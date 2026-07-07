Absztrakció-teremtés Marc Domènechnél, Párizstól a világig

1930 vagy 1931 körül absztrakt művészek egy csoportja találkozott Párizs külvárosában, Théo van Doesburg meudoni műtermében, hogy egy nemzetközi kollektívát alkossanak, amely pontosan a nonfigurációra épül. A hivatalos alapítás Absztrakció-alkotás, művészet nonfiguratif, ez volt a neve, 1931. február 15-én kerül sor, és 1932 és 1936 között ezek a szerzők egy ugyanilyen folyóirat öt számát is kiadták.

Bár Van Doesburg nem sokkal később Svájcban halt meg, az alkotók kapcsolatban álltak a geometriai absztrakcióról alkotott felfogásával (köztük a Művészi beton és Cercle et Carré) alkotta az új szervezet magját, más, az absztrakció lineáris vonatkozásai iránt nem annyira érdekelt alakokkal együtt. azt a mozgást Művészi betonamelyet maga Van Doesburg vezetett haláláig, és Cercle et CarreMichel Seuphor és Joaquín Torres-García által népszerűsített művészek közvetlenül korábban, 1930-1931-ig, illetve 1929-1930-ig működtek Párizsban, ezért sok művész később szövetkezett Absztrakció-teremtés című kiállításon vesz részt Cercle et Carre1930 áprilisában a Galerie 23-ban, köztük Jean Arp, Willi Baumeister, Carl Buchheister, Moholy-Nagy László, Antoine Pevsner, Kurt Schwitters és Sophie Taeuber-Arp.

Párizs, amely akkor szinte minden korábbinál a külföldi festők mekkája volt, vonzotta az oroszországi Wassily Kandinskyt és a holland Piet Mondriant; Átmenetileg ők is a csoport tagjai lennének, míg az orosz konstruktivisták, El Lissitzky, Malevics és Tatlin, bár meghívták a csatlakozásra, nem fogadták el az ajánlatot.

Az első számban Absztrakció-teremtésegy szerkesztőség kijelentette, hogy azokat a szerzőket, akiknek munkái felismerhető képeket tartalmaztak, nem hívták meg a projekthez; ez kizárta Giacomettit, aki számos követőjéhez közel állt, és jelen volt néhány korai találkozón, de nem akarta feladni a közvetlen modellekkel való munkát. Alexander Caldernek is, aki azonban 1931-ben a Porte de Versailles-ban rendezett absztrakt kiállításon figurális képekkel adta elő egyik mulatságos cirkuszi előadását.

Az egyesület Párizsban vagy környékén élő tagjai kötetlen beszélgetéseket folytattak a Szajna-parti Café Voltaire-ben és a Place de l'Odeonban, a Closerie des Lilasban és egymás stúdióiban. Nem mindegyikük maradt aktív a csoport működésének éveiben; Helion például csak 1931-ben vett részt, de úgy tűnik, a brit Ben Nicholson 1933-ban csatlakozott hozzájuk, és 1935-ben, a feloszlásuk előtti évben kilépett a csoportból.

Azon kívül, hogy szerkesztette és kiadta az azonos nevű folyóiratot, Absztrakció-teremtés kiállítás-sorozatot rendezett, mint mondtuk, amelyen a munkáit mutatták be partnerek forgó jelleggel egy Wagram környéki épület földszintjén, ahol Picasso is élt. Seuphor szerint a spanyol meglátogatta a kiállításokat, és órákig ott is maradt. Ami a publikálást, a tagok produkciójának „kiállításának” másik eszközét illeti, az új tagok vonzására is szolgált: egyes művészeket felkértek, hogy küldjenek fényképeket nyilatkozataikkal együtt.

Az absztrakciót leszámítva sokakat szoros barátság fűzött egymáshoz, mint például Van Doesburg, Arp és Taeuber-Arp, akik együtt dolgoztak a strasbourgi Café l'Aubette belsőépítészetében. A Nagy Háború évei és a társadalmi átrendeződések talán megmagyarázzák a csoport optimista egyesülését egy közös elv alapján: rendet kell teremteni a politikai és művészeti szférában is fennálló káoszból. Sonia Delaunay a magazinban 1932-ben kijelentette, hogy A művészetben a jelenlegi nagy forradalmi irányzatok a rendre való hajlam, a mozgás és cselekvés rendje… A pusztulás (kubizmus) után egy új világ megfigyelésének és újjáépítésében való részvételnek az öröme: rendezett, tiszta, egészséges, nagylelkű, optimista és dinamikus.

A második világháború azonban ismét szétszórta az európai tagokat Absztrakció-teremtés az 1930-as évek végén: Schwitters Norvégiába, Norvégiából pedig Angliába költözött, míg Merzbau a kiadványban illusztrált Hannoverben öt bomba semmisítette meg; Freundlich koncentrációs táborban halt meg; és a zűrzavar ellenére Taeuber-Arp, Arp, César Domela és az amerikai George LK Morris újabb magazint tudtak létrehozni, Műanyag (1937), a New York-Párizs tengely fejlécével.

Az 1936-os év volt az utolsó Absztrakció-teremtéshanem az első az American Abstract Artists formációból is, amelynek támogatói az európai kollektíva művészei, Harry Holtzman és Morris voltak. Helion szerint ő maga terjesztette a fogalmakat Absztrakció-teremtés első amerikai látogatása során 1932-ben, majd 1937-ben, amikor visszatért az országba, a Új Bauhaus Moholy-Nagy chicagói munkája, Mondrian és Gabo menekültként való érkezése és Albers bevándorlása a Black Mountain College-ba tanítani, a Bauhaus bezárása után biztosították Amerikában az európai absztrakció elveinek átalakulását és újjászületését, amely új életerővel virágzik majd az óceánon túl.

Ennek a kényszerű megadásnak a 90. évfordulóján a barcelonai Marc Domènech Galéria kiállításon emlékezik meg e csoport erőfeszítéseiről, hogy ellensúlyozzák a bretoni szürrealizmus növekvő hatását és internacionalista akaratát: négyszáz művészből álló konstelláció kering posztulátumai körül; Az említetteken kívül említhetjük Luigi Veronesit, Marlow Mosst, Tarō Okamotót, Paule Vézelayt, Jean Villerit, Bart van der Lecket vagy a spanyolokat, Luis Fernándezt és Julio Gonzálezt (akik, mint tudjuk, előtte és utána járták saját útjukat).

Anélkül, hogy normatív kollektíva lett volna, és rövid élete ellenére is, geometrikus formákból és ritmikus struktúrából álló kompozíciói sokat tettek az absztrakció védelmében annak felbomlása után is.

„Absztrakció-teremtés. Nonfiguratív művészet (1932-1936)»

MARC DOMÈNECH GALÉRIA

Ptge Merchant 12, bxs

Barcelona

2026. június 18-tól július 31-ig