A Grammy-gálán a legjobb új előadó és az album szabályainak változásait, valamint öt új kategóriát jelentenek be

A Grammy-díj új kategóriákat hirdetett 2027-re, és megváltoztatta a szabályokat a legjobb új előadó, a legjobb album és egyebek tekintetében.

Általánossá vált, hogy a díjak minden évben kiegészítik vagy módosítják kategóriáikat a tagok javaslatai alapján, a 2027-es részletben pedig öt új kategóriát vezettek be.

Ezek a legjobb ázsiai popzenei előadás, a legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás, a legjobb hagyományos pop vokális előadás, a legjobb hagyományos népi album és a legjobb latin dal.

A legjobb ázsiai popzenei előadás az ázsiai piacokról származó ázsiai popzene „művészi kiválóságát” ismeri el, és a pályaműveknek egy vagy több ázsiai nyelv értelmes használatát kell tartalmazniuk.

A Legjobb latin dal azokat az újonnan írt latin dalokat ismeri fel, amelyek szövegének legalább 51 százaléka spanyol nyelvű, a Legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás pedig szólóművészek, duók és csoportok közös munkáit ismeri el.

A GRAMMY-k öt új kategóriát mutattak be a jövő évi ünnepség előtt: A legjobb hagyományos pop vokális előadás

Legjobb latin dal

A legjobb ázsiai popzenei előadás

A legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás

A legjobb hagyományos népi album pic.twitter.com/Vz6Q704D8x — Pop Base (@PopBase) 2026. június 16

Ez utóbbi a Legjobb R&B-előadás kategória felülvizsgálatához és a Legjobb R&B szólóelőadásnak nevezett kategóriához vezetett, az új Folk kategória pedig a korábbi Legjobb Folk Album kategória felülvizsgálatához és a Legjobb Kortárs Folk Album elnevezéséhez vezetett.

A Grammy vezérigazgatója, Harvey Mason Jr. nyilatkozatában kijelentette, hogy a változások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy 2027 „csodálatos év legyen a Grammy-díjak átadása szempontjából, és ez tükrözi azt a rendkívüli növekedést, amelyet a zene terén tapasztalunk”.

„A Hangfelvételi Akadémia tagjai által előrehozott változások a mai zeneipar széleskörűségéről és az azt alakító számos műfajról, kézművességről és alkotókról szólnak” – tette hozzá. „Izgatottan várjuk, hogy ezek a frissítések életre keljenek az előttünk álló évben, miközben ünnepeljük azokat a zenészeket, akik a zenét előremozdítják.”

Az új kategóriák mellett számos szabálymódosítást is bevezetnek a következő évre. Ezek elsősorban a legjobb új előadót és a legjobb albumot érintik.

Az új szabálymódosítások között szerepel, hogy egy előadó legfeljebb háromról négyre pályázhat, és „75 százalékról 66 százalékra csökkenti” a jogosult albumon az új felvételek küszöbét. Utóbbi célja, hogy „csökkentse a zeneiparban széles körben elismert, új albumként megjelenő bejegyzések kizárását” a szabálykönyv szerint.

A GRAMMY-kon ezentúl akár négy alkalommal is be lehet nevezni a legjobb új előadó kategóriában. Korábban egy művész csak háromszor jöhetett szóba a kategóriában. pic.twitter.com/D9RI2mM2Q4 — Pop Base (@PopBase) 2026. június 16

A szabályok további módosításai között szerepel, hogy a csak interneten elérhető kiadványok immár jogosultak a Legjobb albumjegyzetek és a Legjobb Történelmi Album kategóriában – feltéve, hogy a kiegészítő anyagok és az albumjegyzetek a kereskedelmi letöltés részét képezik –, a nyertes albumok mögött álló dalszerzők és zeneszerzők pedig szobrokat és elismerést kapnak.

A 69. Grammy-díjátadó ünnepséget február 7-én tartják, és élőben közvetíti az ABC, a Disney+ és a Hulu. Az új kategóriák és az átdolgozott szabályok teljes leírása megtalálható a következő oldalon a frissített szabálykönyvben.

A 2026-os Grammy-díj nagy nyertesei közé tartozik Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish és Olivia Dean. Tekintse meg a nyertesek teljes listáját itt.

Díjaik átvétele közben mind Bad Bunny, mind Eilish az ICE-t kiáltotta, és Olivia Dean úgy tűnt, hogy megdöbbentette Donald Trump amerikai elnököt. Élőben fellépett Spiritbox, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga, Tyler, The Creator és Lola Young.