Minor White a KBr Fundación Mapfre-nél, a másik dolog, amiről van szó

Miután a fotográfiát önálló művészeti médiumként fogadták el, különösen a múlt századi avantgárd után, sok szerző – Amerikában is – feszegette az észlelés határait, hogy túllépjen a szigorúan láthatóon.

Ennek a keresésnek az egyik első védelmezője képben és szóban (költő volt) Minor White volt, akit a Minnesotai Egyetem botanika szakán végzett a Works Progress Administration kreatív fotósává neveztek ki. 1955-ben kezdett az összehasonlító vallási képzésbe, és azóta mély misztikus érzék jellemezte munkásságát, a képek narratív szekvenálása volt, amelyet elkeresztelt. keretes moziaz általa preferált módszer produkciója bemutatásakor.

Jövő június 18-tól a Fundación Mapfre barcelonai KBr-terében egy antológiát szentel annak az embernek, aki egyben a magazin alapítója is volt. Nyíláskét évtizeden át igazgatója, kurátora és befolyásos professzora olyan intézményekben, mint a California School of Fine Arts San Franciscoban, a Rochester Institute of Technology vagy a Massachusetts Institute of Technology; Ugyanazt a jelentőséget tulajdonította karrierjének mindezen oldalainak. Neki viszont Stieglitz volt a mentora, és nyíltan megkérdőjelezte a fényképezés fogalmát, mint a világ puszta reprodukcióját, hogy új definíciót nyisson meg: a belső élmény vizuális megfelelőjének.

Minor White, a pszichológia és a spiritualitás iránt érdeklődő, összetett személyiségű ember belső feszültségeit igyekezett kifejezni képeiben, és – mint mondtuk – sorozatokba rendezte, amelyeknek narratív artikulációt adott: egyik fénykép és a másik között ritmusokat és asszociációkat alakított ki. Számára az autonóm művek elvesztették a nézőt megszólító képességüket: Bármelyik fénykép, amelyet önmagában lát, kudarcot vall a kommunikációs kísérletben. A kommunikációhoz vagy felidézéshez legalább két fénykép vagy egy fénykép, amelyhez szavakat kell csatolni.. Röviden: számára ez nem egy művészi technika volt, hanem a tudathoz és az önvizsgálathoz kapcsolódó észlelési eszköz, amely nem feltétlenül jelenti a kamera felvételét; Utolsó éveiben ugyanis kizárólag a tanításnak, írásnak és alkotásainak szervezésének szentelte magát.

Barcelonában kronologikus körutat fogunk látni a szerző kiterjedt pályafutásáról, beleértve néhány olyan művet is, amelyeket Minor White maga nem választott a képsoraiba. Ez a kiállítás ötven évvel halála után érkezik, és strukturált korabeli másolatokból áll, kivéve azokat a darabokat, amelyeket nem vett fel sorozatába, 160 szettben. Némelyiket soha nem állították ki a fotós életében, és legtöbbjüket még nem látták Európában.

Megismerjük első, Portlandben készült képeit, bizonyos festői lenyomatokkal, valamint kompozíciós mechanizmusaiban e nyelvtől a szigorúbb és precízebb formalizmus felé való fokozatos eltávolodását. A turné megáll a leggyakoribb témáinál – tájkép, portré és férfi akt –, és kiemeli azt az introspektív és spirituális töltetet, amelyet beléjük nyomott, ami nagyon nyilvánvaló a sorozatban. Vidéki katedrálisok (1955). Infravörös filmmel hangsúlyozta a természet szimbolikus és álomszerű dimenzióit; Szavai szerint meg akarta fogni a dolgokat nem azért, amilyenek, hanem azért, ami másért van. Tehát nem látszik.

Továbbá az egyetlen színsor, amelyet publikált, Lassú táncdiákra vetítik, valamint San Franciscóban készült utcai fényképek gyűjteményét, amelyek bizonyítják víziójának szélességét.

Nem sok időbe telt, míg Minor White megtanulta a fotózás nyelvének kulcsait: nagyapja rajongott a médiumért. Elsődleges alapelemeinek ismerete segített neki az algák fotomikrográfiai fóliáinak elkészítésében a botanika egyetemi tanulmányainak szentelt évek során. Miután 1934-ben művészeti diplomát szerzett, Portlandbe költözött, ahol csatlakozott az Oregon Camera Clubhoz, mielőtt az Oregon Art Projectnek kezdett dolgozni, és megörökítette azokat a történelmi épületeket, amelyeket megbízásra le kellett rombolni.

Az első, részben dokumentarista jellegű képek azonban egy művészi vonatkozást tárnak fel, különösen az éjszakaiakat, amelyeket párhuzamosan készített, Alvin Langdon Coburn és az első Stieglitz hangulatát idéző ​​festői hangulattal.

Hétvégéi és vakációi során White egy nagyon személyes alkotást dolgozott ki oregoni utazásai során, a tájakra és a farmokra összpontosítva, valamint csendéleteket fényképezett, amelyek 1942-ben a Portlandi Művészeti Múzeumban rendezett első egyéni kiállításának részét képezték. Ekkor már közvetlen és realista stílusa volt, ami az f/64 csoport iránti rajongásához kapcsolódott, és ugyanúgy ellenezte a piktorializmust és az avantgárd kísérletezést. Fényképei valósághűségükkel és technikai precizitásukkal tűnnek ki, amelyekbe olyan visszatérő szimbólumokat épít be, mint a betört ajtók és ablakok, biomorf tárgyak és keresztény utalások, amelyek személyiségének aspektusait tükrözik.

Minor White már 1946-ban San Franciscóban telepedett le, ahol Ansel Adams adjunktusaként kezdett dolgozni a California School of Fine Arts-ban, amely úttörő intézmény a fotóművészet egyetemi oktatásában az Egyesült Államokban. Ez kulcsfontosságú időszak volt a képzésében, köszönhetően magával Adamsszel és Edward Westonnal való kapcsolatának, a kaliforniai tájak ismeretének és az akkoriban nagyon innovatív pedagógiai módszereinek megszilárdításának.

Ezekben az években – ahogy haladunk előre – a folyóirat alapításában is részt vett Nyílás és megtervezte első képsorait, amelyekben a fényképezés nem volt más, mint az önismeret és a személyes kifejezés módja. Tudunk idézni Szent Antal megkísértése tükrök (1948), amelyet életében soha nem mutatott meg; Negyedik sorozat (1950), a szekvenciaelmélet és olyan kérdések vizsgálata, mint az identitás és a szexualitás; és Katasztrófa jelzései (1952), több ezer fényképből álló készlet, amelyet egy kis kézi fényképezőgéppel készített San Francisco utcáin. Sötét és drámai víziót mutatott be a városi életről, amely megkérdőjelezte a hagyományos stílusokat, és kiemelte a pezsgő utcai életet.

Miután 1953-ban otthagyta a California School of Fine Arts-t, White Beaumont Newhall meghívására Rochesterbe költözött, hogy kurátori asszisztensként csatlakozzon a George Eastman House-hoz. Ott elmélyítette szerkesztői munkáját is, és a számára végzett munkáját Nyílás hozzáadott egy új együttműködést vele Képaz adott intézmény magazinja.

Misztikus olvasatai és keleti filozófiája a helyi környezettel együtt olyan alapvető szekvenciák alapját képezik, mint a fent említett Vidéki katedrálisok (1955), az amerikai népi építészetről, ill Egy kéz hangja (1960), melyben a szinte elvont képek a néző lelki állapotának visszatükröződésévé válnak. Ebben az időszakban White megszilárdította kurátori és tanári szerepét, és workshopokat adott az alkotók új csoportjának.

Végül 1965-ben Minor White vendégprofesszorként csatlakozott a Cambridge-i Massachusetts Institute of Technology-hoz, egy olyan városhoz, ahol a fényképezésnek nem kis helye volt a helyi művészeti közösségben. Olyan kurzust tanított, amely egy széles ciklus része volt, amely lehetővé tette a hallgatóknak, hogy kísérletezzenek a vizuális művészetekkel, és amely végül ötéves fotós programként nőtte ki magát.

Mivel (első alkalommal) a tehetségének megfelelő fizetést kapott, White vett egy nagy házat, ahol elhelyezhetett diákokat és workshopokat szervezhetett. Abban a pillanatban tette közzé ezt az egyedülálló sorozatot színesben, Lassú táncGeorge I. Gurdjieff misztikus filozófus hatása alatt. Továbbá megvilágította egyetlen könyvét, amely életében látott napvilágot, Tükrök Üzenetek Megnyilvánulások (1969), és amely pályafutása legnagyobb kiállítását egészítette ki, amelyet a Philadelphiai Művészeti Múzeumban és más amerikai múzeumokban mutattak be.

Bár a kurátori tevékenység és a tanítás volt a fő foglalkozása, White az elmúlt években két másik fotósorozatot is készített: Sorozat 1968 (1968) és Totemikus sorozat (1974). 1976-ban bekövetkezett halála után teljes archívumát a Princetoni Egyetem Művészeti Múzeumára hagyta.

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