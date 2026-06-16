A Grammy-gálán a legjobb új előadó és az album szabályainak változásait, valamint öt új kategóriát jelentenek be

A Grammy-díj új kategóriákat hirdetett 2027-re, és megváltoztatta a szabályokat a legjobb új előadó, a legjobb album és egyebek tekintetében.
Általánossá vált, hogy a díjak minden évben kiegészítik vagy módosítják kategóriáikat a tagok javaslatai alapján, a 2027-es részletben pedig öt új kategóriát vezettek be.
Ezek a legjobb ázsiai popzenei előadás, a legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás, a legjobb hagyományos pop vokális előadás, a legjobb hagyományos népi album és a legjobb latin dal.
A legjobb ázsiai popzenei előadás az ázsiai piacokról származó ázsiai popzene „művészi kiválóságát” ismeri el, és a pályaműveknek egy vagy több ázsiai nyelv értelmes használatát kell tartalmazniuk.
A Legjobb latin dal azokat az újonnan írt latin dalokat ismeri fel, amelyek szövegének legalább 51 százaléka spanyol nyelvű, a Legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás pedig szólóművészek, duók és csoportok közös munkáit ismeri el.
A GRAMMY-k öt új kategóriát mutattak be a jövő évi ünnepség előtt:
A legjobb hagyományos pop vokális előadás
Legjobb latin dal
A legjobb ázsiai popzenei előadás
A legjobb R&B együttműködés vagy duó/csoportos előadás
A legjobb hagyományos népi album pic.twitter.com/Vz6Q704D8x
— Pop Base (@PopBase) 2026. június 16
Ez utóbbi a Legjobb R&B-előadás kategória felülvizsgálatához és a Legjobb R&B szólóelőadásnak nevezett kategóriához vezetett, az új Folk kategória pedig a korábbi Legjobb Folk Album kategória felülvizsgálatához és a Legjobb Kortárs Folk Album elnevezéséhez vezetett.
A Grammy vezérigazgatója, Harvey Mason Jr. nyilatkozatában kijelentette, hogy a változások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy 2027 „csodálatos év legyen a Grammy-díjak átadása szempontjából, és ez tükrözi azt a rendkívüli növekedést, amelyet a zene terén tapasztalunk”.
„A Hangfelvételi Akadémia tagjai által előrehozott változások a mai zeneipar széleskörűségéről és az azt alakító számos műfajról, kézművességről és alkotókról szólnak” – tette hozzá. „Izgatottan várjuk, hogy ezek a frissítések életre keljenek az előttünk álló évben, miközben ünnepeljük azokat a zenészeket, akik a zenét előremozdítják.”
Az új kategóriák mellett számos szabálymódosítást is bevezetnek a következő évre. Ezek elsősorban a legjobb új előadót és a legjobb albumot érintik.
Az új szabálymódosítások között szerepel, hogy egy előadó legfeljebb háromról négyre pályázhat, és „75 százalékról 66 százalékra csökkenti” a jogosult albumon az új felvételek küszöbét. Utóbbi célja, hogy „csökkentse a zeneiparban széles körben elismert, új albumként megjelenő bejegyzések kizárását” a szabálykönyv szerint.
A GRAMMY-kon ezentúl akár négy alkalommal is be lehet nevezni a legjobb új előadó kategóriában.
Korábban egy művész csak háromszor jöhetett szóba a kategóriában. pic.twitter.com/D9RI2mM2Q4
— Pop Base (@PopBase) 2026. június 16
A szabályok további módosításai között szerepel, hogy a csak interneten elérhető kiadványok immár jogosultak a Legjobb albumjegyzetek és a Legjobb Történelmi Album kategóriában – feltéve, hogy a kiegészítő anyagok és az albumjegyzetek a kereskedelmi letöltés részét képezik –, a nyertes albumok mögött álló dalszerzők és zeneszerzők pedig szobrokat és elismerést kapnak.
A 69. Grammy-díjátadó ünnepséget február 7-én tartják, és élőben közvetíti az ABC, a Disney+ és a Hulu. Az új kategóriák és az átdolgozott szabályok teljes leírása megtalálható a következő oldalon a frissített szabálykönyvben.
A 2026-os Grammy-díj nagy nyertesei közé tartozik Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish és Olivia Dean. Tekintse meg a nyertesek teljes listáját itt.
Díjaik átvétele közben mind Bad Bunny, mind Eilish az ICE-t kiáltotta, és Olivia Dean úgy tűnt, hogy megdöbbentette Donald Trump amerikai elnököt. Élőben fellépett Spiritbox, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga, Tyler, The Creator és Lola Young.