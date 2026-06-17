Megtörténik valaha az „Austin Powers 4”? A franchise-központok felfedik, mit tudnak

Mike Myers feléleszti Dr. Evilt, Austin Powers A rajongók még mindig abban reménykednek, hogy egyszer egy shagadelikus negyedik film kerül a képernyőre.

A Trevor Noah's megjelenése közben Világbajnokság Watch Party amelyet kedden élőben közvetítettek, egy rajongó megkérdezte: „Látunk-e valaha egy Austin Powers 4?” mire Myers gyorsan azt válaszolta: „Igen”, de nem beszélt tovább a témáról. Ez egy Verizon reklámot követett, amely a nap elején jelent meg az interneten, és Myers néven szerepel Austin Powers gonosz Dr. Evil mellett olyan karakteres franchise sztárok, mint Rob Lowe (a 2. számút alakító), Seth Green (Scott Evil) és Mindy Sterling (Frau Farbissina).

Myers és Jay Roach filmrendező, aki a New Line 1997-es vígjátékának vezetője volt Austin Powers: A rejtélyek nemzetközi embere és annak két folytatása, mindkettő korábban egy negyedik film lehetőségét is megmozgatta. Konkrét előrelépésnek azonban semmi jele nem volt a James Bond-hamisító franchise új filmjével kapcsolatban, amely utoljára 2002-ben került a mozikba. Austin Powers a Goldmemberben.

„Mindig hallok erről” – mondja Michael York, aki arról ismert, hogy a brit hírszerzés vezetőjét, Basil Expositiont játszotta mindhárom filmben. A Hollywood Reporter a folytatásos fecsegésről. „És remélem, hogy igaz, mert ez [franchise] tényleg működik. Kezdetben senki sem tudta, hogy így lesz, de [Myers] tette – és nem egyszer, hanem háromszor.”

Clint Howard, aki mindhárom filmben a radaroperátorként szerepel, aki Dr. Evil egyedi formájú űrszondájára figyelmezteti csapatát, nem habozna csatlakozni a negyedikhez Austin Powers. „Fellépnék, és azonnal megjelennék” – mondja Howard THR. „Az első Austin Powers csak ez a kis vígjáték volt, de nagyon jól éreztem magam. Kérdeznek rólam Austin Powers mindig a popkonvenciókon.”

Howard megjegyzi, hogy Myersen kívül valaki más mondta neki, hogy a Mini-Me néven ismert Verne Troyer 2018-as halála körüli szomorúság hatással lehetett egy negyedik filmre is. Troyer 1999-ben Dr. Evil klónjaként csatlakozott a franchise-hoz Austin Powers: A kém, aki megrázott engem mielőtt visszatérne érte Aranytag.

Verne Troyer (balra) és Mike Myers Austin Powers a Goldmemberben. Az Everett Collection jóvoltából

„Hallottam, hogy amikor Verne elhunyt, Mike azt mondta, hogy soha többet nem csinál Austin Powers film Verne nélkül – mondja Howard. – Talán az idő begyógyítja ezt a sebet. A színész hozzáteszi: „Természetesen, ha szükségük van egy srácra, aki azt mondja: „Úgy néz ki, mint egy óriás…”, én leszek az első, aki jelentkezik. Amit tennünk kell, az az, hogy kozmikusan elültetünk egy bogarat Mike fülébe.

Míg Hollywood az elmúlt években küzdött a színházi vígjátékok sátorfáinak megtalálásáért – ezt talán a Sony azon tervei is alátámasztják, hogy újjáélesztik Jump Street 21 filmek – a Austin Powers trilógia bizonyított sikert képvisel. Az első film 67 millió dollárt gyűjtött be a pénztáraknál, a második film pedig még nagyobb volt, globálisan meghaladta a 310 millió dollárt. A harmadik cím csak elmaradt a 300 millió dollártól.

2007-ben Myers elmondta IGN hogy volt egy „teljesen kitalált ötlet” arra Austin Powers 4 amely Dr. Evil perspektívájára összpontosítana. Egy 2024-es csere során Szórakozás ma estea sztár azt mondta, hogy a franchise-nak „abszolút” van még felfedeznivalója.