot a Wembleyben, így tisztelegve a néhai művész, David Hockney előtt, visszatekintve a területhez fűződő kapcsolatára, valamint a One Directionben töltött napjaihoz.

A Getdown Services augusztus 14-én adja ki új albumát, a „Massive Champion”-t a Breakfast Records gondozásában, egy hatalmas évnyi turnézás közepette, beleértve a téli főcímdátumokat és a Londonba való visszatérést a The Roundhouse-ban. Lásd lent a teljes dátumokat és jegyért látogass el ide és további információk.

JÚNIUS

19-20 – Mablis Fesztivál, STAVANGER

24 – Bristol Sounds Fesztivál, BRISTOL a Super Furry Animalsszal

JÚLIUS

17-18 – Spirit of Eden Fesztivál, KENT

24. – Teherautófesztivál, OXFORD

25 – Latitude, SUFFOLK

26. – Deer Shed Festival, YORKSHIRE

31. – Belladrum Fesztivál, KILTARLITY

AUGUSZTUS

2 – All Together Now Fesztivál, WATERFORD

7 – Boardmasters, NEWQUAY

9 – OFF Fesztivál, KATOWICE

13 – Parades de Coura Fesztivál, PAREDES

15 – Øya Fesztivál, OSLO

21 – Zöld ember, BRECON BEACONS

23 – Pukkelpop, BELGIUM

27 – Canela Party, TORREMOLINOS

29 – Wynthenshaw Park, MANCHESTER az udvariasokkal

NOVEMBER

19 – Tramshed, CARDIFF

21 – Concorde 2, BRIGHTON

23 – Waterfront, NORWICH

25 – Kazánműhely, NEWCASTLE

26 – Galvanizálók, GLASGOW

28. – Akadémia 1, MANCHESTER

30 – Project House, LEEDS

DECEMBER

2 – Vicar Street, DUBLIN

4 – Rock City, NOTTINGHAM

5 – Öntöde, SHEFFIELD

8 – Roundhouse, LONDON

JANUÁR

16 – Bristol Beacon, BRISTOL

17 – Bristol Beacon, BRISTOL