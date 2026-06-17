A Getdown Services üdvözli Harry Styles-t, és üzenetet küld a Meltdown 2026 gyűlölőinek

A Getdown Services egy fergeteges díszletet mutatott be tegnap este (június 16-án, kedden) Londonban a Harry Styles által ápolt Meltdown Fesztiválon, ahol tisztelegtek házigazdájuk előtt, és azt mondták a gyűlölködőknek, hogy „szívják ki a fingjamat a kibaszott seggemből”.
Áprilisban bejelentették, hogy a Styles David Bowie, a The Cure-s Robert Smith, Nick Cave, Patti Smith, Grace Jones, Christine And the Queens, Nile Rodgers, David Byrne, Yoko Ono, Little Simz, Jarvis Cocker és még sok más nyomdokaiba lép, hogy fellépjenek a legendás fővárosban 11 este.
Miután a múlt héten a Warpaint-tel indult – és miközben maga Styles is lenyűgöző előadást tartott a szomszédos Queen Elizabeth Hallban a Jules Buckley Zenekarral –, a bristoli dance-punk duó a Purcell Room színpadára lépett a Status Quo klasszikusának, a „Whatever You Want”-nak pörgős nyitózenéjére.
A legutóbbi Julia Migenes címlapsztárok gyakran fényt derítettek arra, hogy az előadószínház-jellegű helyszín egy ülőszoba és „hasonló Kérdések órája kérdések nélkül”, elmesélve a közönségnek, hogy „szó szerint a legrosszabbat választották” a szokásos mosh-erős környezetüktől távol.
Annak érdekében, hogy „segítsenek a kis srácon” Styles meghívásának elfogadásában, azzal viccelődtek, hogy „Harry csapatában valakit ki kell rúgni”, vagy „mélyen aggódik a mentális egészsége” a zenekar kiválasztásakor.
Ide-oda a duó megosztotta, hogy Styles nem csatlakozik hozzájuk a színpadon, de „senki nem kap visszatérítést, és nem is találkozhatunk Harryvel”, de ez rendben volt, mert „utálja az RSPB-t, szereti az ultranacionalizmust”.
„Nem tudom, miért vagyunk itt” – osztotta meg gondolatait Josh Law gitáros és énekes, majd hozzátette, hogy „magam mindig is inkább Niall Horan-rajongó voltam”, mielőtt rövid feldolgozást adott Styles egykori One Direction-zenekartársának „Dinner Party”-jának.
Law és Ben Sadler énekes a viccelődéstől és a bulikezdő felhajtástól vezérelve átszakította az elektro-rock dühöngőket 2023-as debütáló albumukról, a 'Crisps'-ről és az azt követő EP-kről, aminek kirobbanó válasza az „Ian és Martin nevű emberek gyűlöletére”, amelyet a legutóbbi „Radiator” című kislemezük előadásakor kaptak. Később… Jools Hollandiával azáltal, hogy azt mondják ellenzőiknek, hogy „szívják a fingokat a kibaszott seggemből”, mielőtt egy elragadtatottan fogadott ráadás-kezdő futás a számon keresztül a Daft Punk-szerű „Caesar” és a pörgős „Dog Dribble” mindenható lezárása előtt. A zenekar félelmei ellenére a teltházas közönség nem tehetett róla, hogy a show nagy részét a lábán töltötte.
A Meltdown Fesztivál június 21-ig tart, és fellép az Orlando Weeks, az LCD Soundsystem James Murphy, a Soulwax, a Bar Italia, Jon Hopkins, Dev Hynes és mások fellépése. A futás a múlt héten (június 11-én) kezdődött a Los Angeles-i Warpaint fellépésével – ez az együttes első fellépése közel két év után.
Styles a múlt héten (június 12-én) indította el rekordot a Wembleyben, így tisztelegve a néhai művész, David Hockney előtt, visszatekintve a területhez fűződő kapcsolatára, valamint a One Directionben töltött napjaihoz.
A Getdown Services augusztus 14-én adja ki új albumát, a „Massive Champion”-t a Breakfast Records gondozásában, egy hatalmas évnyi turnézás közepette, beleértve a téli főcímdátumokat és a Londonba való visszatérést a The Roundhouse-ban. Lásd lent a teljes dátumokat és jegyért látogass el ide és további információk.
JÚNIUS
19-20 – Mablis Fesztivál, STAVANGER
24 – Bristol Sounds Fesztivál, BRISTOL a Super Furry Animalsszal
JÚLIUS
17-18 – Spirit of Eden Fesztivál, KENT
24. – Teherautófesztivál, OXFORD
25 – Latitude, SUFFOLK
26. – Deer Shed Festival, YORKSHIRE
31. – Belladrum Fesztivál, KILTARLITY
AUGUSZTUS
2 – All Together Now Fesztivál, WATERFORD
7 – Boardmasters, NEWQUAY
9 – OFF Fesztivál, KATOWICE
13 – Parades de Coura Fesztivál, PAREDES
15 – Øya Fesztivál, OSLO
21 – Zöld ember, BRECON BEACONS
23 – Pukkelpop, BELGIUM
27 – Canela Party, TORREMOLINOS
29 – Wynthenshaw Park, MANCHESTER az udvariasokkal
NOVEMBER
19 – Tramshed, CARDIFF
21 – Concorde 2, BRIGHTON
23 – Waterfront, NORWICH
25 – Kazánműhely, NEWCASTLE
26 – Galvanizálók, GLASGOW
28. – Akadémia 1, MANCHESTER
30 – Project House, LEEDS
DECEMBER
2 – Vicar Street, DUBLIN
4 – Rock City, NOTTINGHAM
5 – Öntöde, SHEFFIELD
8 – Roundhouse, LONDON
JANUÁR
16 – Bristol Beacon, BRISTOL
17 – Bristol Beacon, BRISTOL